Vành Đai 3 Chính Thức Thông Xe Dịp 30/4/2025

Thông báo khẩn của UBND TP.HCM phát đi đầu tháng 8 vừa qua về kế hoạch triển khai các chương trình, dự án chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước vào năm 2025 chính thức ấn định thời gian hoàn thành Vành đai 3 vào dịp 30/4/2025.

Đây được xem là cột mốc quan trọng thúc đẩy kinh tế, đô thị và bất động sản phát triển nhộn nhịp, song hành cùng dư địa tăng trưởng lớn của “siêu hạ tầng quốc gia” với tổng đầu tư hơn 75.400 tỷ đồng này hoàn thành.

Trước đó, tại Lễ khởi công Vành Đai 3 vào tháng 6/2023, ông Phan Văn Mãi – Chủ tịch UBND TP.HCM đã cam kết trước Chính phủ trong giai đoạn tới sẽ tiếp tục tập trung hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh thi công, phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị, ban quản lý dự án, Bộ GTVT để kịp thời tháo gỡ khó khăn với quyết tâm cao nhất, theo dõi sát sao, thúc đẩy thường xuyên để công trình thông xe kỹ thuật vào 2025, hoàn thành toàn bộ dự án vào 2026.

Tiến độ thực tế công tác giải phóng mặt bằng Vành đai 3 đoạn qua phường Long Trường – TP.Thủ Đức

Hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án đang được thực hiện khẩn trương theo tiến độ. Tính đến hiện tại, các huyện Củ Chi, Bình Chánh và TP.Thủ Đức đã bàn giao mặt bằng lần lượt là 97,61%, 94,59% và 76,15%, riêng huyện Hóc Môn đã hoàn thành 100% công tác bàn giao mặt bằng.

Theo TS. Trần Nguyễn Minh Hải – chuyên gia địa ốc, giảng viên ĐH Ngân Hàng TP.HCM, Vành đai 3 hoàn thành sẽ mở ra một không gian phát triển kinh tế và đô thị mới, đồng thời tạo cú hích phát triển cho TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Về giao thông, đây là tuyến đường ngắn nhất kết nối TP.HCM với Long An, Bình Dương và Đồng Nai. Đường Vành đai 3 cũng chính là nơi xuất phát của 5 đường cao tốc hướng tâm, gồm: TP.HCM – Mộc Bài (Tây Ninh); TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây; TP.HCM – Trung Lương (Tiền Giang), Bến Lức – Long Thành, TP.HCM – Chơn Thành (Bình Phước), góp phần giảm ùn tắc giao thông trong khu vực nội đô và cửa ngõ thành phố.

Đối với bất động sản, Vành đai 3 góp phần “bật dậy” thị trường theo tiến độ hạ tầng. Bởi sự đột phá về hạ tầng sẽ dẫn đến sự dịch chuyển dân cư và phát triển thêm các khu vực đô thị mới. Nguồn cung lao động tăng lên sẽ tạo điều kiện thu hút các ngành nghề và nhiều công ty mới ở xung quanh khu vực mới hình thành, đồng thời tạo bệ phóng để tăng giá trị và tăng thanh khoản.

Hiện nay, dọc theo tuyến Vành đai 3 ghi nhận hàng loạt dự án bất động sản của những “ông lớn” đang và sắp triển khai theo sóng hạ tầng, sôi động nhất tại TP.Thủ Đức với là các dự án lớn của Vinhomes, Khang Điền, Rio Land, Gamuda Land, Sơn Kim Land, Masterise Homes…

Cách trung tâm Thủ Thiêm 10 phút di chuyển, Rio Land vừa giới thiệu ra thị trường tòa tháp The Hybrid – tòa tháp đẳng cấp nhất quần thể sinh thái ven sông MT Eastmark City ngay mặt tiền Vành Đai 3.

Công trường MT Eastmark City mỗi ngày đón 50 – 60 lượt khách tham quan

Ghi nhận thực tế tại công trường dự án, từng hàng dài xe hơi nối đuôi tham quan dự án. Được biết, vào dịp cuối tuần, dự án này đón từ 100 – 120 lượt khách. Các ngày trong tuần, số khách tham quan nhà mẫu, công trường dự án cũng dao động 50 – 60 lượt mỗi ngày.

