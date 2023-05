TTBĐS tháng 7/2019: Thị trường tỉnh hấp lực mạnh dòng tiền đầu tư

Nhà phát triển và giới đầu tư ồ ạt đổ về thị trường tỉnh

Xu hướng đổ về tỉnh lẻ phát triển dự án và làn sóng giới đầu tư tìm kiếm cơ hội tại các thị trường mới đã âm thầm diễn ra trong hơn năm qua. Làn sóng này diễn biến mạnh mẽ hơn trong tháng 7/2019 khi Hà Nội, TP.HCM tiếp tục khan hiếm dự án mới tung hàng, trong khi các thị trường tỉnh sôi động với hàng loạt lễ giới thiệu, mở bán chính thức dự án.

Theo ông Nguyễn Văn Đính, Tổng thư kí Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, việc các cơ quan chức năng rà soát về thủ tục, quỹ đất, pháp lý dự án là nguyên nhân chính và cơ bản nhất dẫn đến nguồn cung và giao dịch sụt giảm ở nhiều địa phương, đặc biệt là các thị trường lớn, vốn là tâm điểm của bất động sản cả nước. Hà Nội, TP.HCM và một số thị trường lớn khác như Đà Nẵng, Nha Trang… đang gặp khó khăn trong các khâu xem xét phê duyệt. Do đó, các chủ đầu tư phải đi tìm những thị trường mới để phát triển dự án. Giới đầu tư nhỏ lẻ cũng theo làn sóng này mà rời thị trường truyền thống, khai phá các thị trường mới. Xu hướng này nở rộ trên cả nước.



Thị trường bất động sản tháng 7 chứng kiến sự bùng nổ của hàng loạt dự án được công bố, giới thiệu hoặc mở bán chính thức tại các thị trường tỉnh. Một số cái tên có thể kể đến như: Apec Mandala Wyndham (Hải Dương), Aqua Park (Bắc Giang), TNR Stars Thoại Sơn (An Giang), Tân Lập Garden, Nam Thịnh Phát Center (Bình Phước), Stella Mega City (Cần Thơ), Goldsand Hill Villa (Bình Thuận)…

Suất đầu tư thấp, hứa hẹn dư địa tăng giá cao cộng hưởng với những yếu tố tiềm năng mang tính nội lực như tốc độ phát triển kinh tế, thu hút FDI hay lợi thế cảnh quan thiên nhiên đẹp… làm nên sức hấp dẫn của những thị trường mới với giới đầu tư.

Nhà giá rẻ tiếp tục đối mặt nhiều thách thức

Trên thực tế, trong khoảng 2 năm qua, Hà Nội và TP.HCM vô cùng khan hiếm các sản phẩm nhà ở giá rẻ. Cùng với việc các cơ quan chức năng rà soát về thủ tục, quỹ đất, pháp lý dự án, số lượng dự án mới thuộc phân khúc này càng nhỏ giọt. Trong bối cảnh đó, nhà giá rẻ liên tiếp có những biến động bất lợi.



Trong khoảng 2 năm qua, Hà Nội và TP.HCM vô cùng khan hiếm các sản phẩm nhà ở giá rẻ.

Tại Hà Nội, trước đó, khan hiếm nguồn cung mới khiến hoạt động mua bán nhà giá rẻ trên thị trường thứ cấp khá sôi nổi. Các dự án thuộc Hà Đông, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm luôn nằm trong tầm ngắm của người có nhu cầu ở thực. Trên thực tế, nhà giá rẻ của “đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản đang chiếm thị phần lớn tại thị trường giá rẻ Hà Nội. Với mức giá mềm hơn hẳn so với các dự án khác cùng phân khúc, lại tọa lạc ở nhiều vị trí khá gần trung tâm, một số dự án giá rẻ của đại gia Thản luôn ghi nhận giao dịch tốt trên thị trường thứ cấp.

Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn, hàng loạt những thông tin bất lợi liên quan đến nhà giá rẻ như “ông trùm” của phân khúc này bị khởi tố, một loạt dự án bị thu hồi sổ đỏ đã khiến giao dịch nhà giá rẻ trở nên trầm lắng. Trước đó, một số dự án có vị trí gần trung tâm hơn hẳn có thể bán ngang giá hoặc chênh nhẹ so với lúc mua vào thì ở thời điểm này, giá rao bán nhiều căn hộ đã giảm so với tháng trước. Nhiều khách hàng bỏ cọc, tạm ngừng các kế hoạch mua nhà để nghe ngóng thị trường.

Tại TP.HCM, câu chuyện nhà giá rẻ cũng không khá khẩm hơn. Số liệu của Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA) tiếp tục cho thấy sự lép vế của nhà giá rẻ so với các phân khúc còn lại. Ngay trong nội tại thị trường năm 2018, nguồn cung căn hộ bình dân luôn đi “số lùi” qua các quý. Nếu như trong quý 1/2018, căn hộ hạng C chiếm 32% thì sang quý 2, giảm xuống còn 29%, và sang quý 3, thị trường TP.HCM không có dự án hạng C nào được chào bán. Sang đến năm 2019, nguồn cung căn hộ bình dân tiếp tục giảm 34,7% so với cùng kỳ năm 2018. Đặc biệt 6 tháng đầu năm 2019, thị trường TP.HCM không có 1 dự án giá rẻ nào được triển khai.

Sụt giảm nguồn cung đã đẩy giá căn hộ bình dân tại TP.HCM tăng từ mức 1.000 USD/m2 lên 1.200 USD/m2. Giấc mơ sở hữu một căn nhà của người trẻ, người thu nhập thấp tại TP.HCM ngày càng xa vời.

