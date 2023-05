UDIC Westlake tiếp tục ra mắt căn hộ mẫu, khẳng định “giấc mơ có thật"

Trong 2 năm trở lại đây, UDIC Westlake hiện lên như “một hiện tượng” bất động sản khu vực Tây Hồ. Không chỉ bởi đáp ứng được nguồn cung căn hộ cao cấp khi thị trường nhìn chung đang khan hiếm, mà còn bởi khả năng đem tới một cuộc sống trọn vẹn trải nghiệm, giàu xúc cảm và đầy thăng hoa tới cư dân.

UDIC Westlake – “hàng hiếm” trên thị trường bất động sản Tây Hồ

Tuy chung khu vực với nhiều tên tuổi bất động sản khác nhưng UDIC Westlake vẫn dễ dàng “tạo nét” và thu hút được lượng lớn người mua nhà quan tâm.

Để đáp ứng được lượng khách ghé thăm ngày càng tăng, trong tháng 6 này, UDIC Westlake ra mắt 2 căn hộ mẫu, gồm một căn 3 phòng ngủ và một căn 4 phòng ngủ, diện tích lần lượt là 168,10m2 và 147,91m2 , nằm tại 2 trục C07 và B05 . Cả 2 căn hộ đều dễ dàng gây ấn tượng với khách tham quan bởi không gian sinh hoạt lớn, nhiều mặt thoáng đón ánh sáng cùng phong cách thiết kế hiện đại, đẹp tới từng chi tiết.

Nội thất sang trọng, tinh tế ở căn hộ mẫu

Nếu như phòng khách của căn hộ 168,10m2 mang lại cảm giác sang trọng, ấm cúng với chất liệu chính là gỗ óc chó nhập khẩu từ Bắc Mỹ, thì không gian ấy của căn 147,91m2 lại toát lên vẻ tinh tế, thời thượng qua hệ nội thất cánh kính. Anh Nguyễn Đức Long, quận Ba Đình, Hà Nội ấn tượng với thiết kế của căn hộ nhờ vẻ thoáng đãng và đúng tinh thần “bình yên đắt giá” của dự án.

Đáng chú ý, cùng mang phong cách thiết kế hiện đại, một vẻ đẹp dễ nhận thấy của 2 căn hộ là nét phóng khoáng, đơn giản nhưng đầy rung cảm. Sự tổng hòa của các màu trung tính như màu kem, màu xám tro, đôi khi có thêm chút chấm phá của cam, xanh dương… giúp thư giãn thị giác, vỗ về tinh thần.

Không gò bó hay nặng nề về các quy luật kiến trúc truyền thống là một ưu điểm của phong cách thiết kế hiện đại. Các “phù thủy” kiến trúc đặt phòng bếp liền mạch với phòng khách với chủ ý nới rộng không gian cho toàn căn hộ, đồng thời giúp các gia đình có thêm nhiều không gian gắn kết. Bên cạnh đó, hai căn hộ mẫu của UDIC Westlake cũng tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, để tăng thêm xúc cảm, hoàn thiện thẩm mỹ cho không gian sống và làm việc của gia chủ.

Không gian sống gắn kết tại UDIC Westlake

Dễ nhận thấy, chủ đầu tư UDIC Westlake đang nhắm tới tệp khách hàng là những gia đình đa thế hệ khi ra mắt căn hộ mẫu nhiều phòng ngủ với không gian sinh hoạt chung lớn. Bên cạnh đó, các căn hộ của UDIC Westlake còn dẫn đầu xu hướng “nghỉ dưỡng tại gia, làm việc tại nhà”, một phong cách sống được rất nhiều người trẻ theo đuổi sau đại dịch.

“Sự bình yên đắt giá” không đơn thuần là lời hứa hẹn của chủ đầu tư, mà đây chính xác là giá trị các hộ gia đình nhận được khi lựa chọn an cư tại UDIC Westlake. Tọa lạc tại nơi “tấc đất tấc vàng”, quận Tây Hồ được xem như “lãnh địa” của giới tinh hoa, nhưng chủ đầu tư lại dành mức giá ưu đãi cho người mua, chỉ từ 33,8 triệu/m2. Cư dân tại đây chỉ mất 20 phút để di chuyển tới sân bay Nội Bài, và vỏn vẹn 15 phút để đi vào trung tâm Hà Nội.

Thiên nhiên chạm ngưỡng cửa tại UDIC Westlake

Thuộc quần thể Ciputra – khu đô thị cao cấp đầu tiên phía tây Hồ Tây, UDIC Westlake được hưởng trọn vẹn hệ tiện ích chuẩn mực thượng lưu, có thể kể tới sân tập golf, công viên xanh rộng hơn 300ha… Nhờ vậy, cư dân của UDIC Westlake có cơ hội chạm tới thiên nhiên, xây dựng lối sống lành mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần cùng những người hàng xóm đẳng cấp.

Theo báo cáo do CBRE công bố, tổng nguồn cung mở bán mới tại Hà Nội trong năm 2022 dự kiến đạt khoảng 3.000 – 4.000 căn do nhu cầu của nhà đầu tư và người mua để ở tăng mạnh. Tuy nhiên, nguồn cung căn hộ cao cấp trên địa bàn không nhiều. Do đó, UDIC Westlake được xem là “hàng hiếm” của thị trường bất động sản Thủ đô ở thời điểm hiện tại.

“Trước đây UDIC Westlake đã có 2 lần ra mắt căn hộ mẫu. Các căn hộ mẫu thường nhận được sự quan tâm lớn từ người mua. Thậm chí có những khách hàng sẵn sàng chi nhiều hơn để “ôm trọn” căn hộ mẫu của chúng tôi. Tương tự như vậy, hai căn hộ mẫu lần này vừa ra mắt đã có rất nhiều khách quan tâm, cơ hội chỉ thuộc về những khách hàng nhanh tay” – Chủ đầu tư cho biết.

Hội tụ nhiều điểm sáng như vị trí đắc địa, môi trường sống gần gũi thiên nhiên, kiến trúc ấn tượng, giá bán hợp lý và đã sẵn sàng đón gia chủ , … UDIC Westlake chính là một “giấc mơ có thật” trên thị trường nhà ở Hà Nội.