Anh Hồng Long, một nhà đầu tư hơn 10 năm kinh nghiệm tại TP.HCM cho biết, anh chọn The Hybrid để đầu tư cho chuyên gia thuê. Bởi bên cạnh vị trí đẹp mặt tiền Vành đai 3, thuận tiện di chuyển về Thủ Thiêm, khu công nghệ cao chỉ trong vài phút, dự án này còn có nhiều điểm để hút chuyên gia. Tại TP.Thủ Đức khá hiếm dự án nằm trong quần thể ven sông bán biệt lập, an ninh và nhiều sinh khí như MT Eastmark City.

“Dự kiến đến năm 2025, TP.Thủ Đức sẽ có khoảng 60.000 – 70.000 doanh nghiệp, thu hút 50.000 dân cư đến sinh sống và làm việc, trong đó có khoảng 20.000 kỹ sư và chuyên gia. Khi lượng chuyên gia đổ về, nhu cầu về căn hộ cho thuê tại đây là khổng lồ. Hơn nữa, The Hybrid bàn giao đầy đủ nội thất cao cấp Châu Âu cùng hệ thống smarthome 4.0 do FPT smarthome phát triển”, sẽ là lựa chọn ưu tiên của chuyên gia, quản lý người nước ngoài với mức giá cho thuê hấp dẫn”, anh Long phân tích.

Không gian sống rộng rãi, nâng tầng trải nghiệm gia chủ

Khác với anh Long, anh Kiên Trung – nhà sáng tạo nội dung trên Tiktok lại chọn căn 1 phòng ngủ +1 của The Hybrid để ở. “Nếu như 90% căn hộ 1 phòng ngủ trên thị trường chỉ có diện tích từ 30 – 35m2 khá ngột ngạt thì The Hybrid lại thiết kế 1 phòng ngủ cộng không gian linh hoạt, khá phù hợp với công việc sáng tạo tự do của mình, vừa có nơi làm việc riêng giúp bản thân tập trung xử lý công việc, vừa đáp ứng nhu cầu thư giãn sau ngày dài căng thẳng”.

Thêm một điểm cộng tại The Hybrid là hệ thống tiện ích “all-in-one” với 99 shophouse sang trọng ngay giữa công viên trung tâm tạo nên thiên đường vui chơi – giải trí – mua sắm – ẩm thực – checkin, hồ bơi resort 1.700m2 lớn nhất khu vực, khu thể thao đa năng quy tụ bộ sưu tập thời thượng như tennis, cầu lông, bóng rổ bố trí dọc bờ sông,… mở ra trải nghiệm sống như nghỉ dưỡng mỗi ngày.

The Hybrid đang được xây dựng đến tầng 11, đúng cam kết với khách hàng

Được biết, The Hybrid đang được cam kết mức giá thuê lại trung bình cho mỗi căn hộ khoảng 10 – 18 triệu đồng/tháng, tương đương với giá cho thuê căn hộ tại An Phú (Quận 2) và sẵn tệp khách hàng tiềm năng. Bên cạnh đó, đơn vị phát triển dự án Rio Land cũng đưa ra chính sách hấp dẫn chỉ thanh toán 30% đến khi nhận nhà mà không cần vay ngân hàng giúp nhà đầu tư an nhàn tài chính. Đây cũng là dự án hiếm hoi trên thị trường bàn giao căn hộ hoàn thiện nội thất 100% với 5 phong cách thiết kế khác nhau cho khách hàng lựa chọn theo tiêu chuẩn “chìa khóa trao tay – xách vali vào ở ngay”.

Hiện tòa tháp The Hybrid đang được xây dựng đến tầng 11, đúng cam kết với khách hàng, dự kiến bàn giao Quý 4/2024, sẵn sàng đón đầu loạt tiềm năng tăng giá hấp dẫn từ quy hoạch TP.Thủ Đức và tiến độ hoàn thành “đại công trường” hạ tầng nghìn tỷ.