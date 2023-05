Trái ngược diễn biến thị trường đất nền Hà Nội và TP.HCM

Cận Tết, căn hộ chung cư giao dịch sôi động

Khác với thời điểm đầu năm, tháng cuối cùng của năm, nguồn cung căn hộ tại Hà Nội và TP.HCM dồi dào hơn. Tại Hà Nội, nguồn cung mới đến từ các dự án như The Matrix One, The Zei, Mipec Rubik 360, Viễn Đông Star, Hanhomes No.8 Mai Chí Thọ… Cuộc bung hàng của các dự án cuối năm tập trung ở dòng sản phẩm trung, cao cấp và hạng sang, vắng bóng hoàn toàn dự án giá rẻ.

Thị trường bất động sản tháng 1/2020 ghi nhận giao dịch khởi sắc ở

dòng căn hộ tầm trung trên thị trường thứ cấp

Tại TP.HCM, khu Đông – khu vực vốn dồi dào nguồn cung đón thêm dự án mới chào bán là An Phu New City (quận 2). Bên cạnh đó, một số chung cư hiện hữu rao bán đợt cuối với nguồn cung khoảng 120 căn. Khu Nam có thêm 3 dự án cũ chào bán tiếp là tòa căn hộ HR3 thuộc dự án Eco Green Saigon (quận 7), Lovera Vista, Chung cư CC7 (huyện Bình Chánh).

Tuy nhiên, giao dịch ở nguồn hàng mới chỉ túc tắc, không quá sôi động trong tháng cuối cùng của năm. Sự sôi động chủ yếu diễn ra ở phân khúc giá rẻ với khoảng giá 1,5 tỷ trở xuống. Trong năm 2019, phân khúc này khan hiếm nguồn hàng mới nên giao dịch chủ yếu diễn ra ở thị trường chuyển nhượng. Cả Hà Nội và TP.HCM đều ghi nhận thực tế này.

Dù sôi động giao dịch nhưng căn hộ tầm trung không có hiện tượng chênh giá lớn trên thị trường thứ cấp. Phần lớn người bán hoặc nhà đầu tư chỉ có thể đẩy hàng ngang giá hoặc chênh rất nhẹ. Những dự án căn hộ giá rẻ có giao dịch tốt tại thị trường Hà Nội có thể kể đến như Văn Khê, Dương Nội, Xuân Mai Complex, Sails Tower, The Pride, Hateco Xuân Phương, Viglacera OCT, Kim Văn Kim Lũ… Tại TP.HCM có thể kể đến 1 vài cái tên như Era Town, Belleza Apartment, Thái An, Citihome, Citi Soho…

Trong khi thị trường chuyển nhượng của phân khúc giá rẻ diễn ra sôi động thì dòng hạng sang, cao cấp ảm đạm cả trên thị trường sơ cấp và thứ cấp ở cả 2 thị trường Hà Nội và TP.HCM. Ở phân khúc cao cấp và hạng sang, từ nhiều năm nay, khi không còn cửa cho lướt sóng, rất nhiều nhà đầu tư chuyển hướng sang đầu tư lâu dài là cho thuê. Thế nhưng, đến khi thị trường cho thuê bão hòa, giá thuê sụt giảm, nhiều nhà đầu tư muốn đẩy hàng thì phần lớn đều rơi vào tình cảnh cắt lỗ vẫn khó bán.

Trái ngược diễn biến thị trường đất nền Hà Nội và TP.HCM

Thời điểm cuối năm, đất nền Hà Nội đón mạnh dòng tiền đầu tư. Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, tại một số khu vực vùng ven Hà Nội có thông tin quy hoạch lên quận, siêu dự án đổ bộ như Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Trì, Đông Anh… giao dịch đất nền có thanh khoản khá tốt. Môi giới chuyên phân khúc đất nền ở thị trường Hà Nội làm ăn khấm khá. Nhiều môi giới gặp khó ở thị trường chung cư đã quay ra kết nối, khảo sát thị trường vùng ven, tìm kiếm nguồn hàng ở các khu vực này để bán.

Thị trường đất nền Hà Nội và TP.HCM diễn biến trái ngược thời điểm cuối năm

Đất thổ cư Đông Anh Hà Nội, phân khúc tầm 1 tỷ có vị trí đẹp, pháp lý rõ ràng đều nhanh chóng hết hàng chỉ trong 1 vòng 1 đến 2 tuần chào bán. Một dự án đất nền 40 lô tại Hòa Lạc đỏ bảng hàng sau chưa đầy 1 tháng mở bán. Đất khu vực Hoài Đức cũng ghi nhận giao dịch nhộn nhịp với phân khúc từ 3 tỷ trở xuống ở các khu vực thị trấn Trạm Trội, Đức Thượng, An Khánh… Mức giá mềm, hứa hẹn dư địa tăng giá cao trong tầm nhìn dài hạn khiến phân khúc đất nền ven Hà Nội đang có sức hút riêng thời điểm cuối năm.

Trong khi đó, tại các thị trường phía Nam, theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn, rất nhiều nhà đầu tư đang phải bán tháo đất nền trong các tháng cuối năm, nhất là tại các thị trường vệ tinh vốn nóng trước đó như Long An, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu. Tùy vị trí, đất nền phân lô, đất dự án đã giảm giá từ 100-500 triệu đồng/lô. Tại Long An, thời điểm tháng 5/2019 giá rao bán nhiều nơi rẻ nhất từ 8-16 triệu/m2 hiện có những lô chào bán lại giá chỉ tầm 6,5-14 triệu đồng/m2. Với loại đất chưa có sổ riêng, giá còn giảm sâu hơn nữa, xuống tầm 5-7 triệu đồng/m2 nhưng rất ít giao dịch. Ngay cả đất nền gần các khu đô thị tại Đồng Nai cũng được một số nhà đầu tư rao bán với giá giảm từ 300-500 triệu đồng/lô tùy diện tích. Dù giá giảm nhưng thị trường rất ít người hỏi mua.

Hải Miên

Link báo gốc: http://thanhnienviet.vn/2020/01/31/ttbds-thang-1-2020-trai-nguoc-dien-bien-thi-truong-dat-nen-ha-noi-va-tp-hcm