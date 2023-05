Ước mơ nhỏ mà xa xôi của những đứa trẻ sống tại "thị xã container”

Ước mơ của những đứa trẻ ở “thị xã container”

Chiều cuối tuần, trong một con hẻm nhỏ đầy bụi ở Dĩ An, mặc cho xe cộ qua lại liên tục, những đứa trẻ vẫn mải mê tranh nhau trái bóng. Cảnh này, người ta khó gặp trên thành phố, nhưng lại là thú vui của trẻ nhỏ tại Dĩ An.

Trẻ con thành phố, cuối mỗi tuần thường được ba mẹ đưa đi siêu thị, đi công viên hoặc đi bơi. Đối với trẻ con ở Dĩ An, đó là những ước mơ xa xỉ.

Bình, 8 tuổi, vừa kết thúc năm học với danh hiệu học sinh giỏi. Với thành tích này, chị Loan mẹ của Bình hứa cuối tuần sẽ đưa bé đi xem phim Vua Sư Tử. Nhưng đã 2 tuần kể từ khi nghỉ hè, phim Vua Sư Tử cũng đã hết, mẹ cậu vẫn bận với việc buôn bán mà chưa đưa Bình đi xem phim được. Bình không giận mẹ, vì muốn xem phim, mẹ Bình phải chở cậu gần 20 cây số tới rạp phim bên Aeon Mall (Thuận An). 2 tuần nghỉ hè của Bình trôi qua trong 4 bức tường đọc truyện tranh, chơi game hay đá bóng trong những con hẻm đầy bụi cùng lũ bạn trong xóm.

Câu chuyện của Bình cũng là câu chuyện chung của rất nhiều trẻ nhỏ tại Dĩ An. Mặc dù là một thành phố công nghiệp, sát với TP.HCM, nhưng thứ gắn liền với tuổi thơ của những đứa trẻ sẽ là những con đường tới trường đầy xe container, những khu công nghiệp rộng mênh mông, hay những xóm trọ đầy công nhân nhập cư, những quán game đầy trẻ nhỏ.

Bên cạnh các ước mơ trở thành cô giáo, bác sĩ, phi công… thì việc được đi siêu thị, đi xem phim hay chơi trong sân bóng riêng… bất cứ lúc nào các em muốn, là ước mơ xa xôi của rất nhiều đứa trẻ tại thị xã “container”.

Những ước mơ trở thành hiện thực

Sắp tới ước mơ của các em nhỏ tại Dĩ An sẽ nhanh chóng thành hiện thực. Trong năm nay thôi, Dĩ An sẽ có tất cả mọi thứ tiện nghi. Có trung tâm thương mại Vincom sầm uất, có rạp phim, có khu phố đi bộ lung linh ánh đèn, hàng chục các nhà hàng ẩm thực đa quốc gia, với những khu giải trí cho trẻ em và người lớn quy mô hàng đầu Bình Dương, và cả khu hồ bơi xanh mát cho các em thỏa thích chơi đùa.

Ở thời điểm hiện tại, Vincom Plaza Dĩ An đã hoàn thiện hết toàn bộ mặt ngoài, và đang gấp rút hoàn thiện mặt trong để đưa vào khai trương trong 1-2 tháng tới. Từ giờ, các em nhỏ ở đây sẽ không phải chơi đùa trên những con hẻm đầy bụi, hay lê la quán game. Khi Vincom Plaza trong khu căn hộ cao cấp Charm City khai trương, khu căn hộ hạng sang này khởi công, các em sẽ có một môi trường hoàn hảo để vui chơi và học tập như những trẻ em ở TP.HCM.

Cuối tuần vừa qua, trên trang tin tức của người Bình Dương đăng tải hình ảnh mới nhất của Vincom Dĩ An, đã hoàn thiện phần thô, gỡ đi lớp lưới bên ngoài. Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người Bình Dương. Vì vốn dĩ thông tin Vincom Plaza đi vào khai trương được xem như một trong những sự kiện được trông chờ nhất tại Dĩ An trong năm nay.

Chia sẻ về sự kiện này, chị Loan – mẹ của Bình hồ hởi: "Có Vincom, xem phim, đi siêu thị, vui chơi không còn là ước mơ mỗi cuối tuần của con chị nữa. Từ nay, anh chị cũng an tâm hơn khi con được vui chơi tại công viên, và những khu vui chơi hiện đại, an toàn của Vincom."

Vừa rồi, khu căn hộ cao cấp Charm City – dự án có Vincom trong khuôn viên dự án, vừa được công bố, chị là một trong những khách đầu tiên chọn mua nhà ở đây. Cả nhà chị sẽ chuyển về khu căn hộ này sống cho tiện nghi, còn nhà phố chị để buôn bán. Charm City có đầy đủ mọi thứ cả gia đình chị cần, đặc biệt không gian xanh mát, tiện ích cao cao cấp và đa dạng, cho con chị một môi trường tốt để phát triển toàn diện, muốn đi bơi, đi siêu thị, xem phim hay đi học cũng thuận tiện hơn.

Anh Tuấn lại mua căn hộ Charm City vì ở đây an ninh. Nhà anh chị sát mặt đường nên xe qua lại liên tục đông đúc, ồn ào và phức tạp. Giờ về đây, an ninh 6 lớp 24/7, chỉ cư dân mới vào được nên nhà anh sẽ được an toàn tuyệt đối.

Ngoài Vincom, tại Charm City còn dành gần 20.000m2 để phát triển mảng xanh, không gian sống như resort nghỉ dưỡng với tổ hợp 3 hồ bơi rộng 2.000m2, giúp cư dân có không gian nghỉ ngơi và thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Tại độ cao trên 100m, chủ đầu tư còn gây ấn tượng với hệ thống Sky Garden và Chill Bar trên đỉnh tòa nhà. Có khu Sky Bar này, mỗi dịp lễ, cư dân sống tại Charm City có thể lên sân thượng, dùng bữa và ngắm pháo hoa từ tòa nhà Landmark. Không chỉ vậy, khu căn hộ còn sở hữu chuỗi nhà hàng, cafe và sảnh đón cao cấp.

Trong một dịp chia sẻ với phóng viên gần đây, ông Nguyễn Anh Tiến – Phó Chủ Tịch HĐTV DCT Group từng cho biết: "Với những tiện ích cao cấp của Charm City, chúng tôi hoàn toàn có thể bán với giá cao hơn tương đồng với mức giá của các dự án cùng đẳng cấp tại Bình Dương. Nhưng chúng tôi biết rằng, Charm City gắn với ước mơ, niềm hạnh phúc, sự đổi thay cuộc sống của nhiều người, nhiều gia đình. Vì vậy, khi giá càng cao, thì niềm hạnh phúc, ước mơ về một cuộc sống mới đổi thay càng xa vời với càng nhiều người. Vì vậy, chúng tôi chấp nhận đưa ra một mức giá bán tương đồng với nhiều dự án tầm trung tại khu vực. Với mức giá này, sẽ có nhiều em nhỏ hạnh phúc hơn, nhiều người phụ nữ hạnh phúc hơn, và nhiều người chủ gia đình sẽ thực hiện được ước mơ mang đến cuộc sống mới hạnh phúc cho gia đình hơn."

My Trà