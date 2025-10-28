Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1
Valley Of Dreams II – Luxury Được Vinh Danh Tại Vietnam Property Awards 2025

Hải Âu
Hải Âu
28/10/2025
Dự án Valley of Dreams II – Luxury do chủ đầu tư SetiaBecamex phát triển vừa được vinh danh tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2025 ở hạng mục “Best Luxury Housing Development (Greater HCMC)” – giải thưởng uy tín hàng đầu trong ngành bất động sản, tôn vinh những dự án nhà ở cao cấp có thiết kế tinh tế, chất lượng vượt trội và hướng đến giá trị sống bền vững.
Giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của SetiaBecamex trong hành trình kiến tạo không gian sống đẳng cấp tại Việt Nam.
Dự án Valley of Dreams II – Luxury được vinh danh tại Vietnam Property Awards 2025
Tọa lạc trong khu đại đô thị sinh thái EcoLakes Mỹ Phước (phường Thới Hòa, TP.HCM), Valley of Dreams II – Luxury được định vị là phân khu biệt thự cao cấp mang đậm dấu ấn của phong cách sống thượng lưu. Dự án được quy hoạch đồng bộ, kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc hiện đại, không gian xanh và tiện ích toàn diện, hướng đến nhóm cư dân thành đạt đang tìm kiếm một không gian sống vừa sang trọng, vừa hài hòa với thiên nhiên. Các sản phẩm tại đây gồm biệt thự đơn lập, song lập và dinh thự, được thiết kế tinh xảo, tối ưu hóa ánh sáng và thông gió tự nhiên, tạo nên không gian sống thoáng đãng, gần gũi nhưng vẫn riêng tư, đẳng cấp.
Điểm nhấn của dự án nằm ở hệ thống tiện ích nội khu được đầu tư bài bản, gồm hồ bơi vô cực, phòng tập gym – yoga, khu BBQ, khu vui chơi trẻ em, lối dạo bộ quanh hồ điều hòa, bến ngắm cảnh và các không gian thư giãn ngoài trời được bao phủ bởi mảng xanh tươi mát. Đặc biệt, hai công viên chủ đề Dreams Park và Forest Park mang lại cảnh quan sống động và cân bằng, góp phần kiến tạo nên một không gian sống trong lành, nơi cư dân có thể tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc nghỉ dưỡng ngay tại chính ngôi nhà của mình.
Một góc phối cảnh dự án Valley of Dreams II – Luxury tại EcoLakes Mỹ Phước
Với vị trí chiến lược, Valley of Dreams II – Luxury kết nối nhanh chóng đến các trục giao thông quan trọng của vùng như Quốc lộ 13, Vành đai 4, Mỹ Phước – Tân Vạn, cùng mạng lưới tiện ích ngoại khu hoàn thiện gồm đại học quốc tế, bệnh viện, trung tâm thương mại và khu phố đi bộ ẩm thực EcoLakes Walk. Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến lý tưởng cho cộng đồng cư dân tinh hoa tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận.
Ông Sherman Kam Hock Leong, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần SetiaBecamex chia sẻ: “Giải thưởng này không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để chúng tôi tiếp tục theo đuổi sứ mệnh kiến tạo những không gian sống chất lượng, bền vững và nhân văn. Valley of Dreams II – Luxury là minh chứng rõ nét cho nỗ lực đó – một dự án được đầu tư tâm huyết nhằm mang đến trải nghiệm sống khác biệt, nơi mỗi chi tiết đều được chăm chút để tạo nên môi trường sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên”.
PropertyGuru Vietnam Property Awards là chương trình giải thưởng thường niên uy tín do Tập đoàn PropertyGuru tổ chức, nhằm vinh danh các doanh nghiệp và dự án xuất sắc nhất trong lĩnh vực bất động sản. Năm 2025, chương trình đánh dấu hành trình hơn một thập kỷ tôn vinh những giá trị vượt trội của ngành, đồng thời mở rộng các hạng mục để bắt kịp xu hướng phát triển đô thị xanh, thông minh và bền vững.
Chủ đầu tư SetiaBecamex chụp hình lưu niệm tại Gala trao giải
Trước đó, SetiaBecamex cũng từng được vinh danh tại giải thưởng này năm 2024 với dự án The GLAMOUR – chiến thắng ở hạng mục “Best Eco Friendly Housing Development”. Những thành tựu liên tiếp tại PropertyGuru Vietnam Property Awards không chỉ khẳng định năng lực của SetiaBecamex trên thị trường bất động sản cao cấp, mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn và triết lý lấy con người và môi trường làm trung tâm cho mọi hoạt động phát triển.
Sự thành công của Valley of Dreams II – Luxury không chỉ là niềm tự hào của SetiaBecamex mà còn góp phần định hình chuẩn mực mới cho dòng sản phẩm biệt thự cao cấp phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Dự án không chỉ mang đến giá trị đầu tư bền vững mà còn là biểu tượng cho phong cách sống tinh tế, đẳng cấp và gắn kết với thiên nhiên – nơi mỗi ngôi nhà là một không gian nghệ thuật, và mỗi ngày sống là một hành trình tận hưởng trọn vẹn.
Công ty Cổ phần SetiaBecamex:
  • Địa chỉ: Khu nhà văn phòng, đường R11-1, EcoLakes Mỹ Phước, khu phố 6, phường Thới Hòa, thành phố Hồ Chí Minh.
  • Hotline: 0907 57 22 55
  • Website: www.ecolakes.vn
——
Tác giả: Hải Yến
Nguồn tin: Tạp chí Điện tử Xây dựng
Thời gian xuất bản: 06:30 28/10/2025
Link nguồn: https://tapchixaydung.vn/valley-of-dreams-ii-luxury-duoc-vinh-danh-tai-vietnam-property-awards-2025-20201224000034165.html
——-
Nhà Ở Xã Hội Tiếp Tục Nóng Bỏng

