Văn phòng cho thuê quận 1: Đa dạng loại hình, mức giá

Thị trường văn phòng cho thuê quận 1 dàn trải và sôi nổi ở cả 10 phường trực thuộc, từ Bến Thành, Cô Giang, Bến Nghé, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Cư Trinh, Cầu Kho, Tân Định, Cầu Ông Lãnh, Đa Kao và Phạm Ngũ Lão. Nơi đây tập trung phong phú các loại hình văn phòng, từ văn phòng hạng A, hạng B, hạng C đến văn phòng linh hoạt (coworking), đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách thuê. Dù sôi nổi ở gần như tất cả các khu vực nhưng mức giá của văn phòng cho thuê quận 1 có sự khác biệt về vị trí địa lý.

Tháp tài chính Bitexco là một trong những biểu tượng kinh tế của TP.HCM

Mức giá đắt đỏ nhất của văn phòng cho thuê quận 1 thuộc về các tòa nhà hạng A trên các tuyến đường Công Trường Mê Linh, đường Lê Lợi, đường Đồng Khởi, đường Lê Thánh Tôn, đường Tôn Đức Thắng, đường Lê Duẩn, đường Hải Triều, đường Nguyễn Huệ (phường Bến Nghé), đường Lê Lai (phường Bến Thành), Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng (phường Đa Kao)… Mức giá thuê của các tòa hạng A ở các tuyến đường trung tâm này là khoảng 40 USD/m2, tương đương khoảng 800.000 ngàn đồng/m2. Một số tòa hạng A giá thuê đạt mức xấp xỉ 50 USD/m2, tương đương 1 triệu đồng mỗi m2. Một số tòa nhà văn phòng cho thuê có mức giá này có thể kể đến như Kumho Asiana Plaza, Diamond Plaza, Sunwah Tower, Metropolitan Tower, President Place, Deutsches Haus Ho Chi Minh, Saigon Centre Tower 2…

Các văn phòng hạng B, hạng C có mức giá rẻ hơn, dao động từ 12-27 USD/m2, tương đương khoảng 300.000-600.000 ngàn đồng/m2 tập trung chính ở một số tuyến đường như đường Ký Con, Hồ Hảo Hớn, Nguyễn Khắc Nhu, Tôn Thất Đạm (phường Cô Giang), Trần Quang Khải, Đặng Tất (phường Tân Định), Điện Biên Phủ (phường Đa Kao), Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão). Một số tòa nhà đang có giá thuê ở mức này có thể kể đến như Ký Con Building, NDT Perfect, GIC Trần Quang Khải, Techoel Building, KC Building, Twins Towers 11, Fbuilding, SCPC, Lion Tower, Thiên An Office, Vital Building, Khang Thông Building…

Một trong những dự án văn phòng nổi tiếng tại quận 1 phải kể đến Tòa nhà Bitexco Financial hay còn gọi là tháp tài chính Bitexco của chủ đầu tư Bitexco Group. Dự án được đưa vào sử dụng từ năm 2010 và là một trong những biểu tượng về kinh tế của TP.HCM. Trước khi tòa Landmark 81 được xây dựng, Bitexco Financial từng là tòa nhà cao nhất của TP.HCM. Đến thời điểm hiện tại, đây cũng là tòa nhà cao thứ 4 Việt Nam và có giá thuê thuộc hàng đắt đỏ bậc nhất quận 1 với giá thuê từ 1-1,2 triệu đồng/m2.

Làn sóng rời bỏ văn phòng cho thuê quận 1 ra vùng ven

Do nằm ở vị trí trung tâm đắc địa nên văn phòng cho thuê quận 1 TP.HCM luôn có tỷ lệ lấp đầy cao do hệ thống hạ tầng đồng bộ, gần các cơ quan, trụ sở quan trọng, các địa điểm nổi tiếng, việc đi lại, kết nối và thực hiện các giao dịch vô cùng thuận tiện. Văn phòng cho thuê quận 1 luôn là lựa chọn của số đông.

Thị trường văn phòng vùng ven có sức hút riêng về giá, độ mới, sự hiện đại so với văn phòng cho thuê quận 1

Tuy nhiên, bên cạnh những lợi thế, văn phòng cho thuê quận 1 đối mặt với những khó khăn, thách thức riêng. Với vị trí trung tâm, quỹ đất trống của quận 1 hoàn toàn không còn để hình thành các tòa văn phòng mới. Do đó, khoảng 10 năm gần đây, quận 1 gần như không xuất hiện thêm các dự án cao ốc văn phòng, các dự án văn phòng cũ hoàn toàn chiếm lĩnh nguồn cung toàn thị trường.

Chính bởi đã xây từ lâu nên so với loạt văn phòng hình thành sau đó ở các quận, huyện khác của TP.HCM, văn phòng quận 1, ngoài lợi thế về vị trí đắc địa, lại đang thua về độ mới, độ hiện đại cũng như việc đi kèm các tiện ích phục vụ người thuê. Do nguồn cung mới ở quận 1 không có, diện tích trống ngày càng ít, giá thuê cao nên trên thực tế, từ nhiều năm nay, rất nhiều khách thuê đã chuyển sang thuê văn phòng tại các quận lân cận quận 1 hoặc khu vực vùng ven. Tương đương cùng phân khúc, nhưng giá thuê tại các quận, huyện vùng ven TP.HCM đang chỉ bằng 2/3 so với quận 1. Tuy nhiên lợi thế vị trí địa lý vẫn là yếu tố điểm cộng lớn, tạo nên sức hút riêng của văn phòng cho thuê quận 1.

Duy Bách

>> Giá thuê văn phòng trung tâm TP.HCM tăng trở lại



>> Nhu cầu văn phòng và những thay đổi lớn sau đại dịch



>> Nhu cầu thuê văn phòng từ doanh nghiệp công nghệ thông tin – truyền thông tăng mạnh