Thị trường đang phục hồi

Tại thị trường Hà Nội, chỉ riêng trong tháng 5, hàng loạt dự án mới được giới thiệu, đón đầu sức mua khi thị trường có dấu hiệu hồi phục. Một số cái tên có thể kể đến như FLC Diamond 72 Tower, À La Carte Hạ Long, Melinh Vista City… Không khó để nhận ra, phần lớn các dự án tung hàng giai đoạn này đều thuộc các tỉnh, thành phố phát triển như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên. Dù Hà Nội vẫn khan nguồn hàng mới do động thái siết chặt cấp phép dự án nhằm đảm bảo tính minh bạch thị trường tiếp tục được duy trì thì những dự án cũ mở bán từ năm ngoái đều đồng loạt mở bán tiếp như The Terra – An Hưng, Vinhomes Smart City, Vinhomes Ocean Park, Sky Oasis… Đáng chú ý, giao dịch của thị trường tương đối sôi động khi ghi nhận tỉ lệ thanh khoản ở những đợt mở bán này đều đạt khoảng từ 50% trở lên. Mức giá căn hộ trên thị trường sơ cấp tăng khoảng 2-5% theo đợt mở bán.

Tại TP.HCM, các doanh nghiệp môi giới cũng bắt đầu quay lại với thị trường. Hàng loạt sàn môi giới đóng cửa tạm thời trước đó do dịch bệnh đã bắt đầu mở lại. Nhiều sàn trước đó hoạt động mang tính chất cầm cự, duy trì thì trong tháng 5 đều có kế hoạch đẩy mạnh việc tuyển quân. Thị trường tiếp tục ghi nhận những biến động của giá đất. Đơn cử, các sản phẩm sơ cấp ở phân khúc nhà liền thổ như tại An Phú New City (quận 2) có giá chào bán đợt đầu là 160 triệu đồng/m2 thì trong kế hoạch mở bán tới đây, chủ đầu tư dự kiến tiếp tục tăng giá 5-10%. Bên cạnh đó, hàng loạt dự án căn hộ hiện hữu như Him Lam Phú An, Jamila Khang Điền cũng chứng kiến biến động giá, từ giá khởi điểm 30-35 triệu đồng/m2 năm 2019, giá hiện tại chạm mức 37-40 triệu đồng/m2…



TTBĐS tháng 5/2020 xuất hiện những điểm nóng đầu tư mới sau dịch. Ảnh minh họa

Những điểm nóng đầu tư mới

Tại phía Bắc, sau khi lệnh cách ly được dỡ bỏ, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, thị trường bắt đầu sôi sục với những điểm nóng mới. Đơn cử, Hòa Bình đang trở thành điểm ngắm của giới đầu tư phía Bắc bởi lợi thế vị trí cận kề thủ đô, cảnh quan thiên nhiên đẹp và hoang sơ– những yếu tố nền tảng cho sự phát triển của bất động sản nghỉ dưỡng, đặc biệt là nghỉ dưỡng ven đô. Các ông lớn như FLC, T&T Group, Geleximco… đều đã, đang có kế hoạch phát triển các dự án bất động sản quy mô lớn tại đây. Việc nhiều ông lớn đổ về đây khiến phân khúc đất thổ cư, đất nền tại những khu vực cận kề các dự án lớn trở nên nóng, lọt vào tầm ngắm của nhà đầu tư. Đến thời điểm hiện tại, đất khu vực thành phố Hòa Bình tăng khoảng 10-15% so với cùng kì năm ngoái. Đất đường Trần Hưng Đạo, gần Vincom Hòa Bình, đến thời điểm hiện tại, những lô đẹp dao động từ 22-25 triệu đồng/m2 so với mức 19-22 triệu đồng/m2 của một năm trước đó. Những lô đất rộng tới hàng ngàn m2 tại hai huyện Lương Sơn, Kỳ Sơn tăng giá khoảng 10% so với cùng kì 1 năm trước, từ mức 1,8-2,8 tỷ/lô thì mức giá hiện tại là 2-3,5 tỷ/lô.

Hay tại Hưng Yên, thông tin về siêu dự án Vinhomes Dream City của Vingroup cũng kích thích mạnh giá trị bất động sản khu vực. những lô đất đấu giá, vị trí đẹp đối diện dự án Vinhomes Dream City đã thiết lập mức giá khá cao, dao động từ 20-43 triệu đồng/m2. Đặc biệt, đất thổ cư tại thôn 14 Nghĩa Trụ nằm trong lòng dự án, những vị trí đắc địa được rao bán 41-43 triệu đồng/m2, trong khi thời điểm tháng 8/2019, giá mới chỉ ở mức 28-33 triệu đồng/m2.

Ngoài ra, thị trường bất động sản các tỉnh giáp ranh TP.HCM như Bình Dương, Long An cũng tái khởi động mạnh mẽ sau dịch. Bình Dương đón một lượng hàng mới khá lớn như dự án với hơn 3.000 căn hộ của Hưng Thịnh, nguồn hàng của Phú Đông, Bcons Green View. Long An là hàng loạt dự án đất nền ở Bến Lức, Cần Giuộc, Đức Hòa… đang chuẩn bị kế hoạch bung hàng. So với tháng trước, nhu cầu giao dịch nhà đất tại đây tăng từ 20-30%. Tuy nhiên, sự sôi động mang tính chất cục bộ khi thanh khoản tập trung chính tại một số khu vực có nhiều các KCN lớn. Giá đất nhích nhẹ, nhu cầu mua được cải thiện rõ rệt.

