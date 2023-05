Venezia Beach đánh dấu bước ngoặt cho bất động sản Hồ Tràm - Bình Châu

Màn thuyết phục của đẳng cấp và năng lực

Hưng Vượng Developer – nhà phát triển của Venezia Beach đã qua thẩm định khắt khe về khả năng tài chính, năng lực vận hành, triển khai, đồng thời Venezia Beach còn được kiểm duyệt các tiêu chuẩn bắt buộc của một mô hình bất động sản hàng hiệu (Branded Residences) đúng nghĩa.

Venezia Beach đã thuyết phục tập đoàn này trước tiên bằng vị trí “kim cương” trên cung đường Hồ Tràm – Bình Châu, cung đường biển được CNNGo (Mỹ) chọn là một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới. Vì các thương hiệu 5 sao, 6 sao chỉ hợp tác với các dự án có vị trí đẹp bậc nhất của mỗi khu vực, là tâm điểm của một điểm nghỉ dưỡng hoặc là trung tâm thành phố.

Giai đoạn đầu tiên giới thiệu ra thị trường 681 sản phẩm thấp tầng mặt tiền biển, 6 block căn hộ khoảng 3.000 sản phẩm sở hữu lâu dài

Ngoài ra, sự khan hiếm nguồn cung, sự đa dạng, độc đáo của sản phẩm cũng là các yếu tố giúp Venezia Beach ghi điểm. Dự án trải dài trên quy mô 72ha, được quy hoạch đồng bộ, hiện đại với trục đường lớn ngang 25m. Ngay trong lòng dự án là đô thị mặt tiền biển sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, được giới đầu tư đánh giá là “phiên bản giới hạn” đang được giới đầu tư săn lùng mạnh nhất trên thị trường hiện nay. Giai đoạn đầu tiên sẽ giới thiệu ra thị trường 681 sản phẩm thấp tầng mặt tiền biển và 6 block căn hộ khoảng 3.000 sản phẩm sở hữu lâu dài.

Venezia Beach sở hữu thiết kế sáng tạo mang tinh thần của thành phố kênh đào lãng mạn Venice (Ý) với quy hoạch hướng tâm, tận dụng địa hình tự nhiên để tạo ra thế “tam thuỷ hội tụ” hiếm có, kết hợp cả 3 nguồn nước từ biển – sông – kênh đào trong phân bổ các loại sản phẩm, tiện ích.

Venezia Beach tái hiện thiết kế của thành phố kênh đào Venice (Ý)

Có thể thấy, Hưng Vượng Developer mang đến cho Venezia Beach không đơn thuần là diện mạo một khu du lịch. Đó thật sự là tổ hợp thương mại giải trí nghỉ dưỡng và du lịch đẳng cấp 5 sao mang đến trải nghiệm mới lạ. Đẳng cấp 5 sao và hơn thế đến từ tiềm năng và những ưu thế độc nhất vô nhị, tạo nên một “cuộc chơi” cân sức, xứng đáng đồng hành cùng các tập đoàn như Marriott International.

Sức mạnh của “gã khổng lồ” và bước ngoặt của Hồ Tràm – Bình Châu

Marriott International đang nắm giữ 31% thị phần BĐS hàng hiệu toàn cầu, hiện được xem là “gã khổng lồ” của ngành kinh doanh khách sạn thế giới, sở hữu 30 thương hiệu với hơn 7.000 dự án có mặt trên 131 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Khối khách sạn 5 sao của Venezia Beach được quản lý vận hành dưới thương hiệu Sheraton Binh Chau Resort & Spa. Sheraton là thương hiệu đã có lịch sử 84 năm và từng làm “mưa gió” khắp thị trường Bắc Mỹ dưới sự sở hữu của tập đoàn Starwood. Năm 2015, Sheraton đã chính thức về tay Marriott International trong thương vụ mua lại Starwood với giá 12.2 tỷ USD. Thương vụ này tập hợp các thương hiệu lừng lẫy của Marriott gồm Ritz-Carlton, Renaissance and JW Marriott cùng với các thương hiệu nổi tiếng của Starwood như Westin, W và Sheraton để tạo ra chuỗi khách sạn lớn nhất thế giới.

