Vẻ đìu hiu, hoang tàn ở khu đô thị “ma” Nhơn Trạch

Nằm ở cửa ngõ phía Đông TP.HCM, huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) được quy hoạch trở thành thành phố, đô thị loại II và cũng là đô thị vệ tinh của TP.HCM. Những thông tin xây dựng công trình hạ tầng kết nối giữa Nhơn Trạch và TP.HCM nhiều năm qua liên tục lỗi hẹn, kèm theo đó là sự xuất hiện của hàng loạt dự án khu dân cư.

Cuối tháng 8/2019, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện dự án cầu thay thế phà Cát Lái trên cơ sở thống nhất với UBND TP.HCM về hình thức đầu tư và phương án triển khai. Thông tin này lập tức tác động đến thị trường nhà đất Nhơn Trạch, tăng cả về số lượng sản phẩm chào hàng lẫn giá bán.

Những năm qua, mỗi khi có thông tin xây dựng cầu thay thế phà Cát Lái (nối Nhơn Trạch và TP.HCM), thị trường đất nền Nhơn Trạch lập tức xác lập mặt bằng giá mới. Tuy nhiên, những đợt “sốt đất” đi qua để lại hàng loạt dự án khu dân cư thưa vắng người ở, hoang tàn đến khó tin.



Văn phòng giao dịch nhà đất mọc lên ngày càng nhiều ở Nhơn Trạch

Trở lại huyện Nhơn Trạch những ngày đầu tháng 9/2019, vừa qua phà Cát Lái, đập vào mắt người đi đường là nhan nhản những trung tâm tư vấn nhà đất. Từ quán ăn đến quán cà phê, nơi đâu cũng đều trở thành nơi giao dịch nhà đất. Thậm chí, nhân viên của nhiều sàn giao dịch còn lập chốt tư vấn cho khách ngay trên vỉa hè.



Nhân viên các sàn giao dịch BĐS lập chốt tư vấn cho khách ngay trên vỉa hè

Trái ngược với cảnh mua bán nhộn nhịp này là hình ảnh những dự án khu dân cư mặc dù đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng nhưng lại đìu hiu, hoang vắng đến bất ngờ.

Nằm ở xã Phú Thạnh, khu đô thị Swan Park do Tập đoàn Swan City Việt Nam (thuộc Tập đoàn CFLD) làm chủ đầu tư. Trước đây dự án có tên Đông Sài Gòn New City của Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch. Bên cạnh những dãy biệt thự đang thi công, hiện phần lớn diện tích của dự án này đều chưa có hoạt động xây dựng.



Phần lớn diện tích tại dự án Swan Park vẫn chưa có hoạt động xây dựng

Toạ lạc tại xã Phú Hội là dự án Khu liên hợp Cát Tường Hưng Phát do Công ty CP Xây dựng – thương mại Thái Dương và Công ty Sova Holdings Sdn.Bhd (Malaysia) hợp tác đầu tư. Dù được triển khai từ năm 2011 nhưng hiện nay nhiều nhà liền kế, nhà phố tại đây xây dựng dở dang rồi bỏ hoang.



Dãy nhà liên kế xây dựng dang dở rồi bỏ hoang nhiều năm qua



Nằm ngay trung tâm hành chính huyện Nhơn Trạch, nhưng nhiều nhà phố bị bỏ hoang



Bên trong một căn nhà liền kề tại đây



Một dãy nhà liền kề tại giao lộ Phan Đăng Lưu – Hoàng Văn Thụ phơi nắng mưa nhiều năm



Một công trình cao ốc thuộc dự án Khu liên hợp Cát Tường Hưng Phát “đứng hình” thời gian dài

Dọc theo đường Lê Hồng Phong đến xã Phước An, dự án Sunflower City do Công ty TNHH Phúc Khang Đông Sài Gòn (thành viên của Phuc Khang Corporation) hợp tác cùng Công ty CP Địa ốc Thăng Long làm chủ đầu tư nằm hiu quạnh. Các tuyến đường nội khu trong dự án 150ha này gần như đã xây dựng hoàn thiện, nhưng hầu hết những khu đất nền tại đây bị bỏ hoang nhiều năm, cỏ dại mọc cao hơn đầu người.



Bên trong dự án Sunflower City hiện nay, những khu đất được phân lô cỏ dại mọc đầy



Bảng quảng cáo về dự án bong tróc vì nắng mưa



Biển chỉ tên đường bị rỉ sét, không đọc rõ chữ

Nằm trong tổng thể dự án Sunflower City, những khu đất tại dự án Ecosun do Công ty TNHH Phúc Khang Đông Sài Gòn làm chủ đầu tư hiện vẫn là những bãi đất trống, không bóng người ở. Theo một môi giới, giá rao bán tại những lô đất đã có Giấy Chứng nhận quyền sử dụng ở dự án này dao động từ 8-10 triệu đồng/m2.



Trung tâm giao dịch của Phuc Khang Corporation đìu hiu



Bảng quảng cáo tả tơi vì mưa gió

Cũng tọa lạc tại xã Phước An là dự án Khu dân cư Thăng Long Home – Phước An do Công ty CP Địa ốc Thăng Long (Thăng Long Real) làm chủ đầu tư. Đây được xem là dự án nhà ở thương mại đầu tiên ở huyện Nhơn Trạch.



Một góc dự án Khu dân cư Thăng Long Home – Phước An hiện tại

Được mở bán từ cuối năm 2015, đến nay các dãy nhà phố tại Khu dân cư Thăng Long Home – Phước An hầu hết đã xây dựng hoàn thiện và bàn giao. Tuy vậy, nhiều căn nhà tại đây không có người ở, nhiều người treo bảng bán nhà.



Nhiều chủ nhà đã treo biển bán nhà

Theo bà N. (cư dân tại Khu dân cư Thăng Long Home – Phước An), giá nhà hoàn thiện diện tích 110m2 nơi đây đang được rao bán từ 1,6-1,9 tỷ đồng/căn. Do khu vực này không có những tiện ích nên dân cư thưa thớt, có người rao bán 2 năm nay vẫn chưa ai mua.

(Theo Vietnamnet)