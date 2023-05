TTBĐS tháng 7/2020: Đất nền ven Sài Gòn có sóng, ven Hà Nội đìu hiu

Bất động sản ngấm đòn Covid-19

Thị trường bất động sản đang dần ngấm đòn Covid 19, nhiều doanh nghiệp bất động sản lao đao và buộc phải chọn giải pháp bán bớt tài sản để có tài chính nhằm trụ vững. Đây là cơ hội cho những doanh nghiệp có tiềm lực săn lùng các dự án. Tất yếu hoạt động M&A diễn ra sôi động trên thị trường thời gian qua. Nhiều đơn vị bất động sản như Hưng Thịnh Group, tập đoàn Danh Khôi, Danh Việt Group… đã và đang có động thái thâu tóm các khu đất hoặc dự án.

Thị trường bất động sản đang dần ngấm đòn Covid 19, nhiều doanh nghiệp bất động sản lao đao và buộc phải chọn giải pháp bán bớt tài sản để có tài chính nhằm trụ vững

Phân khúc nhà phố vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh. Tại TP.HCM, theo khảo sát của Batdongsan.com.vn , tình hình giao dịch nhà phố, nhà riêng vẫn ảm đạm. Những năm trước, chỉ cần đôi ba tháng, môi giới đã có thể bán thành công một căn nhà phố có giá từ 7 tỷ đồng đổ xuống. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, nhiều căn nhà phố ở mức giá này rao bán ròng rã nhiều tháng trời vẫn không chốt được khách. Tình hình những căn trên 20 tỷ còn khó khăn hơn vì rất ít người hỏi mua.

Tương tự, tại thị trường Hà Nội, những căn nhà mặt phố có giá từ 30 tỷ đồng trên các phố Trường Chinh, Khâm Thiên, Xã Đàn… cũng đang rao bán rất chật vật. Có những căn dù được môi giới đổ không ít tiền chạy quảng cáo nhưng những cuộc gọi hỏi về sản phẩm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhiều mặt bằng kinh doanh khu vực phố cổ vẫn ế ẩm nhiều tháng nay dù đã giảm giá. Một môi giới cho thuê chuyên khu vực phố cổ cho biết tình hình ảm đạm này sẽ còn kéo dài do việc kinh doanh buôn bán khu vực phố cổ vốn phụ thuộc vào du khách quốc tế. Nhưng do dịch bệnh, hiện đường bay quốc tế vẫn chưa mở lại và du lịch nội địa vừa khởi sắc lại gặp một đợt Covid mới bùng phát.

Trái ngược diễn biến đất nền 2 miền Bắc – Nam

Trái với mạch trầm lặng của thị trường bất động sản nói chung trong bối cảnh dịch bệnh Covid, đất nền một số thị trường tỉnh phía Nam vẫn có những đợt sóng nhất định, dù không quá ồn ào. Nguồn đất các thị trường trọng điểm cạn kiệt, giá bán tăng cao trong khi hạ tầng giao thông liên kết vùng đến vùng ven ngày càng thuận lợi, những tỉnh này lại có thuận lợi lớn về quỹ đất sạch dồi dào, giá đất mềm, đây là những nền tảng khiến vùng ven hấp lực dòng vốn đầu tư.

Trái với mạch trầm lặng của thị trường bất động sản nói chung trong bối cảnh dịch bệnh Covid, đất nền một số thị trường tỉnh phía Nam vẫn có những đợt sóng nhất định, dù không quá ồn ào

Bất chấp những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, khảo sát của Batdongsan.com.vn cho thấy một số khu vực ven như Cần Giờ (TP.HCM), Long An vẫn có giao dịch sôi nổi. Tại Đức Hòa (Long An), phân khúc đất thổ cư và đất nền có giá từ 6-12 triệu đồng/m2 nhận được sự quan tâm đông đảo của nhà đầu tư; ở Cần Giuộc là nhà phố liền kề và đất nền dự án giá từ 13,5-22 triệu đồng/m2… Khu vực Cần Giờ (TP.HCM), giá đất chào bán ở các xã Bình Khánh, Cần Thạnh, An Thới Đông, Long Hòa… tăng bình quân 5-7% so với thời điểm đầu năm. Hiện giá đất ở Bình Khánh là 17-27 triệu đồng/m2; tuyến đường Rừng Sác (khu vực thị trấn Cần Thạnh), giá đất trung bình 25-33 triệu đồng/m2, Tam Thôn Hiệp là 13-20 triệu đồng/m2… Tuy nhiên theo tìm hiểu thực tế của Batdongsan.com.vn, xu hướng giá tăng này xuất phát chủ yếu từ việc các chủ đất tự tăng giá rao bán, không phải từ nhu cầu mua cao.

Nếu như các thị trường ven hoặc giáp ranh TP.HCM có sự sôi động nhất định thì thị trường ven hoặc giáp ranh Hà Nội lại lặng sóng. Những khu vực nóng sốt của Hà Nội vào năm ngoái như Đông Anh, Hoài Đức, Thanh Trì, Gia Lâm… đang trầm lắng, giao dịch chỉ túc tắc, giá đi ngang ở những phân khúc đất nền vừa túi tiền, từ 600-800 triệu đồng/lô đất. Thậm chí ở phân khúc này, thuộc nhiều khu vực, vị trí, giá có xu hướng giảm nhẹ từ 0,5-1 giá hoặc chững hẳn. Phân khúc đất từ 5 tỷ trở lên, giao dịch chậm hẳn so với cùng kì năm ngoái.

Bách Bách