Sử dụng thuật chê bai

Một trong những mẹo thương lượng giá cả khi mua nhà là phải biết cách giấu đi sự hài lòng, cứ chê sản phẩm dù mình cảm thấy khá ưng ý. Bạn nên quan sát kỹ từng chi tiết trong ngôi nhà. Điều này không những giúp bạn kiểm tra chất lượng ngôi nhà mà còn giúp bạn bắt lỗi, nhận ra những điểm hạn chế để đề cập đến khi đàm phán giá với bên bán.

Bạn cũng có thể bắt lỗi về phong thủy. Nếu không có đủ kiến thức chuyên môn, bạn nên nhờ bạn bè am hiểu hoặc chuyên gia phong thủy cùng đi xem nhà để đưa ra những đánh giá chính xác, từ đó dễ dàng thương lượng giá.

Khi bạn nêu cụ thể những điểm mà mình chưa hài lòng về căn nhà, bên bán sẽ nhượng bộ hơn và xem xét giảm giá cho bạn ở mức hợp lý.



Áp dụng một số mẹo khi thương lượng giá cả sẽ giúp bạn dễ mua được nhà

với giá hời. Ảnh: Shutterstock

Đánh vào tâm lý

Bạn nên tìm hiểu căn nhà mình muốn mua được bán vì lý do gì, do bên bán chuyển nhà, thiếu tiền hay vì lý do nào khác. Khi thương lượng giá, bạn nên tập trung đánh vào tâm lý đó. Chẳng hạn, nếu ngôi nhà được bán vì lý do chủ nhà cần tiền gấp, bạn nên áp dụng nguyên tắc hai bên cùng có lợi, thể hiện sự kiên quyết khi trả giá.

Để đánh vào tâm lý người bán, bạn cũng nên tìm hiểu giá của các bất động sản tương đồng trong khu vực hoặc khảo sát tin rao bán trên các trang chuyên về bất động sản uy tín để đưa ra so sánh và có cơ sở chính xác khi trao đổi trực tiếp với chủ nhà. Khi bạn thể hiện được rằng bạn đã khảo sát và nắm kỹ thông tin thị trường, bên bán sẽ không có tâm lý “bắt nạt” để đẩy giá lên cao.

Quy luật đồng cảm

Trong quá trình thương lượng, bạn không nên quá cứng nhắc mà nên thể hiện thái độ chân thành, bày tỏ được thiện chí và sự đồng cảm với những thông tin mà bên bán chia sẻ. Điều này sẽ tạo nên không khí cởi mở trong quá trình đàm phán, giúp bạn dễ hướng người bán đến một mức giá tốt nhất.

Bạn có thể thuyết phục chủ nhà giảm giá 5-10% nếu bạn thanh toán toàn bộ tiền trong một lần. Hoặc nếu chủ nhà chỉ chấp nhận giảm giá ở mức thấp thì bạn có thể đề nghị kéo giãn thời gian thanh toán thành 2-3 đợt nhằm giảm áp lực tài chính.

Nguyên tắc khi trả giá là bạn nên đưa ra mức giá thấp hơn mức giá mà bạn sẵn sàng chi trả. Thông thường, bạn nên đè giá mua xuống với mức giảm khoảng 10-35% so với giá bên bán đưa ra. Nếu bên bán không chấp thuận, bạn hãy thể hiện thái độ không thể mua nổi vì giá quá cao, sau đó đề nghị bên bán giảm thêm dựa trên nguyên tắc mỗi bên nhường một bước.

Bạn hãy trả thêm một chút để tiệm cận lên mức giá nằm trong khả năng chi trả của mình. Nếu hai bên vẫn không thể thống nhất, bạn hãy đề xuất áp dụng quy tắc ngã giá trung bình, lấy giá sau cùng của bên bán và bên mua cộng lại rồi chia đôi.

Để mua được ngôi nhà tương xứng với số tiền mình bỏ ra, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào mức giá mà bên bán đề xuất, bạn nên chủ động định giá ngôi nhà. Vậy giá trị của ngôi nhà phụ thuộc vào những yếu tố nào và có những phương pháp nào để định giá? Bạn có thể lắng nghe toàn bộ những lời khuyên của chuyên gia trong chương trình “Có hẹn với chuyên gia bất động sản” #9 Tại đây

Phùng Dung