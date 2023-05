TTBĐS tháng 6/2020: Đất nền ven Sài Gòn “sốt nóng”

Căn hộ thiết lập mặt bằng giá mới

Tại Hà Nội, một số dự án mở bán đợt kế tiếp thuộc khu vực Nam Từ Liêm, Hà Đông, Long Biên của các tập đoàn Vingroup, Nam Cường, BRG, Văn Phú ghi nhận mức giá tăng khoảng 5% so với đợt mở bán trước đó, giá chào bán dao động từ 25-35 triệu đồng/m2. Mức tăng này chủ yếu rơi vào căn hộ tầm trung và trung cấp. Phân khúc căn hộ cao cấp không ghi nhận sự biến động giá đáng kể.

Trong khi đó, tại TP.HCM, khu Đông thành phố ghi nhận những biến động đáng chú ý về giá của phân khúc căn hộ. Tại quận 2, những dự án mở bán mới đều có mức giá cao so với loạt căn hộ cùng triển khai ở khu vực này thời điểm 2018-2019. Đơn cử, City Grand có giá khoảng 40 triệu đồng/m2, trong khi đó, chỉ khoảng 2 năm trước, những dự án cùng khu vực như Citisoho có giá 22-25 triệu đồng/m2, Citiesto có giá 28-32 triệu đồng/m2. Hay một dự án khu đô thị lớn trên đường Nguyễn Xiển tại quận 9 sẽ có đợt điều chỉnh giá từ mức 35-40 triệu đồng/m2 đầu năm 2019 lên mức dự kiến 40-55 triệu đồng/m2 trong đợt mở bán tới.

Trên thị trường thứ cấp Hà Nội, theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn , căn hộ tầm trung ghi nhận giao dịch khá sôi nổi, đạt mức chênh nhẹ. Nhiều căn 2 ngủ diện tích khoảng 50m2 ở Kiến Hưng (Hà Đông), tháng trước được rao bán từ 950-1,05 tỷ/căn thì mức giá giao dịch của tháng này đạt 1-1,1 tỷ. Hai tháng trước, những căn hộ giá rẻ ở dự án Xuân Mai Complex được chào bán 950 triệu đồng-1,2 tỷ/căn thì mức giá chào bán của tháng 6/2020 là 1-1,25 tỷ/căn. Tại khu Dương Nội, giá rao bán trên thị trường chuyển nhượng nhích nhẹ 20-50 triệu/căn so với thời điểm chào bán 2 tháng trước đó.

Thị trường căn hộ thứ cấp TP.HCM cũng ghi nhận mức giá tăng đáng kể. Cuối năm 2018, Phú Đông Premier có giá bán khoảng 1,6 tỷ đồng/căn thì mức giá tháng 6/2020 là 1,750-1,8 tỷ/căn. Căn hộ Centum Wealth đang được chào bán mức 2,1-2,3 tỷ/căn so với mức 1,6-1,7 tỷ/căn của thời điểm mở bán đầu…

Đất nền giáp ranh Sài Gòn tăng giá

Sau giãn cách xã hội, thị trường đất nền các tỉnh giáp ranh TP.HCM như Hồ Tràm (Bà Rịa – Vũng Tàu), Đức Hòa (Long An) trở nên sôi động. So với cuối năm ngoái, đất ven biển khu vực Xuyên Mộc – Hồ Tràm tăng khoảng 7-10%, từ giá 32,5-39 triệu đồng/m2 lên mức 35,7-43 triệu đồng/m2. Cuối năm 2019, khu vực ven biển trong vòng bán kính 1km, những lô đất biệt thự diện tích 300-450m2 có giá từ 5-7 tỷ đồng thì đến đầu tháng 6, khi thị trường dần hồi phục, giá đã vọt lên trung bình từ 7-9 tỷ đồng. Đất khu vực lân cận các dự án lớn như NovaWorld Hồ Tràm, The Hamptons Hồ Tràm, Edenia Resort, Lagoona Bình Châu giá cũng tăng 1-1,5 triệu đồng/m2 so với cuối năm 2019.

Trong khi đó, Đức Hòa đang trở thành điểm nóng về tìm kiếm đất nền ở Long An. Theo khảo sát, gần 40% nhu cầu mua đất Long An tập trung ở khu vực gần thị trấn Hậu Nghĩa (Đức Hòa). Xu hướng đầu tư thiên về trung và dài hạn. Giá đất khu vực còn khá mềm, dao động từ 8-15 triệu đồng/m2.

Tại phía Bắc, Hoành Bồ đang nổi lên như một điểm nóng mới của bất động sản Quảng Ninh. Sức hút của thị trường này khởi nguồn từ việc Hoành Bồ được sáp nhập vào thành phố Hạ Long – một trong những thị trường “nóng” nhất của Quảng Ninh những năm qua. Một trong những vị trí ghi nhận mức tăng tốt nhất của Hoành Bồ đến thời điểm hiện tại là các xã Lê Lợi và Thống Nhất. Thời điểm đầu năm ngoái những lô đất ở 2 xã này còn được rao giá 3-4 triệu đồng/m2 thì đến thời điểm hiện tại, giá đất tăng gấp đôi, lên mức 6-8 triệu đồng/m2. Những lô đất gần biển, gần cầu Cửa Lục, giá cũng chạm mốc 10-12 triệu đồng/m2 trong khi cùng kì năm ngoái, giá bán chỉ là 7-8 triệu đồng/m2. Những lô góc, mặt biển, vị trí đắc địa tăng từ 13-14 triệu đồng/m2 lên mức 16-18 triệu đồng/m2. Theo giới đầu tư, cuộc đổ vốn vào Hoành Bồ cần xác định là trung và dài hạn, khoảng thời gian chờ đợi ngắn nhất có thể là 2 đến 3 năm.

Duy Bách