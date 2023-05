TTBĐS tháng 4/2020: Nguồn cung và giao dịch tiếp tục sụt giảm mạnh

Giá sơ cấp tăng ở loại hình căn hộ

Hai thị trường trọng điểm Hà Nội và TP.HCM tiếp tục hiu hắt nguồn cung các dự án căn hộ mới, giao dịch vô cùng nhỏ giọt. Khảo sát của Batdongsan.com.vn cho thấy, tại TP.HCM, giá bán trên thị trường sơ cấp vẫn tiếp tục tăng từ 8-12% so với cùng kì 2019. Dòng nhà ở bình dân, giá chào bán đã tăng 28-29 triệu đồng/m2 thời điểm đầu năm 2019 lên mức trung bình 30-32 triệu đồng/m2 hiện tại. Phân khúc nhà ở trung cấp có giá bình quân lên đến 43 triệu/m2 và loại hình chung cư cao cấp chạm mức từ 58-60 triệu/m2.

Trong khi đó, tùy dự án và khu vực, thị trường chung cư thứ cấp TP.HCM lại ghi nhận mức giá giảm từ 5-10%. Hiện tượng giảm giá của thị trường thứ cấp được nhận định sẽ tiếp tục gia tăng tại nhiều dự án đã triển khai trên thị trường do người mua thực, giới đầu tư không chịu được áp lực từ các kỳ hạn thanh toán trong bối cảnh thu nhập sụt giảm vì dịch bệnh.

Tương tự, tại thị trường Hà Nội, khảo sát của Batdongsan.com.vn cho thấy những dự án chung cư mở bán đợt kế tiếp trong quý 1/2020 đều giữ nguyên giá hoặc có mức giá cao hơn từ 2-5% so với quý 4/2019. Đơn cử, ngay trên trục đường Tố Hữu, nhiều dự án vẫn đang rao bán từ 25-30 triệu đồng/m2, một số dự án khác đã tăng 1-1,5 triệu đồng/m2 so với quý trước đó. Tại Nam Từ Liêm, các dự án cao cấp trên các tuyến đường Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Châu Văm Liêm và Mễ Trì vẫn “ngất ngưởng” với mức giá từ 40-52 triệu đồng/m2. Tại quận Cầu Giấy, giá bán một dự án mới ra hàng năm 2019 trên đường Cầu Giấy vẫn trên 40 triệu đồng/m2.

Nếu thị trường thứ cấp TP.HCM ghi nhận giá giảm 5-10% thì thị trường thứ cấp Hà Nội giá vẫn đi ngang. Khảo sát của Batdongsan.com.vn cho thấy giá bán các căn hộ trên thị trường chuyển nhượng ở phân khúc tầm trung (khoảng giá 1,2-1,7 tỷ) không có hiện tượng giảm giá, cắt lỗ hay bán tháo mà chênh nhẹ hoặc ngang bằng với giá mua tính thêm tiền nội thất. Mức giảm chỉ ghi nhận ở phân khúc cao cấp trên 3 tỷ mà vị trí không đắc địa tại 1 số quận Nam Từ Liêm, Hà Đông, Gia Lâm, Long Biên.



Nguồn cung và thanh khoản sụt giảm mạnh, giá sơ cấp của phân khúc chung cư vẫn tăng. Ảnh minh họa

Đất nền tỉnh: Giao dịch giảm mạnh, giá đi ngang

Thị trường đất nền các tỉnh giáp ranh các đô thị lớn Hà Nội, TP.HCM cũng không nằm ngoại lệ sụt giảm dù đây từng là điểm nóng của làn sóng đầu tư khi quỹ đất nội đô ngày càng hạn hẹp trong suốt 2 năm qua.

Tại các thị trường giáp ranh TP.HCM, dữ liệu trực tuyến của Batdongsan.com.vn cho thấy nhu cầu tìm kiếm và giao dịch nhà đất tại các thị trường tỉnh đang có xu hướng giảm mạnh. Các tỉnh thành lân cận như Long An, Bình Dương, Đồng Nai hay Bà Rịa – Vũng Tàu giảm gần 32% so với cùng kỳ. Trong đó, Bà Rịa – Vũng Tàu giảm 25%, Bình Dương giảm 14%, Long An giảm gần 30%, Đồng Nai giảm 17%.

Khảo sát của Batdongsan.com.vn cho thấy, giao dịch tại các thị trường này cũng sụt giảm mạnh. Cụ thể, Bình Dương dù có đến 9 dự án đất nền mở bán nhưng lượng tiêu thụ chỉ đạt 45%. Bà Rịa – Vũng Tàu có thêm 5 dự án đất nền mở bán nhưng chỉ có 35% trong số đó được tiêu thụ. Tương tự, Đồng Nai dù nguồn cung hạn chế ở mức 2 dự án nhưng cũng chỉ tiêu thụ được khoảng 55%. Long An là thị trường có sức mua thấp nhất với không đến 11% sản phẩm rao bán được khách hàng tìm mua.

Kịch bản tương tự diễn ra tại các thị trường giáp ranh phía Bắc vốn tập trung sức nóng ở các tỉnh thành Bắc Ninh, Hưng Yên, Bắc Giang… Diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 khiến phân khúc đất nền, đất thổ cư tại những thị trường này cũng đang giảm mạnh thanh khoản nhưng giá vẫn đi ngang, chưa có dấu hiệu quay đầu giảm nhẹ.

Đơn cử, tại thị trường Bắc Ninh, những vị trí đắc địa của khu vực thành phố vẫn giữ nguyên mức giá chào bán của cuối năm 2019. Nhà riêng mặt tiền đường Ngọc Hân Công Chúa được rao bán từ 80-95 triệu đồng/m2, đất tại Khả Lễ, Bồ Sơn có mặt tiền kinh doanh đường Bình Than giá rao bán là 40-50 triệu đồng/m2. Đất vị trí đẹp tại Ninh Xá vẫn giữ nguyên mức giá chào bán là 35-45 triệu đồng/m2. Đất nền các dự án tại Yên Phong (Bắc Ninh) như Tam Đa New Center, Long Châu Riverside, Yên Trung – Thụy Hòa giá vẫn dạo động trung bình từ 12-18 triệu đồng/m2…

Tại Hưng Yên, đất tại đường Lương Định Của, Tạ Quang Bửu, Tôn Thất Tùng thuộc phường An Tảo vẫn giữ nguyên mức giá của năm ngoái, từ 19-26 triệu đồng/m2. Đất mặt đường Huỳnh Thúc Kháng (phường Lam Sơn) được rao bán từ 23-25 triệu đồng/m2. Đất tại đường An Vũ, Nguyễn Biểu, Nguyễn Văn Linh (phường Hiến Nam), giá chào bán dao động từ 20-28 triệu đồng/m2…

Nhìn nhận về tiềm năng thị trường trong hiện tại và tương lai, ông Nguyễn Quốc Anh, phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cho rằng, dù đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến thị trường nhưng các sản phẩm bất động sản sẽ giữ giá và không có làn sóng cắt lỗ, bán tháo như cuộc khủng hoảng bất động sản trước đó. Nguyên nhân là các chủ đầu tư đã mất rất nhiều chi phí để đưa sản phẩm ra thị trường nên giá sẽ không giảm. Sau đại dịch, thị trường sẽ phục hồi dần và giá sẽ tăng nhẹ.

Duy Bách