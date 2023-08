Vega City Áp Dụng Chính Sách Đặc Biệt Tháng Vu Lan Tại Meliá Nha Trang

Nhân dịp đại lễ Vu Lan báo hiếu, Vega City Nha Trang tung ưu đãi hấp dẫn dành cho các khách hàng đồng hành cùng Meliá Nha Trang với quà tặng lên tới hơn 70 triệu đồng.

Ngày lễ Vu Lan báo hiếu, một trong những ngày lễ quan trọng nhất của nền văn hóa Việt Nam sắp đến gần. Đây là dịp để con cháu thể hiện lòng biết ơn và hiếu nghĩa với cha mẹ, ông bà và tổ tiên đã sinh thành và dưỡng dục. Trong thời đại hiện đại, nhiều người đã chọn bất động sản nghỉ dưỡng như một món quà tặng cho cha mẹ để bày tỏ tình cảm và mong muốn cha mẹ có được cuộc sống an nhàn, sung túc và hạnh phúc. Món quà vừa là tài sản, vừa là một nơi để cha me có thể nghỉ dưỡng, an yên tuổi già.

Hiểu được tâm lý đó của nhiều khách hàng, Vega City Nha Trang đã cho ra mắt chương trình tri ân đặc biệt "Tri ân Cha Mẹ – Hiếu hạnh vẹn toàn" tại Meliá Nha Trang trong dịp lễ Vu Lan.

Vega City mang đến chương trình đặc biệt mùa Vu Lan

Trong tháng 7 âm lịch, Chủ Đầu Tư của dự án Vega City Nha Trang dành tặng khách hàng ưu đãi hấp dẫn khi đồng hành cùng sản phẩm Studio và 1 phòng ngủ tại dự án Meliá Nha Trang. Theo đó, 30 khách hàng đầu tiên giao dịch thành công trong tháng đặc biệt này sẽ nhận được “Bông hồng Vu Lan” tương ứng với 2 dòng sản phẩm với trị giá 40 triệu đồng & 70 triệu đồng, được trừ trực tiếp vào giá trị sản phẩm chưa VAT & phí bảo trì.

Đặc biệt, 30 giao dịch đầu tiên tại tất cả các dòng sản phẩm của Meliá Nha Trang tính đến hết ngày 14/09/2023 cũng sẽ được nhận thêm phần quà tri ân với chương trình “Ưu đãi trường thọ”. Cụ thể mỗi khách hàng sẽ được tặng quà phần quà tương ứng với số tuổi của mình, mỗi tuổi được quy đổi thành 1 triệu đồng, được trừ trực tiếp vào giá trị sản phẩm chưa VAT & phí bảo trì. Đây là chính sách độc đáo chưa từng có trên thị trường, như một lời cảm ơn của chủ đầu tư trước sự ủng hộ của khách hàng khi tin tưởng và lựa chọn món quà ý nghĩa Meliá Nha Trang dành cho các đấng sinh thành trong dịp Đại lễ Vu Lan báo hiếu.

Các chính sách đặc biệt “Tri ân Cha Mẹ – Hiếu hạnh vẹn toàn”

Meliá Nha Trang – Khách Sạn 5 Sao Quốc Tế Sát Biển Cao Cấp Bậc Nhất Nha Trang

Nằm chính giữa trái tim của quần thể nghỉ dưỡng, nghệ thuật và giải trí bên bờ biển Vega City Nha Trang, Meliá Nha Trang tỏa sáng với 359 căn hộ sang trọng. Mỗi căn hộ đều hướng về biển và núi, đem đến cho khách hàng tầm nhìn đắt giá. Tại đây, du khách không chỉ ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt mỹ của một trong top 30 vịnh biển đẹp nhất thế giới, mà còn có dịp khám phá những điểm du lịch nổi tiếng tại Nha Trang.

Meliá Nha Trang không chỉ đơn thuần là nơi nghỉ ngơi, mà còn là hệ thống trải nghiệm đẳng cấp quốc tế. Với 99 tiện ích thuộc quần thể phức hợp Vega City Nha Trang, du khách sẽ được thỏa sức tận hưởng những trải nghiệm đỉnh cao lần đầu tiên có mặt tại Nha Trang. Một số tiện ích độc đáo và lần đầu xuất hiện tại Nha Trang như Nhà hát Đó và show diễn “Life Puppets – Rối mơ” sẽ đưa du khách vào một hành trình khám phá văn hóa bản địa với màn kết hợp của các loại hình rối bóng, rối nước, rối dây… và dàn nhạc bản địa Đông Nam Á. Ngoài ra, du khách còn có thể thỏa sức khám phá thế giới ẩm thực đa dạng tại nhà hàng Tây Ban Nha cao cấp Hispania – nhà hàng được dẫn dắt bởi đầu bếp đạt sao Michelin.

Theo Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, năm 2023, tỉnh sẽ tập trung nâng cao hoạt động xúc tiến và quảng bá du lịch, đặc biệt là với khách du lịch quốc tế. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh cần nâng cấp cơ sở hạ tầng, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, và phát triển các dịch vụ cao cấp chuẩn quốc tế. Sự ra đời của các thương hiệu quốc tế như Meliá Nha Trang đóng góp không nhỏ vào việc nâng cao vị thế du lịch của Nha Trang nói chung và Bắc Nha Trang nói riêng, đồng thời hoàn thiện hạng mục cao cấp tại quần thể Vega City Nha Trang.

