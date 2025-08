U60 Về Biển Nạp “Vitamin Sea”, Tận Hưởng Những Trải Nghiệm “Không Tuổi”

Cùng nhau lướt sóng, lặn ngắm san hô, thưởng “show” nghệ thuật, “quẩy” trong phố thương mại sầm uất,… là những trải nghiệm đặc biệt của chủ nhân U60 tại Thành phố Tự do Libera Nha Trang. Với phương châm trẻ yêu con – già yêu đời, các “bậc cao niên” này đang mở ra xu hướng nghỉ dưỡng tự do kiểu thời đại mới.

Về Với Biển Để Được “Chữa Lành”, Sống Vui Và Sống Khỏe Hơn

Lựa chọn 1 căn hộ biển Libera Nha Trang để làm nơi nghỉ dưỡng tuổi xế chiều, chú Văn Minh Thái (60 tuổi, Buôn Mê Thuột) cho biết sau 40 năm tất bật, vợ chồng ông luôn mong muốn có được căn nhà bên biển, để được hưởng thụ cuộc sống thư thái, hòa mình vào thiên nhiên, gặp gỡ những người bạn tâm giao.

“Những ngày ở tại Libera Nha Trang trải nghiệm tôi cảm thấy sức khỏe tốt hơn, tinh thần cũng thoải mái hơn. Lo cho con cho cháu xong rồi, đây là khoảng thời gian tôi và bà nhà dành riêng cho nhau, sống cuộc sống chỉ có 2 ông bà, tận hưởng những điều thú vị tại thành phố biển Nha Trang xinh đẹp này”, chú Thái hào hứng.

Thành phố Tự do Libera Nha Trang là nơi người cao tuổi tự do sống với thanh xuân bỏ lỡ

Thống kê từ nhiều nghiên cứu, sống gần biển không chỉ là phong cách sống được bậc trung – cao niên yêu thích mà còn là lựa chọn tuyệt vời cho sức khỏe. Không khí biển trong lành, giàu iốt và các khoáng chất tự nhiên giúp tăng cường hệ hô hấp, miễn dịch, cải thiện chất lượng giấc ngủ… Nha Trang với lợi thế 300 ngày nắng đẹp mỗi năm, chỉ số chất lượng không khí AQI luôn dưới 35 chính là điểm cộng lớn thích hợp dành cho người lớn tuổi nghỉ hưu và chữa lành.

Mới đây nhất, tạp chí Travel+Leisure Mỹ đưa tin Nha Trang là thành phố tại Châu Á duy nhất lọt top 8 thành phố biển tốt nhất thế giới dành cho người nghỉ hưu.

Tự Do Trải Nghiệm, Tự Do Yêu Đời, Tự Do Sinh Lời

Không chỉ mở ra chuỗi ngày nghỉ dưỡng đáng giá của các bậc trung, cao niên bằng những trải nghiệm gắn liền với thiên nhiên, cung cấp “liều thuốc” quý giá để tăng cường sức khoẻ thể chất, tinh thần, Libera Nha Trang còn là nơi để thế hệ U60 tìm lại cảm xúc thời thanh xuân bỏ lỡ.

Dù lượn, lặn ngắm san hô, moto nước,… là những hoạt động thể thao biển được duy khách yêu thích khi ghé thăm Libera Nha Trang

Cô Nguyễn Xuân Ngạn (55 tuổi, Hà Nội) – chủ nhân căn hộ biển 2 phòng ngủ tại Libera Nha Trang vì sự độc đáo của tiện ích. Cô chia sẻ: “Mùa hè nào gia đình tôi cũng từ Hà Nội vào Nha Trang du lịch. Cả nhà tôi ai cũng thích thành phố biển trong lành, con người thân thiện và ẩm thực phong phú. Lần này đến với Nha Trang lại càng thêm yêu mến bởi có thêm khu đô thị Libera Nha Trang sầm uất với hệ tiện ích độc đáo đã đi vào vận hành’.

“Cùng chồng lướt sóng, chơi dù lượn, lặn ngắm san hô ngay nội đô, “quẩy” cùng đám trẻ tại shophouse sôi động, hẹn hò lãng mạn bên biển, hay thưởng thức “show” diễn Rối Mơ ở đây tiếp thêm cho tôi về sự tươi trẻ, cảm thấy mình yêu đời hơn và thực sự đang sống với những gì mà thanh xuân đã bỏ lỡ vì những hy sinh lớn hơn cho gia đình, cho con cháu”, cô Ngạn bày tỏ.

Ghi nhận thực tế, mỗi cuối tuần Libera Nha Trang đón hàng ngàn lượt khách đến tham quan và trải nghiệm tiện ích đã hiện hữu

Khác với cô Ngạn, vợ chồng chú Trần Lê Văn và cô Võ Minh Tâm (57 tuổi, TP.HCM) lại lựa chọn căn hộ biển Libera Nha Trang để đầu tư. Chú Văn chia sẻ: “TP.HCM đi Nha Trang chỉ còn hơn 4 giờ lái xe qua cao tốc, thêm vào đó thành phố này đang đặc biệt đẩy mạnh du lịch thành ngành mũi nhọn, Khánh Hòa lên thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030,… Tất cả điểm cộng này đều cho thấy tiềm năng du lịch tại Nha Trang là rất lớn. Vậy nên vợ chồng tôi quyết định lựa chọn căn hộ biển Libera Nha Trang vừa để đầu tư đón nguồn khách lớn sẽ đổ về Nha Trang trong thời gian tới, thêm nguồn thu nhập thụ động hấp dẫn.”

Để “chiều chuộng” các “bậc cao niên”, Libera Nha Trang còn đặt trọn tâm huyế vào nhiều tiện ích nội khu phong phú như spa & sauna, zen garden, cafe & lounge, hệ thống nhà hàng ẩm thực đa dạng ,… mang đến những trải nghiệm trọn vẹn.

Với mức đầu tư chỉ từ 298 triệu cùng loạt chính sách hấp dẫn, bàn giao hoàn thiện nội thất như khách sạn 5 sao, căn hộ biển Libera Nha Trang không chỉ là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng mà còn là kênh đầu tư sinh lời hấp dẫn. Đây là cơ hội vàng để nhà đầu tư sở hữu một tài sản nghỉ dưỡng chất lượng cao tại Nha Trang, đồng thời tận hưởng lợi nhuận ổn định từ việc cho thuê.

