Tâm lý cẩn trọng khi lựa chọn sản phẩm đầu tư

Thị trường chứng khoán trong nước có những thời điểm lao dốc do chịu ảnh hưởng của chứng khoán thế giới. Thị trường vàng cũng diễn ra nhiều phiên biến động liên tục. Việc tìm kiếm kênh đầu tư an toàn là câu hỏi khiến nhà đầu tư băn khoăn trong giai đoạn này. Mặc dù bất động sản không nằm ngoài quy luật thay đổi đó, song đây vẫn được đánh giá là kênh tiềm năng và đặc biệt chứa đựng sự an toàn, ổn định nếu người mua chọn những sản phẩm tốt, có giá trị bền vững.

Đặc biệt, kể từ sau dịch Covid -19, khi thị trường bất động sản có sự thanh lọc, thị hiếu của nhà đầu tư cũng thay đổi, nói không với việc lướt sóng mà tập trung vào đầu tư dài hạn. Đây là lý do để những dự án tọa lạc tại vị trí đắc địa, có tiềm năng sinh lời cao, đặc biệt, ở các dự án của chủ đầu tư lớn có sự linh hoạt trong việc áp dụng chính sách giới thiệu sản phẩm, mang đến nhiều lợi điểm cho nhà đầu tư dễ dàng tạo sóng trên thị trường.



Chính sách hấp dẫn là một trong những yếu tố quan trọng trong

quyết định đầu tư của khách hàng

Điển hình có thể kể đến phân khu River Park 1 thuộc dự án Aqua City của Tập đoàn Novaland. Tại đây, doanh nghiệp đã đưa ra nhiều phương án tài chính linh hoạt phù hợp với năng lực tài chính của nhà đầu tư. Một trong những phương thức được khách hàng đánh giá mang lại nhiều ưu điểm đó là chính sách 1% mỗi tháng. Giả sử, khi đầu tư nhà phố giá 6,3 tỷ đồng, khách hàng chỉ cần 10% cho đợt đầu tiên. Dòng vốn cho các đợt tiếp theo chỉ 1% mỗi tháng.

Như vậy, với các khách hàng lựa chọn dự án để đầu tư, chính sách này giúp giảm áp lực dòng tiền. Đặc biệt, sau 3 năm, khi đã được nhận bàn giao nhà, khách hàng có thể khai thác cho thuê sinh lợi nhuận, đảm bảo chủ sở hữu có ngay dòng tiền để sớm thanh toán, tất toán khoản vay cho ngân hàng nếu có.



Dòng vốn đang chảy mạnh vào phân khu River Park 1 tại Aqua City

vì những giá trị tiềm năng của dự án

“Tính về lợi ích lâu dài, chính sách 1%/tháng khi đầu tư phân khu River Park 1 không chỉ nhẹ dòng tiền trong từng đợt mà còn giúp tôi dễ dàng phân bổ tài chính cho công việc kinh doanh", anh Xuân Hải, một nhà đầu tư tại Hà Nội chia sẻ.

Hiện đơn vị này còn áp dụng nhiều chính sách ưu đãi cho khách lựa chọn sản phẩm tại phân khu River Park 1 như tặng gói bảo hiểm sức khỏe dành cho gia đình với tổng giá trị lên tới 50 triệu đồng, ưu đãi 1%/ giá trị sản phẩm dành cho khách hàng thân thiết và nhiều ưu đãi khác.

River Park 1 – Vị trí sinh lời vượt trội

Nằm tại cửa ngõ dự án Aqua City, trên trục đường Hương lộ 2 kết nối Cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, River Park 1 được xem là một trong những phân khu sở hữu vị trí đắc địa tại Aqua City. Không chỉ vậy, đây còn là phân khu nằm cạnh khu dân cư hiện hữu, nơi có nhiều tiện ích đã vận hành. Vì vậy, cư dân có thể dọn về ở ngay khi nhận bàn giao nhà. Lợi thế vị trí đó của River Park 1 khiến phân khu này được đánh giá là sẽ sớm thu hút cư dân sinh sống và trở nên sôi động. Đây chính là “đòn bẩy” để khu vực này hình thành nên một trung tâm sầm uất, giao thương nhộn nhịp trong tương lai, hứa hẹn tiềm năng sinh lời cho nhà đầu tư.



Sở hữu vị trí cửa ngõ dự án, phân khu River Park 1 thuộc Khu đô thị sinh thái thông minh

Aqua City phía Đông TP.HCM mang lại giá trị sinh lời tốt nhờ tính thương mại cao

Cùng với lợi thế cửa ngõ, điểm đắt giá của phân khu River Park 1 còn đến từ giá trị sống sinh thái tiện nghi với hệ thống công viên, mảng xanh, mặt nước lên đến hơn 2,4 ha; hệ thống tiện ích nội khu hiện đại như clubhouse, sân tập thể thao, bể bơi tiêu chuẩn resort…

Bên cạnh đó, cư dân River Park 1 còn được tận hưởng những tiện ích chung của đô thị Aqua City như: Trường học, bệnh viện theo chuẩn quốc tế, trung tâm thương mại, bến du thuyền… chỉ cách đó vài bước chân.

Ngoài ra, River Park 1 còn thu hút nhà đầu tư bởi sản phẩm có diện tích vừa phải với đa dạng loại hình từ nhà phố thương mại, nhà phố liền kề, biệt thự… Cũng bởi vậy, mức chi phí đầu tư ban đầu vừa phải, phù hợp với khả năng tài chính của nhiều nhóm khách hàng.

“Sở hữu nhiều lợi thế vượt trội, phân khu River Park 1 hứa hẹn là kênh đầu tư bền vững khi vừa gia tăng về giá trị, vừa mang lại lợi nhuận lâu dài cho khách hàng”, giới đầu tư nhận định.