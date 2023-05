An Phú Residence đã có sổ đỏ riêng từng nền, với mức giá chỉ 28 triệu/m2

Công ty Cổ phần Bất động sản UniHomes Miền Nam là đơn vị đang phân phối dự án An Phú Residence, nằm ngay cạnh Vincom Dĩ An. Dự án đã có sổ đỏ riêng từng nền, với mức giá chỉ 28 triệu/m2.

An Phú Residence tọa lạc tại trung tâm Thuận An – Bình Dương, mặt tiền đường Song Hành, khu vực tập trung dân cư sầm uất của khu vực Thuận An. Với vị trí đắc địa hàng đầu Bình Dương, tiềm năng đầu tư sinh lời của An Phú Residence là rất lớn. Dự án mang tới trải nghiệm nhà phố tân cổ điển sang trọng, vừa cận lộ nhưng vẫn giữ nét yên tĩnh, thanh bình hài hòa cùng nhịp sống tấp nập của đô thị.

Từ dự án, cư dân dễ dàng kết nối tới trung tâm các đô thị cũng như những khu vực trọng điểm của Bình Dương một cách nhanh chóng.



Quang cảnh chương trình thiện nguyện: “Tết chia sẻ – Ấm tình người” tại

nhà dưỡng lão tình thương Vinh Sơn

Bên cạnh sứ mệnh mang đến cho các khách hàng những sản phẩm phù hợp với nhu cầu, UniHomes Miền Nam còn phát huy tốt tinh thần vì cộng đồng. Điển hình, ngày 5/1/2020 vừa qua, Công ty Cổ phần Bất động sản UniHomes Miền Nam đã phối hợp với các đơn vị: UniHomes, UniHomes Nam Sài Gòn, UniHomes Bình Dương, MB Bank CN Tân Thuận, Batdongsan.com.vn và các khách hàng của UniHomes Miền Nam tổ chức chương trình thiện nguyện: “Tết chia sẻ – Ấm tình người” cho các cụ già neo đơn, không nơi nương tựa tại nhà dưỡng lão tình thương Vinh Sơn (phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Chương trình mang đến cho các cụ già một buổi giao lưu văn nghệ, một bữa cơm trưa ấm cúng và các phần quà nhỏ với hi vọng giúp các cụ có thêm nụ cười, niềm lạc quan, vui vẻ.



Nhiều phần quà được trao tặng cho các cụ già neo đơn

Ngoài ra, để phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái, mong muốn được chia sẻ với những hoàn cảnh bất hạnh, UniHomes Miền Nam tiếp tục tổ chức phát quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức vào sáng ngày 6/1/2020.



Công ty CP BĐS UniHomes Miền Nam đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Bất động sản

Ban lãnh đạo Công ty UniHomes Miền Nam xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các đơn vị: UniHomes, UniHomes Nam Sài Gòn, UniHomes Bình Dương, MB Bank CN Tân Thuận , Batdongsan.com.vn, khách hàng Linh Bùi, khách hàng Ngô Thị Bích Vân, KH Nguyễn Thị Ngọc Thu, KH Đỗ Thị Phương Thảo, Bánh tét Hai Lý và Cô Quyên Xứ Quảng đã cùng đóng góp và đồng hành để UniHomes Miền Nam tổ chức thành công chương trình: “Tết chia sẻ – Ấm tình người”.

Công ty CP BĐS UniHomes Miền Nam là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Bất động sản, với đa dạng dòng sản phẩm: Nhà phố, biệt thự, căn hộ, shophouse, khu resort, condotel, officetel,… Các dự án UniHomes Miền Nam đã triển khai bao gồm: HausNeo, Charm City, TDH RiverView, Saigon Avenue, River Park, Park Riverside, Villa Park… Thông tin liên hệ: 0906 604 602

Địa chỉ: 1024 – 1026 Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM.

