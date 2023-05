TTBĐS tháng 9/2019: Đất nền Sài Gòn giảm nhiệt, Hà Nội hút giới đầu tư

Căn hộ tiếp tục khan hiếm nguồn hàng

Động thái rà soát thủ tục, pháp lý dự án của các cơ quan chức năng đã khiến nguồn cung và giao dịch tại các thị trường trọng điểm sụt giảm mạnh.

Tại TP.HCM, từ cuối năm 2018 đến nửa đầu năm 2019, thị trường có khoảng 5 dự án mới chào bán. Nguồn cung còn lại của thị trường chủ yếu đến từ các dự án đã công bố từ trước và hoàn thành pháp lý từ một vài năm trước. Chính sự khan hiếm này đã đẩy giá căn hộ tại TP.HCM liên tục tăng cao trong suốt 8 tháng đầu năm. Dữ liệu trực tuyến của Batdongsan.com.vn cho thấy, nếu quý 1/2018, giá trung bình của chung cư là 28 triệu đồng/m2 thì sau một năm, mức giá thiết lập là 34 triệu đồng/m2. Đến quý 2/2019, giá căn hộ lại tiếp tục tăng thêm 11,3% so với cùng kỳ và 2,1% so với quý trước đó. Gần đây nhất, theo dữ liệu khảo sát của Batdongsan.com.vn, giá chung cư tăng thêm 12% so với cùng kì năm 2018.



Ảnh minh họa

Tại Hà Nội, số dự án mới được tung ra thị trường cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khan hiếm nguồn hàng sơ cấp, thị trường căn hộ Hà Nội ghi nhận thực tế sôi động trên thị trường thứ cấp ở những dự án tầm trung và giá rẻ, khoảng giá từ 1,5 tỷ trở xuống.

Nam Từ Liêm và Hà Đông là tâm điểm của những giao dịch này do đây là 2 thị trường tập trung số lượng lớn nhà ở thuộc phân khúc tầm trung. Tại Hà Đông, các dự án như Văn Khê, Dương Nội, Xuân Mai Complex, Sails Tower, The Pride… ghi nhận nhiều giao dịch thành công trên thị trường thứ cấp thời gian qua. Tương tự, một số cái tên có thể kể đến tại Nam Từ Liêm là Hateco Xuân Phương, Viglacera OCT, ICID Complex… Trên thị trường thứ cấp, phần lớn giá bán chỉ ngang bằng giá mua vào hoặc nếu có chênh cũng chỉ tương đương tiền nội thất. Một số dự án mới bàn giao như Hateco Xuân Phương, ICID Complex… giao dịch trên thị trường thứ cấp đạt mức chênh nhẹ từ 40-60 triệu đồng/căn.

Đất nền Sài Gòn yên ắng, Hà Nội hút dòng tiền đầu tư

Từng một thời là điểm sốt nóng liên tục của thị trường đất nền Sài Gòn thế nhưng nhiều tháng nay, khu Đông khá yên ắng, giá đất và giao dịch đều sụt giảm mạnh. Khu Đông đang là nơi có biến động giá đất nền mạnh nhất hiện nay. Quý 1/2019, thị trường đất nền quận 9 ghi nhận hiện tượng tăng giá mạnh. Các lô đất trên đường Nguyễn Xiển từ mức giá 40-45 triệu đồng/m2 tháng 5/2018 được hét lên 50-55 triệu đồng/m2 vào quý 1/2019; tuyến Lã Xuân Oai từ 42 triệu đồng/m2 tăng lên 55-60 triệu đồng/m2; xa lộ Hà Nội từ 55 triệu đồng/m2 lên đến 60-65 triệu/m2; đường Võ Văn Hát từ 41 triệu đồng/m2 lên mức 50 triệu đồng/m2. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, các giao dịch thành công đều ghi nhận mức giá thực tế thấp hơn 10-25% so với giá rao bán. Nhu cầu mua đầu tư giảm, người mua thực không mặn mà và cũng không mua nổi đất tại đây khiến thị trường khu vực sụt giảm mạnh.



Ảnh minh họa

Giới chuyên gia lý giải, chính sự áp đảo của giới đầu tư tại khu Đông trước đó là nguyên nhân khiến giá đất bị thổi lên. Mức giá quá cao khiến việc tạo sóng thị trường gặp khó, giới đầu tư không mặn mà, người mua thực cũng không thiết tha vì vượt quá xa khả năng tài chính.

Trong khi đó, tại Hà Nội, theo khảo sát của Batdongsan.com.vn , phân khúc đất thổ cư tầm giá 1 tỷ đồng ở 2 quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm đang thu hút người có nhu cầu ở thực và giới đầu tư. Cụ thể, tại Nam Từ Liêm, những lô đất thuộc Xuân Phương, Phương Canh, Miêu Nha (Tây Mỗ), Đại Mỗ… có diện tích 30-35m2 đang được tìm mua nhiều nhất, giá bán các lô dao động từ 22-37 triệu đồng/m2. Những lô đất này phần lớn nằm trong ngõ nhỏ, ô tô không vào được.

Đơn cử, đất nằm cuối đường Trần Hữu Dục, trong ngõ nhỏ ở Xuân Phương có giá bán từ 30-32 triệu đồng/m2. Đất trong ngõ nhỏ ở Phương Canh cũng có giá dao động từ 30-35 triệu đồng/m2. Nhiều lô đất tại Tu Hoàng (Phương Canh) gần đại học Công nghiệp có mức giá chào bán khá mềm, từ 24-31 triệu đồng/m2. Đất thổ cư trong các ngõ nhỏ 2m ở Miêu Nha (Tây Mỗ) có giá chào bán 28-32 triệu đồng/m2. Đất trong ngõ nhỏ ở Đại Mỗ có giá bán dao động từ 25-30 triệu đồng/m2.

Tại khu vực Bắc Từ Liêm, phân khúc đất thổ cư tầm giá 1 tỷ đang tập trung tại các khu vực Đông Ngạc, Liên Mạc, Tây Tựu. Cụ thể đất trong ngõ nhỏ ở Tây Tự có giá dao động từ 22-24 triệu đồng/m2, đất tại Liên Mạc giá dao động từ 19-22 triệu đồng/m2, đất tại Đông Ngạc giá rao bán từ 29-36 triệu đồng/m2. Những mảnh đất phân lô ở các khu vực này có diện tích phổ biến từ 30-40m2. Như vậy với tổng tiền từ 650 triệu đồng-1,2 tỷ, người mua đã có thể sở hữu một mảnh đất ở Hà Nội.

Bạch Cúc (TH)

(Theo TC Thanh niên)