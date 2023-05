Tự vẽ quy hoạch, lập dự án ảo

Một “dự án” tại xã Lộc An, huyện Long Thành gần đường 769 được xây dựng

Tự “vẽ” dự án bên sân bay Long Thành

Tuyến đường tỉnh lộ 769 thuộc huyện Long Thành được dân bất động sản đánh giá là cửa ngõ của dự án sân bay quốc tế Long Thành để ra quốc lộ 51 cũng như cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây. Do đó, các khu đất dọc tuyến tỉnh lộ này nằm trên địa bàn các xã Lộc An, Bình Sơn đang trở nên “sốt” vì địa thế đắc địa. Mặc dù ngay đối diện thửa đất trên đã được treo bảng “Cấm phân lô bán nền trái phép” nhưng hoạt động mua bán ở đây vẫn diễn ra khá rầm rộ, đặc biệt là các dịp cuối tuần rất đông xe ôtô biển TP.HCM, Bình Dương và cả Đồng Nai về xem đất.

Chúng tôi tới một khu đất trống rộng hàng nghìn mét vuông đã được xây dựng hệ thống đường giao thông kiên cố, cột điện cũng được đặt dọc khắp tuyến đường thuộc ấp Bình Lâm, xã Lộc An, gần ngay trường mầm non Lộc An thì gặp một “cò đất” tự xưng tên Hải có nhà ngay trong khu đất trên. Hải giới thiệu về giá trị khu đất rất có triển vọng cho chúng tôi: “Các anh mua đất để đầu tư ở đây thì hoàn toàn yên tâm, sinh lợi chỉ trong thời gian ngắn do khu đất này nằm gần ngay khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn nằm ở phía bắc sân bay Long Thành, còn tiếp giáp với khu công nghiệp Lộc An – Bình Sơn, sau này đường 769 được mở rộng thì khu đất này sẽ trở thành đất vàng, lúc đó anh có tiền cũng không mua được. Dự án này chỉ cách dự án khu dân cư D2D chỉ khoảng 20m, khi dự án lên được đất thổ cư thì giá cũng được đẩy lên tới cả 20 triệu đồng/m2 đất”.

Khi chúng tôi tỏ ra lo lắng hệ thống điện, nước vẫn chưa được thi công, “cò” này trấn an rằng, từ thời điểm lập dự án phải đủ 2 năm mới được cấp điện, hiện nay đã hơn 1 năm rưỡi nên nếu mua mảnh đất 500m2 mà “cò” này đang rao bán thì cũng là lúc điện được thi công do đã có sẵn hạ tầng. “Cò” này còn đọc số tờ, số thửa để chúng tôi “kiểm tra”, và khẳng định rằng, đất này đã được quy hoạch đất ở nông thôn. Theo tìm hiểu của PV, tại các xã Thiện Tân, Tân Bình (huyện Vĩnh Cửu) cũng xảy ra nhiều vụ tự “vẽ” quy hoạch khu dân cư, làm đường và rao bán đất nền.

Thực tế như vậy, nhưng khi trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Tấn Long – Chủ tịch UBND xã Lộc An – vẫn khẳng định, xã Lộc An không có việc phân lô bán nền(!?)

Nhộn nhịp thị trường bất động sản sân bay Long Thành trên mạng

Không chỉ bán ngoài thực địa, thị trường bất động sản đất sân bay Long Thành trên mạng cũng sôi động không kém. Chỉ vài “cú” nhấp chuột trên mạng, có thể tìm được hàng chục địa chỉ đang rao bán đất nông nghiệp phân lô tại địa bàn huyện Long Thành và các huyện khác như: Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu… với hàng trăm bất động sản được rao bán hấp dẫn. Một cá nhân số điện thoại số 0935586… rao bán đất sân bay Long Thành với giá rẻ chỉ 3 triệu đồng/m2, có “vị trí đẹp, nằm ngay mặt tiền đường quốc lộ 51, cách sân bay Quốc tế Long Thành chỉ 6km, nằm trong khu dân cư đông đúc, hiện hữu, nhiều tiện ích. Gần cao tốc Long Thành – Dầu Giây, gần cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, gần đường Liên Cảng… giúp giá đất tăng lên gấp 5 gấp 10 lần chỉ sau thời gian ngắn…” và kèm theo lời hứa hẹn “công chứng sổ đỏ sang tên ngay”. Nhiều tài khoản khác cũng rao bán đất thổ cư “vị trí vàng” có sổ hồng riêng từng nền, thổ cư 100% và được xây dựng tự do với giá từ 20-21 triệu đồng/m2.

Qua tìm hiểu, tình trạng phân lô, bán nền đất nông nghiệp trái phép ở Đồng Nai diễn ra nhiều nhưng dưới dạng “sóng ngầm”. Thay vì đưa ra công chứng hoặc lập vi bằng thì gần đây các doanh nghiệp, cá nhân bán đất nông nghiệp phân lô đã tinh vi hơn, cho người mua đồng sở hữu trên cùng một mảnh đất. Bên cạnh đó, phân lô, bán nền đất nông nghiệp bằng giấy tay vẫn xảy ra khá phổ biến.

Khi có người liên hệ tìm hiểu dự án, nhân viên tư vấn đã đưa ra những viễn cảnh về khu đô thị sầm uất trong tương lai và đưa khách đi thăm khu đất sẽ làm dự án. Để người mua tin tưởng, doanh nghiệp đổ đá, làm một vài con đường như đang thi công dự án. Họ còn cử thêm 2-3 người giả làm khách hàng cùng đi coi đất và truyền tai nhau về những món hời vài chục đến vài trăm triệu đồng sau khi đặt cọc mua đất nền dự án của công ty chỉ trong thời gian 1-3 tháng. Với chiêu này, không ít khách hàng đã móc tiền đặt cọc để mua ngay khi đi xem đất.

Trao đổi với báo chí, đại diện lãnh đạo huyện Long Thành chia sẻ, tình trạng phân lô, bán nền đất nông nghiệp đã được huyện siết chặt lại, giao trách nhiệm trực tiếp cho các xã, thị trấn. Song vẫn còn có những trường hợp tự ý phân lô, bán nền đất nông nghiệp và rao bán trên mạng rất khó xử lý, vì người dân tự thỏa thuận mua bán. Huyện đã yêu cầu các xã quản chặt không cho xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp để hạn chế xuống mức thấp nhất tình trạng bán nền đất nông nghiệp.

