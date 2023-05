Từ cam kết lợi nhuận phi thực tế…

Cách đây 2 – 3 năm, khi căn hộ du lịch phát triển bùng nổ tại Việt Nam, cam kết lợi nhuận là một chính sách phổ biến của các chủ đầu tư để thu hút khách hàng. Dường như đã xảy ra một cuộc chạy đua giữa các dự án về mức lợi nhuận cam kết, dẫn đến những mức lợi nhuận cam kết cao khó tin. Qua thời gian, khi các dự án căn hộ du lịch này đi vào vận hành, những cam kết lợi nhuận trước đây mới hé lộ tính bất khả thi, dẫn đến việc phải chấm dứt cam kết lợi nhuận với các chủ sở hữu. Diễn biến này của thị trường phần nào đã được dự đoán trước.



Những con số cam kết lợi nhuận “có cánh” đã không còn “hạ gục” những nhà đầu tư thông thái

Trước những thông tin này, nhà đầu tư có thể mất niềm tin vào sản phẩm căn hộ du lịch nhưng theo nhiều chuyên gia, căn hộ du lịch vẫn là một sản phẩm có nhiều tiềm năng tại Việt Nam và có chỗ đứng trong thị trường đầu tư bất động sản. Điều quan trọng là cần tìm ra chính sách chia sẻ lợi nhuận hợp lý để đảm bảo quyền và lợi ích của các bên. Gần đây, đã có nhiều dự án nghỉ dưỡng ngôi nhà thứ 2 không có cam kết lợi nhuận mà chỉ đơn thuần là chia sẻ lợi nhuận giữa chủ sở hữu và chủ đầu tư/đơn vị vận hành. Đây có thể là một hướng đi bền vững và ít rủi ro hơn cho thị trường nghỉ dưỡng tại Việt Nam.

…đến chính sách chia sẻ lợi nhuận hợp lý

Nếu như cam kết lợi nhuận tức là hình thức chủ đầu tư chi trả lợi nhuận theo cam kết cho khách hàng trong 1 khoảng thời gian nhất định thì chia sẻ lợi nhuận lại là hình thức cùng nhau phân chia lợi nhuận từ việc vận hành dự án. Hiện nay, mức chia sẻ lợi nhuận phổ biến mà nhiều chủ đầu tư đang áp dụng là 85:15, tức là nhà đầu tư được hưởng 85% còn chủ đầu tư và đơn vị quản lý nhận 15% từ hoạt động cho thuê lại sản phẩm đầu tư. Điều này hoàn toàn phù hợp với xu hướng dịch chuyển trên thế giới.



Với chính sách chia sẻ lợi nhuận hợp lý, The Apus đã chinh phục những nhà đầu tư thông thái

Thực tế, đối với mô hình kinh tế chia sẻ như căn hộ du lịch, lợi nhuận phụ thuộc chủ yếu vào công suất khai thác. Nếu công suất khai thác không đảm bảo thì dù là cam kết hay chia sẻ lợi nhuận đều trở nên vô nghĩa.

“Điều quan trọng nhất là con số lợi nhuận kỳ vọng sau khi đưa vào vận hành là bao nhiêu so với con số cam kết mà chủ đầu tư đưa ra, đó mới là yếu tố quyết định đến thành công khi đầu tư căn hộ du lịch”, một nhà đầu tư nhận định.

Theo nhà đầu tư này, mức lợi nhuận kỳ vọng được tính như sau: Lợi nhuận/năm = công suất phòng trung bình/năm x 365 ngày x giá phòng/đêm x mức lợi nhuận trung bình/tổng doanh thu. Từ công thức này có thể thấy, mức lợi nhuận thu được từ một căn hộ du lịch sẽ phụ thuộc chủ yếu vào công suất phòng trung bình/năm (bởi các chỉ số còn lại gần như cố định).

Nếu chủ đầu tư đảm bảo được dòng tiền từ bài toán tài chính + vận hành + khai thác công suất thì thành công chính là họ giữ được uy tín và khách hàng là người có lợi nhất. Bởi khi lượng khách đã ổn định, dự án vận hành trơn tru thì lúc đó sản phẩm sẽ sinh lời đều đặn và nhà đầu tư sẽ thu về khoản lợi nhuận hấp dẫn hơn nhiều so với mức cam kết lợi nhuận trong vài năm đầu mà nhiều chủ đầu tư đưa ra.

Đây cũng là lí do khiến The Apus, dự án nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao sắp ra mắt tại thiên đường du lịch mới nổi Phước Hải – Vũng Tàu nhận được sự quan tâm tích cực từ nhiều nhà đầu tư bởi ngoài khoản cam kết lợi nhuận, The Apus còn đẩy mạnh thêm hình thức chia sẻ lợi nhuận 85:15. Bởi chủ đầu tư đã nhìn thấy được tiềm năng từ công suất thuê phòng “khủng” trong tương lai không xa của The Apus khi sở hữu vị trí đắc địa chỉ cách TP.HCM gần 2 giờ lái xe và là điểm đến yêu thích của những tín đồ đam mê du lịch. Chắc chắn The Apus sẽ luôn hoạt động “full công suất”, đảm bảo mức lợi nhuận tối đa cho nhà đầu tư.