Lộ Diện Các Ứng Viên Sáng Giá Của Giải Thưởng Bất Động Sản Việt Nam PropertyGuru Lần Thứ 11

Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru (PropertyGuru Vietnam Property Awards) lần thứ 11 đã chính thức công bố danh sách đề cử, quy tụ hàng loạt tên tuổi tiêu biểu trong ngành bất động sản Việt Nam.

Đây là sự kiện uy tín được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh những chủ đầu tư và dự án xuất sắc, góp phần định hình chuẩn mực sống, kiến tạo không gian đáng sống và thúc đẩy sự phát triển bền vững cho thị trường bất động sản Việt Nam.

Đêm gala và lễ trao Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru lần thứ 11 do PropertyGuru Group – tập đoàn công nghệ bất động sản hàng đầu Đông Nam Á, công ty mẹ của Batdongsan.com.vn tổ chức, với sự đồng hành của các thương hiệu danh tiếng như Kohler, Dulux Professional và V-ZUG Vietnam sẽ diễn ra tối 24/10/2025, hứa hẹn quy tụ những gương mặt nổi bật nhất trong ngành.

Danh Sách Các Doanh Nghiệp Được Đề Cử

Các doanh nghiệp tiến vào vòng gala và trao Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru 2025 bao gồm:

Becamex Tokyu; CapitaLand Development (Vietnam); CityLand Group; CPG Vietnam; Dat Gia Co., Ltd; Ecopark Founder; Gamuda Land Vietnam; Hoa Lan Township JVC; HUD405 Binh Dinh; Indochina Kajima; KD Investment JSC; Kim Oanh Land; Kita Group; KN Cam Ranh Co., Ltd; KN Holdings Corporation; Masterise Homes; Meygroup; Nam Long ADC; Nomura Real Estate Vietnam; Phu Long Real Estate Corporation; Phu Gia Infrastructure Development Investment JSC; PierreVal & Kiến Á Joint Venture; Setia Lai Thieu One Member Co., Ltd; SetiaBecamex; Sky Venue Land; SLP; Soilbuild International; Van Xuan Group và Vietnam-Singapore Industrial Park JV Co., Ltd.

Các đề cử được lựa chọn bởi hội đồng giám khảo độc lập và bình chọn của người tiêu dùng trên toàn quốc. Năm nay, bên cạnh các hạng mục giải thưởng truyền thống, chương trình Giải thưởng giới thiệu thêm hạng mục “People’s Choice Awards”, vinh danh 03 chủ đầu tư được người tiêu dùng bình chọn nhiều nhất tại Việt Nam.

Các đơn vị chiến thắng tại mùa giải 2024. Lễ trao giải năm 2025 sẽ được tổ chức vào đêm 24/10. Ảnh: PropertyGuru

Hội Đồng Giám Khảo

Hội đồng giám khảo độc lập bao gồm:

• Ông Thiện Dương, Chủ tịch PropertyGuru Vietnam Property Awards, Tổng Giám đốc GroupGSA Vietnam

• Bà Châu Tạ, Giám đốc điều hành – Trưởng bộ phận Pháp lý Giao dịch, SC Capital Partners Pte Ltd

• Ông David Jackson, Tổng Giám đốc Avison Young Vietnam

• Ông Freek Jansen, Giám đốc chi nhánh khu vực Đông Nam Á, Dewan Architects & Engineers

• Bà Hằng Đặng, Giám đốc điều hành CBRE Vietnam

• Ông Jack Nguyễn, CEO InCorp Vietnam

• Ông Jean-François Chevance, Giám đốc Thiết kế & Khách sạn, Archetype Group

• Ông Mauro Gasparotti, Giám đốc Savills Hotels APAC

Tại Hà Nội, một hội đồng chuyên gia độc lập khác cũng tham gia đánh giá các đề cử, bao gồm: ông András Germ – Tổng Giám đốc Astra, ông Douglas Lee Snyder – Giám đốc điều hành Vietnam Green Building Council, bà Nguyễn Hoài An – Giám đốc cấp cao CBRE Vietnam – Chi nhánh Hà Nội, bà Trần Quỳnh Trang – Giám đốc Sapphire Indochina và ông Phạm Tuân – Giám đốc, Trưởng văn phòng Hà Nội – Avison Young Vietnam.

Đội ngũ của HLB International Real Estate Group, do Paul Ashburn và Sakanphon Fueangwong dẫn dắt, tiếp tục đảm bảo chương trình được tổ chức minh bạch, công bằng và đáng tin cậy.

Vươn Tầm Khu Vực

Các đơn vị thắng giải cao sẽ đại diện cho Việt Nam tranh tài tại đêm Chung kết Giải thưởng Bất động sản châu Á PropertyGuru (PropertyGuru Asia Property Awards Grand Final), diễn ra vào ngày 12/12/2025 tại Bangkok (Thái Lan).

Sự kiện này nằm trong chuỗi Giải thưởng Bất động sản châu Á PropertyGuru với lịch sử tròn 20 năm hoạt động, quy tụ các thị trường bất động sản tại châu Á như Việt Nam, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Ấn Độ, Úc, Philippines, Campuchia, Trung Quốc, Nhật Bản và Sri Lanka.

Giải thưởng năm nay có sự đồng hành của Kohler (Nhà tài trợ Bạch kim), Dulux Professional và V-ZUG Vietnam (nhà tài trợ Vàng), cùng các đối tác như Property Report Magazine, Báo Xây Dựng và HLB – đơn vị giám sát chính thức.

