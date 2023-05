TTBĐS tháng 8/2020: Thị trường lao đao vì Covid-19 tái phát

Tại TP.HCM, dưới tác động của đại dịch Covid, phân khúc nhà phố cho thuê vẫn đang chịu những ảnh hưởng tiêu cực nặng nề. Hàng loạt các tuyến đường đắt đỏ của các quận trung tâm như quận 1, quận 3, làn sóng trả mặt bằng vẫn đang diễn ra rầm rộ. Những tuyến phố đắt đỏ bậc nhất của Sài thành như phố Tây Bùi Viện, phố Nhật Thái Văn Lung, Lê Thánh Tôn đều ảm đạm, vắng vẻ.

Dù đại dịch diễn biến phức tạp nhưng đất nền phía Bắc vẫn chưa xuất hiện tình trạng cắt lỗ, giảm giá trên diện rộng mà chỉ là hiện tượng cá biệt ở những nhà đầu tư nhỏ, lẻ, vốn mỏng. Khảo sát của Batdongsan.com.vn tại thị trường ven Hà Nội cho thấy dù giao dịch không được như cùng kì của các năm trước do ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng mặt bằng chung giá đất tại đây vẫn đi ngang hoặc chỉ giảm nhẹ so với cùng kì năm ngoái. Đơn cử, tại Đông Anh, đất thổ cư đường nhỏ ở Sáp Mai (Võng La) vẫn có giá bán từ 9-12 triệu đồng/m2; đường to từ 13-16 triệu đồng/m2. Đất tại thôn Đoài, làng Đìa, làng My, làng Vệ (Nam Hồng) chỉ giảm nhẹ so với cùng kì năm ngoái, từ 14-16 triệu đồng/m2, giá giao dịch ghi nhận còn 13-15,5 triệu đồng/m2. Tại Hà Đông, so với cùng kì năm ngoái, đất không tăng nhưng cũng không có hiện tượng giảm, đất tại Phú Lãm, Phú Lương và Yên Nghĩa vẫn có giá chào bán trung bình từ 18-27 triệu đồng/m2. Tại Đồng Mai, Biên Giang, giá chào bán vẫn là từ 10-15 triệu đồng/m2.