28/10/2025 14:23

28/10/2025 14:23Nguyễn Nam

Nhà Ở Xã Hội Tiếp Tục Nóng Bỏng

Chính phủ sẽ có nghị quyết đẩy nhanh việc triển khai nhà ở xã hội, với thời gian thực hiện dự án chỉ 2-3 năm. Thông tin này được công bố tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp về tăng tốc, bứt phá, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội. Như vậy, nhà ở xã hội sẽ tiếp tục có sự cất cánh về nguồn cung trong thời gian tới, giải bài toán an sinh tại các đô thị lớn, góp phần đưa giá nhà về mặt bằng hợp lý.

Nhà ở xã hộiThị trường bất động sản 2025
Vinhomes Cần Giờ - Đô Thị Sinh Thái Xanh Giữa Rừng Ngập Mặn

28/10/2025 10:02

28/10/2025 10:02Hải Âu

Vinhomes Cần Giờ - Đô Thị Sinh Thái Xanh Giữa Rừng Ngập Mặn

xanh của thành phố. Nằm giữa không gian sinh thái đó, Vinhomes Cần Giờ – đặc biệt là phân khu Vinhomes Green Paradise – định hình chuẩn mực mới của đô thị xanh ven biển, mang đến trải nghiệm sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên, hiếm có giữa lòng đô thị năng động.

Đường Ven Sông Sài Gòn Song Hành QL13: Hiệu Ứng Kép Cho Đô Thị Ven Sông Bứt Phá

28/10/2025 08:00

28/10/2025 08:00Hải Âu

Đường Ven Sông Sài Gòn Song Hành QL13: Hiệu Ứng Kép Cho Đô Thị Ven Sông Bứt Phá

Tuyến đường ven sông Sài Gòn song hành QL13 (Quốc lộ 13) đang tạo nên “hiệu ứng kép” cho khu Đông Bắc TP.HCM. Không chỉ giảm tải áp lực giao thông cho tuyến huyết mạch, con đường này còn mở ra hành lang phát triển đô thị ven sông – nơi giao thoa giữa hạ tầng, không gian xanh và thương mại, thúc đẩy giá trị bất động sản tăng tốc, đặc biệt với những dự án nằm trong tâm điểm hưởng lợi như A&T Saigon Riverside. 