Chi Tiết Các Hạng Mục Giải Thưởng Năm 2025

Giải dành cho Nhà phát triển (Developer Awards)

• Nhà phát triển xuất sắc

• Nhà phát triển phân khúc hạng sang xuất sắc

• Nhà phát triển vì cộng đồng xuất sắc

• Nhà phát triển phát triển bền vững xuất sắc

• Nhà phát triển khu đô thị toàn diện xuất sắc

• Nhà phát triển hợp tác quốc tế xuất sắc

• Nhà phát triển đa lĩnh vực xuất sắc

• Nhà phát triển dự án nhà ở hợp túi tiền xuất sắc

Giải ESG dành cho Nhà phát triển (The ESG developer award)

• Giải Tác động xã hội xuất sắc (Social Impact Award)

Giải dành cho Dự án (Development Awards)

• Dự án khu đô thị quy mô lớn xuất sắc

• Dự án khu đô thị ven biển quy mô lớn xuất sắc

• Dự án khu đô thị sinh thái quy mô lớn xuất sắc

• Dự án khu đô thị xuất sắc

• Dự án khu đô thị sinh thái xuất sắc

• Dự án khu đô thị thông minh xuất sắc

• Dự án khu đô thị ven sông xuất sắc

• Dự án khu đô thị có kết nối giao thông xuất sắc

• Dự án thương mại phong cách sống xuất sắc

• Dự án phức hợp xuất sắc

• Dự án nghỉ dưỡng xuất sắc

• Dự án nghỉ dưỡng gắn kết thiên nhiên xuất sắc

• Dự án khu công nghiệp xuất sắc

• Dự án khu công nghiệp xanh xuất sắc

• Dự án văn phòng xuất sắc

• Dự án căn hộ hạng sang có kết nối giao thông xuất sắc

• Dự án căn hộ có kết nối giao thông xuất sắc

• Dự án căn hộ hợp túi tiền xuất sắc (miền Bắc)

• Dự án căn hộ xuất sắc (miền Bắc)

• Dự án căn hộ cao cấp xuất sắc (Hà Nội)

• Dự án căn hộ hạng sang xuất sắc (Hà Nội)

• Dự án căn hộ ven sông xuất sắc

• Dự án căn hộ trung cấp xuất sắc (Khu vực TP.HCM mở rộng)

• Dự án căn hộ cao cấp xuất sắc (Khu vực TP.HCM mở rộng)

• Dự án căn hộ cao cấp xuất sắc (TP.HCM)

• Dự án căn hộ phong cách sống xuất sắc

• Dự án căn hộ phong cách sống dành cho giới trẻ xuất sắc

• Dự án phức hợp phong cách sống xuất sắc

• Dự án nhà ở mang thương hiệu ven biển xuất sắc

• Dự án nhà ở ven biển xuất sắc

• Dự án nhà ở chăm sóc sức khỏe xuất sắc (Wellness Housing)

• Dự án nhà ở phong cách sống xuất sắc

• Dự án nhà ở đã hoàn thiện xuất sắc

• Dự án nhà phố xuất sắc

• Dự án nhà ở xuất sắc (miền Trung)

• Dự án nhà ở hạng sang xuất sắc (Khu vực Hà Nội mở rộng)

• Dự án nhà ở hạng sang xuất sắc (Hà Nội)

• Dự án nhà ở xuất sắc (Khu vực TP.HCM mở rộng)

• Dự án nhà ở hạng sang xuất sắc (Khu vực TP.HCM mở rộng)

• Dự án nhà ở thương mại xuất sắc

Giải Thiết kế (Design Awards)

• Thiết kế kiến trúc phức hợp xuất sắc

• Thiết kế quy hoạch tổng thể khu nhà ở xuất sắc (Các tỉnh miền Bắc)

• Thiết kế quy hoạch tổng thể khu nhà ở xuất sắc (Các tỉnh miền Nam)

• Thiết kế kiến trúc căn hộ xuất sắc

• Thiết kế kiến trúc căn hộ cao cấp xuất sắc

• Thiết kế kiến trúc căn hộ xuất sắc (Hà Nội)

• Thiết kế kiến trúc nhà ở hạng sang xuất sắc

• Thiết kế kiến trúc nhà ở xuất sắc

• Thiết kế kiến trúc nhà ở ven sông xuất sắc

• Thiết kế cảnh quan căn hộ cao cấp xuất sắc

• Thiết kế cảnh quan nhà ở hạng sang xuất sắc

• Thiết kế cảnh quan nhà ở xuất sắc

• Thiết kế cảnh quan nhà ở thương mại xuất sắc

• Thiết kế cảnh quan nhà phố xuất sắc

• Thiết kế cảnh quan sinh thái xuất sắc (Biophilic Landscape)

Giải toàn quốc (Best of Vietnam)

• Dự án căn hộ xuất sắc nhất Việt Nam

• Dự án nhà ở xuất sắc nhất Việt Nam

Giải bình chọn của cộng đồng (People’s Choice Awards)

• Tôn vinh 03 chủ đầu tư được người tiêu dùng bình chọn nhiều nhất tại Việt Nam

Để biết thêm thông tin chi tiết về Giải thưởng, vui lòng truy cập Tại đây

PR Batdongsan.com.vn