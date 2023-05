Văn hóa đọc làm nên khác biệt của N.H.O

Thiết kế phòng đọc sách cộng đồng trong một dự án của N.H.O làm chủ đầu tư.

Một buổi sáng đẹp trời trung tuần tháng 8, năm thành viên trong Ban giám đốc Công ty Tổ chức Nhà Quốc Gia (N.H.O) có mặt tại văn phòng để tham gia cuộc họp. Sau khi bàn bạc về tình hình công ty, không khí trở nên sôi nổi hơn khi năm thành viên cùng trao đổi về một cuốn sách. Ông Chung You Seok, Giám đốc điều hành của N.H.O, cho biết đọc sách là thói quen đã được các lãnh đạo công ty duy trì hơn hai năm nay. Đều đặn hàng tháng, ông Chung cùng bốn thành viên khác trong câu lạc bộ sách (book club) gặp nhau hai lần, trước là để nói chuyện công ty, sau để thảo luận thêm về sách.

“Khác với những cuộc họp ban giám đốc thông thường, chúng tôi đọc sách và trao đổi ý kiến để tất cả các thành viên cùng có chung một suy nghĩ, chung một tinh thần để điều hành công ty”, ông Chung lý giải về lý do thành lập câu lạc bộ sách. Sau khi thử đọc và thảo luận vài đầu sách thấy hiệu quả, những người đứng đầu của N.H.O tiến hành áp dụng mô hình câu lạc bộ sách với đội ngũ quản lý của công ty. Nhiều đầu sách được ban giám đốc khuyến khích đội ngũ quản lý cùng tham gia đọc, chia sẻ ý kiến. Họ cũng tiến hành thảo luận về sách trong các cuộc họp định kỳ hàng tuần.



Trẻ em tại các khu căn hộ của N.H.O luôn được vui chơi, học tập trong môi trường tốt nhất để phát triển toàn diện.

Đọc để giải quyết những thách thức trong phát triển

Khác biệt với số đông các nhà phát triển bất động sản trên thị trường, N.H.O mang tinh thần riêng, giàu tính nhân văn của những nhà sáng lập: tạo ra sản phẩm nhà ở chất lượng cao nhưng đáp ứng được khả năng chi trả của phần lớn gia đình Việt Nam. Giai đoạn 2013 – 2018 đánh dấu bước chạy đà của N.H.O khi tham gia thị trường, mở rộng quỹ đất và phát triển các dự án tại khu vực miền Nam và TP.HCM. Từ năm 2019 đến nay được xem là giai đoạn tăng tốc khi công ty mở rộng quy mô, đẩy mạnh phát triển dự án tại miền Bắc.

Sự phát triển nhanh và liên tục trong vài năm gần đây mang đến những thách thức nhất định về năng lực quản lý cho đội ngũ lãnh đạo cấp trung của N.H.O, những người ở vào độ tuổi 40 và phần lớn có xuất phát điểm về kỹ thuật. Trong bối cảnh đó, N.H.O vận hành các câu lạc bộ sách như một cơ hội để đội ngũ này nhìn nhận các vấn đề về quản lý dưới những góc độ khác nhau. Chẳng hạn, cùng đọc một cuốn sách về nguồn nhân lực nhưng lãnh đạo các bộ phận như kinh doanh, tiếp thị sẽ nhìn vấn đề dưới góc nhìn riêng của mình và nó có thể khác với góc nhìn từ phía lãnh đạo các bộ phận như pháp chế, kế hoạch. Các giải pháp được đưa ra vì thế cũng sẽ đa chiều nhưng đều có điểm chung là hướng đến việc giải quyết vấn đề. “Làm như vậy, công ty có chung tiếng nói và cùng nhau phát triển”, ông Chung nói và lý giải thêm đó là cách thức N.H.O xây dựng văn hóa học tập và phát triển cá nhân phù hợp với triết lý “Raising the Standard” của công ty.

Đọc để gắn kết

Quá trình vận hành các câu lạc bộ sách từ cấp cao trở xuống đã mang lại nhiều lợi ích cho N.H.O. Chẳng hạn, với cá nhân ông Chung – một người dành nhiều thời gian đọc sách về hội họa và nghệ thuật, các kiến thức thu được từ việc đọc trở thành nền tảng và nguồn cảm hứng để ông và các cộng sự dẫn dắt N.H.O trên hành trình nâng cao chất lượng sản phẩm nhà ở, đặc biệt trên phương diện thiết kế, kiến trúc. Điều này phần nào lý giải cho việc thiết kế căn hộ tại các dự án mới đây của N.H.O như The Hera (Hải Phòng) hay The Dragon Castle Hạ Long (Quảng Ninh) ngày càng hoàn thiện và được lòng khách hàng hơn, tạo được bước tiến lớn so với những dự án đầu tay.

Ông Park Seung Hoon, Phó giám đốc điều hành công ty, người triển khai câu lạc bộ sách trong đội ngũ quản lý, cho biết các quản lý người Việt của N.H.O đón nhận ý tưởng về câu lạc bộ sách một cách nhiệt tình. Với đội ngũ này, việc tham gia đọc sách và chia sẻ ý kiến không chỉ giúp họ nâng cao kỹ năng quản lý cũng như các kỹ năng phát triển bản thân mà còn giúp họ kết dính tốt hơn với đồng nghiệp của mình. “Chẳng hạn, thay vì trực tiếp nói anh sai rồi, thì họ có thể cùng nhau đọc một cuốn sách để hiểu nhau hơn và dễ dàng hiểu được xuất phát điểm của người đối diện”, ông Park nói.



The Dragon Castle Hạ Long, dự án được N.H.O phát triển với nhiều cải tiến đúc rút từ văn hóa đọc của đội ngũ công ty.

Đọc để phát triển

Bước đầu, kết quả của việc áp dụng các câu lạc bộ sách với đội ngũ quản lý người Việt có thể chấm phá bằng vài nét tổng quan đáng khích lệ. Đội ngũ này tham gia đọc sách và chia sẻ nhiều hơn, có xu hướng gắn bó với công ty nhiều hơn so với trước đây. Họ cũng được tin tưởng trao quyền và đang nắm giữ những vị trí quan trọng trong công ty.

Những người đứng đầu N.H.O thường dùng từ “đột phá” khi được hỏi về con đường phát triển phía trước. Và để có bước phát triển đột phá, ông Chung cho rằng toàn thể đội ngũ của N.H.O đôi khi cần phải biết tạm gác sang một bên những thói quen, những kiến ​​thức, thậm chí những thành công trong quá khứ để tập trung cho hiện tại. Công cụ để N.H.O thực hiện được điều này? “Đọc sách có thể giúp chúng ta khép lại quá khứ, tiếp nhận những quan điểm mới, từ đó chuyển đổi và làm mới chính mình”, ông Chung đúc kết.

Hải Bình