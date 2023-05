Túc Tắc Giao Dịch Đất Nền Vùng Ven

Từ tháng 10 đến nay, anh T.H, chủ một khu đất nền tại TP. Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, khu đất này được anh phân lô để bán và hiện đã có 6 nền đất trên tổng số 12 nền rao bán thành công. Hiện tuần rồi cũng đã có khách nhận cọc thêm 2 nền và còn lại 4 nền dự kiến sẽ bán hết từ giờ đến Tết. Theo Anh H, lúc đầu anh cũng không kỳ vọng sẽ bán được hàng nhanh khi thị trường đang khó khăn, tuy nhiên thông qua kết nối với các môi giới khác trên khu vực, sản phẩm của anh vẫn được chào đón. “Các lô đất có giá bán từ 1,3-2,9 tỷ đồng, diện tích 70-200m2 tùy vị trí, tất cả đều đã có sổ riêng và nằm trong khu dân cư hiện hữu, hạ tầng và dịch vụ dân sinh đông đúc, đầy đủ. Nếu là đầu năm thì giá bán sẽ cao hơn nhưng hiện tại, tôi đưa ra mức lời vừa phải để mong nhanh bán được hàng”, anh H, cho hay.

Pháp lý, vị trí và giá là ba yếu tố được xem xét đầu tiên của người mua đất nền thời điểm này.

Tương tự, khi tìm hiểu về tình hình bán hàng thời gian qua, anh N.T. Khánh, một môi giới chuyên phân phối đất nền phân lô quy mô nhỏ chia sẻ, trong tháng 11 vừa qua, anh cũng bán được 3 lô đất nền sổ đỏ. Từ nay đến cuối năm, anh hợp tác cùng một người bạn chào bán thêm 9 nền đất thổ cư tại TP. Dĩ An , diện tích từ 80-100m2, giá từ 1,5-2 tỷ đồng. “Các khu đất này đều đã có sổ riêng, khách ký hợp đồng mua là làm hồ sơ sang tay liền. Đất trong khu dân cư nên dễ bán hơn các dự án triển khai bên ngoài, quanh khu này, nhà riêng đều có giá phải từ 3 -5 tỷ đồng/căn nếu cùng diện tích trên”, anh Khánh cho hay.

Thị trường đất nền vùng ven thời gian qua hầu như không ghi nhận dự án quy mô nào triển khai mở bán tập trung, rầm rộ, thay vào đó, hoạt động mua bán đất nền phân lô, đất thổ cư diện tích nhỏ diễn ra âm thầm, từ tốn nhưng giao dịch vẫn có. Ghi nhận thực tế của Batdongsan.com.vn, tuy thị trường chung chững lại, nhưng phân khúc đất nền vẫn có chỗ đứng, nhất là ở nhóm nhà đầu tư và người mua thực có sẵn tiền mặt, họ tranh thủ thời điểm thanh khoản kém, ít cạnh tranh để săn hàng tốt.

Chia sẻ từ anh T. Tú, một môi giới nhà đất lâu năm tại TP.HCM, từ đầu tháng 10 đến nay, anh cũng lai rai bán được 2 lô đất nền, con số này khiêm tốn hơn so với thời điểm mấy năm rồi nhưng trong giai đoạn khó khăn này, đây đã là rất tốt. Theo anh Tú, thị trường có lúc lên lúc xuống nhưng dòng tiền vẫn ổn định chứ không dịch chuyển hết sang gửi ngân hàng hay kênh đầu tư khác. Nhà đất dù có khó khăn đến đâu thì tính an toàn, sinh lợi dài hạn vẫn vững hơn các kênh đầu tư như tiền ảo, chứng khoán… Nhà đầu tư về tỉnh săn đất hiện không nhiều như giai đoạn cao điểm đầu năm, nhưng hoạt động mua bán hiện đã cải thiện rõ rệt so với mấy tháng trước. Phần đông là tìm mua đất gần TP.HCM hay xung quanh khu vực có các tuyến hạ tầng lớn đi qua. “Bên cạnh số ít nhà đầu tư muốn săn quỹ đất lớn, đa phần nhu cầu mua ở giai đoạn này là các lô đất nền diện tích từ 60-150 m2, tầm giá khoảng 15-25 triệu đồng/m2. Vì không chọn lướt sóng nên thủ tục pháp lý là yếu tố được đề lên hàng đầu, sau đó mới đến vị trí và tiềm năng tăng giá”, anh Tú nhấn mạnh.

Dù không sôi động nhưng các sản phẩm đất nền trong khu dân cư vẫn có giao dịch do đáp ứng đúng nhu cầu và có tính an toàn cao.

Còn theo tìm hiểu từ Batdongsan.com.vn, phần lớn người mua thời điểm gần đây là nhà đầu tư, nhóm khách mua để cất nhà phục vụ nhu cầu ở thực lại chưa thực sự xuống tiền nhiều. Đa phần họ đang nuôi kỳ vọng giá đất sẽ giảm sâu hơn vào năm sau. Chia sẻ về xu hướng đợi giá đất giảm sâu mới mua, lãnh đạo một sàn môi giới tại Đồng Nai nhìn nhận, theo kinh nghiệm và quan sát những thời điểm trước, với các sản phẩm đất thổ cư, đất nền có sổ riêng trong khu dân cư hiện hữu sẽ khó có chuyện giảm mạnh. Vị này cho biết, mức giảm 20-30% thời gian qua phần nhiều là đất diện tích lớn, đất chưa ra được sổ và đất ở các khu vực ngoại thành, xa trung tâm, trước đó bị thổi giá “trên trời” nên giờ cắt giảm sâu để bán nhanh. Nếu sản phẩm ở thực thì chủ nhà không chịu giảm mạnh đến vậy dù có gặp khó khăn. “Việc lựa chọn bất động sản thuận tiện và đa dạng nhưng khi thị trường tốt lên, sẽ không còn nhiều ưu ái như hiện tại. Vậy nên tôi cho rằng, nếu có tiền và thực sự muốn đầu tư BĐS, tìm được sản phẩm giá hợp lý thì người mua đừng đợi ép giá sâu, có thể sẽ mất cơ hội”, vị này cho hay.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó TGĐ Batdongsan.com.vn đánh giá, thị trường đất nền đang chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như việc siết tín dụng, lãi suất tăng… đất nền là loại hình có tính đầu cơ cao nên mức độ ảnh hưởng nhiều hơn so với các sản phẩm khác. Bên cạnh đó, đất nền cũng là loại hình ăn theo hạ tầng và bị thổi giá mạnh nhất trong vài năm qua nên xuất hiện nhiều mức giá “ảo”. Khi thanh khoản kém, đất nền sẽ có xu hướng giảm giá và dần quay về giá trị thực để tiếp cận người mua tốt hơn. Nhưng nếu kỳ vọng giá đất sẽ trở lại mức khởi điểm hay thời điểm cách đây vài năm thì rất khó vì mặt bằng giá mới của thị trường đã định hình, nhà đầu tư chịu cắt lời chứ ít người thực sự cắt lỗ nếu không gánh áp lực lớn. Kỳ vọng vào sự phục hồi của thị trường BĐS trong năm 2023 là rất lớn, vậy nên với những nhà đầu tư có nền tảng tài chính mạnh, hiện là lúc gom hàng cho mục tiêu dài hạn, bởi đất nền vẫn luôn là loại hình có thể mang lại lợi nhuận tốt.

Phương Uyên