Ngoài Marriott International, Venezia Beach còn hợp tác cùng tập đoàn Best Western Premier Collection để vận hành cho khối sản phẩm thấp tầng dưới thương hiệu Venezia Binh Chau BW Premier Collection by Best Western. Điều này biến Venezia Beach trở thành “món hàng hiệu” xa xỉ bậc nhất khu vực Hồ Tràm – Bình Châu, đánh dấu bước ngoặt của thị trường này. Có thể nói Venezia Beach đang sở hữu bảo chứng cho tiềm năng sinh lời vững chắc và là tài sản tích luỹ giá trị của giới siêu giàu.

Không giống với hàng loạt dự án tự gọi là cao cấp, hạng sang trên thị trường, sự đắt đỏ vượt bậc khiến BĐS hàng hiệu luôn được gọi là loại hình sản phẩm “xa xỉ” bởi nó là những thứ độc quyền hiếm hoi và không dành cho tất cả mọi người.

Tuy nhiên, giá trị và sự xa xỉ mà BĐS hàng hiệu sở hữu là có lý do và những gì phân khúc này mang lại cho người sở hữu cũng hoàn toàn tương xứng. Venezia Beach cũng sẽ đem lại những giá trị tương xứng cho chủ nhân.

Venezia Beach sẽ được xây dựng theo những bộ tiêu chuẩn riêng biệt, chỉn chu trong từng chi tiết từ thiết kế, vật liệu, màu sắc, đến nội thất, cách bày trí… để tạo ra những trải nghiệm khác biệt hiếm hoi, mang đúng tinh thần của hai thương hiệu vận hành quốc tế.

Mỗi chủ nhân tại Venezia Beach sẽ được ngắm nhìn khung cảnh yên bình dọc 1.1km đường sông và 1km đường biển của dự án. Đường bờ biển dọc Hồ Tràm – Bình Châu được CNNGo miêu tả có làn nước trong xanh. Bãi biển khá yên bình và hoang sơ tự nhiên sẵn có. Nắng ấm gió mát. Khu rừng nguyên sinh 1.291ha dọc bên đường bờ biển tạo nên sự bổ sung hoàn hảo cho vẻ đẹp hoang sơ và bình dị của biển cả. Các hồ tự nhiên trong đất liền thay đổi màu sắc theo mùa, mang đến những khung cảnh tuyệt đẹp. Bãi biển suối Ồ sông Lô mang đến luồng khí mát lành quanh năm, sức khỏe “cộng thêm” cho cư dân của Venezia Beach.

Dự án sẽ tạo ra những trải nghiệm khác biệt, mang đúng tinh thần của hai thương hiệu vận hành quốc tế

Nghỉ dưỡng tại dự án sẽ tạo ra cho khách hàng những trải nghiệm vô cùng thú vị với không gian mang hình ảnh thành phố Venice được tái hiện ngay trong lòng dự án, thể hiện qua 4 phân khu cùng các loại hình sản phẩm, cụm tiện ích đặc sắc. Phân khu The Venice biểu trưng hơi thở lãng mạn thành phố của tình yêu. Phân khu The Catania ven biển sang trọng đẳng cấp tinh hoa. Phân khu The Milano gợi nhớ kinh đô thời trang danh tiếng và phân khu Vicenza là xứ sở của những giá trị văn hoá trường tồn thời gian.

Thêm vào đó, 12 cụm tiện ích cùng hàng trăm tiện ích tiêu chuẩn quốc tế sẽ là không gian vui chơi, nghỉ dưỡng, phục hồi lý tưởng với Cổng chào Venezia; Lagoon Resort; Bến du thuyền Marina; Big Square: vòng quay cao 50m, cầu tàu dài 200m; Fisherman Museum & Sport Club; Crystal Lagoon Water Park; Canal Club; Tháp Venezia; Wellness Center; Activity Zone; Kid Club; Beach Activities, Artwork.