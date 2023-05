Tuột đỉnh quan tâm quý 1, thị trường BĐS quý 2 diễn biến ra sao?

Ngay sau Tết âm lịch 2021, thị trường BĐS râm ran các đợt sốt đất diễn ra tại nhiều tỉnh thành như Bắc Ninh, Ninh Bình, Bắc Giang, Hải Phòng, Bình Phước… Trong tháng 3/2021, Batdongsan.com.vn ghi nhận kỷ lục mới với 5 triệu người dùng và lần đầu tiên website cán mốc 12,5 triệu lượt truy cập. Con số này phản ánh sát với thực tế về nhu cầu BĐS tăng mạnh và những đợt sốt nóng diện rộng suốt 3 tháng đầu năm.

Thị trường BĐS ghi nhận nhiều đợt sốt nóng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Ảnh minh họa, nguồn: internet

Tuy nhiên, từ nửa cuối tháng 4/2021, các điểm nóng dần hạ nhiệt khi các thông tin về hạ tầng đã không còn là động lực tăng giá, nhà đầu tư chốt lời và chính quyền tại các địa phương vào cuộc… Tiếp theo, làn sóng Covid-19 lần thứ 4 cũng bắt đầu gây khó khăn cho thị trường, ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp.

Báo cáo thị trường tháng 4/2021 của Batdongsan.com.vn cho thấy, nhu cầu tìm kiếm BĐS 7 ngày trước và sau kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5 đều giảm khá mạnh ở hầu hết các thị trường có sự bùng phát dịch bệnh. Ngoài TP.HCM và Hà Nội, các thị trường có dịch xuất hiện như Bắc Ninh ghi nhận mức độ quan tâm và tìm kiếm BĐS giảm 21%, Bắc Giang giảm 13% trong khi Vĩnh Phúc và Hà Nam lần lượt ghi nhận mức giảm 39% và 27%. Khu vực miền Trung, Đà Nẵng có nhu cầu tìm mua nhà đất giảm 27% còn phía Nam, hai khu vực ghi nhận biến động là Bình Dương và Long An với lượng quan tâm tìm kiếm BĐS giảm 9% và 10% so với trước đó.

Báo cáo cũng chỉ ra, trong cả tháng 4, nhu cầu tìm kiếm của toàn thị trường đã giảm gần 18% so với tháng 3. Trong đó, đất nền là phân khúc ghi nhận sức mua giảm nhiều nhất, với gần 21%. Căn hộ cũng là dòng sản phẩm có nhu cầu tìm mua giảm hơn 17%, còn lượng quan tâm đất nền dự án giảm hơn 19%…

Sang tháng 5 và tháng 6, tình trạng trầm lắng của thị trường chưa được cải thiện khi dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và lan rộng tại nhiều tỉnh thành, đặc biệt tại TP.HCM. Mức độ quan tâm BĐS TP.HCM giảm 17% trong tháng 4 và giảm tiếp 6% vào tháng 5. Điểm sáng của thị trường là phân khúc căn hộ khi ghi nhận mức độ quan tâm tăng 8% so với tháng 4, giá rao bán cũng tăng nhẹ. Đáng chú ý, dù phải giãn cách xã hội nhưng theo ghi nhận của Batdongsan.com.vn, thị trường BĐS TP.HCM có dấu hiệu chậm lại so với các tháng trước nhưng không hoảng loạn do nhà đầu tư đã quen với dịch bệnh. Nhiều doanh nghiệp, sàn giao dịch BĐS chuyển hướng làm việc từ xa, bán hàng online và training online.

Làn sóng Covid-19 lần thứ 4 đã có những tác động nhất định đến thị trường BĐS quý 2/2021. Nguồn: Báo cáo thị trường tháng 5/2021 của Batdongsan.com.vn

Có thể thấy, thị trường BĐS quý 2 đã có dấu hiệu chùng xuống so với 3 tháng đầu năm 2021. Ngoài tác động từ đợt bùng dịch lần thứ 4, hệ quả của đợt sốt đất đầu năm, quý 2 cũng là thời điểm thị trường rơi vào “vùng trũng” thông tin nên bức tranh chung khá trầm lắng… Điểm đáng chú ý là mức độ quan tâm trong quý 2/2021 vẫn cao hơn so với trung bình của năm 2020, đặc biệt nhu cầu tìm kiếm BĐS tại những tỉnh không có dịch Covid vẫn duy trì được đà tăng…

Những thông tin trên cùng với những phân tích, nhận định về thị trường sẽ được Batdongsan.com.vn phác họa chi tiết trong báo cáo Nghiên cứu thị trường quý 2/2021 . Ngoài ra báo cáo cũng đưa ra một số dự báo cho xu hướng thị trường BĐS nửa cuối năm 2021. Tại phiên tọa đàm trực tiếp, các chuyên gia của Batdongsan.com.vn sẽ có những phân tích sâu về thị hiếu, nhu cầu thị trường qua các kỳ Covid nhằm cung cấp cho người tìm kiếm BĐS cũng như các khách hàng, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực BĐS những kiến thức, thông tin khách quan về thị trường.

Sự kiện công bố Báo cáo Nghiên cứu thị trường quý 2 sẽ được Batdongsan.com.vn tổ chức trực tuyến qua ứng dụng Zoom vào ngày 6/7/2021, với sự tham gia của 500 khách mời là môi giới, quản lý, lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp BĐS và đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông trên cả nước. Đây không chỉ là sự kiện chia sẻ những thông tin thị trường đáng chú ý dựa trên kho dữ liệu trực tuyến về BĐS lớn nhất Việt Nam của Batdongsan.com.vn, mà còn là tọa đàm online nơi các đối tượng tham dự được giao lưu, kết nối với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực BĐS.

Đồng hành cùng Báo cáo Nghiên cứu thị trường quý 2/2021 của Batdongsan.com.vn là Đơn vị tài trợ độc quyền – Tập đoàn Danh Khôi. Thành lập từ năm 2006, Tập đoàn Danh Khôi là một trong những nhà phát triển bất động sản uy tín hàng đầu khu vực. Danh Khôi đã mang đến cho khách hàng hàng chục ngàn sản phẩm bất động sản thông qua các dự án dân dụng và nghỉ dưỡng cùng những dịch vụ chuẩn mực. Báo cáo Nghiên cứu thị trường quý 2/2021 của Batdongsan.com.vn: Hình thức tổ chức: Sự kiện trực tuyến thông qua Zoom

Thời gian: 09h30 – 11h00, thứ Ba, ngày 06/07/2021 Quý vị có thể theo dõi các thông tin chi tiết về dữ liệu thị trường và sự kiện công bố Báo cáo TẠI ĐÂY Thông tin liên hệ: [email protected]

Ngọc Sương