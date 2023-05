Vì sao bất động sản TP.HCM hấp dẫn hơn Hà Nội?

Nhiều thông tin về thị trường đã được đưa ra tại buổi công bố Báo cáo Thị trường Bất động sản

Hà Nội quý 3/2019 do Batdongsan.com.vn tổ chức sáng 15/10 tại Hà Nội.

Theo dữ liệu trực tuyến của Batdongsan.com.vn, tổng lượng tin đăng trong quý 3/2019 tăng nhẹ so với quý trước, trong đó thị trường Hà Nội ghi nhận lượng quan tâm tăng đáng kể. Thị trường này cũng chứng kiến chỉ số giá bất động sản tăng 3%, và chung cư tiếp tục là một trong những phân khúc được quan tâm nhiều nhất.

Như một quy luật của nhịp thị trường, thời điểm cuối năm, giao dịch mua bán bất động sản bao giờ cũng sôi động hơn. Lượng tin rao bán căn hộ chung cư trên Batdongsan.com.vn tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng nhẹ 2% so với quý 2/2019. Trong đó, lượng tin đăng phân khúc bình dân (mức giá dưới 28 triệu đồng/m2) áp đảo khi chiếm tỉ trọng trên 50%, kế đến là các phân khúc trung cấp (28-35 triệu VND/m2), cao cấp và hạng sang.

Nếu như cùng kỳ năm ngoái, Hoàng Mai là quận có lượng tìm kiếm chung cư nhiều nhất thì đến quý 3/2019, vị trí này đã bị Nam Từ Liêm soán ngôi. Không chỉ được người dùng tìm kiếm nhiều, Nam Từ Liêm cũng là quận dẫn đầu lượng tin đăng ở phân khúc chung cư, với mức tăng trưởng đạt 5% so với quý 2/2019. Dòng sản phẩm chung cư cao cấp thu hút lượng truy cập trực tuyến với những dự án nổi bật như Vinhomes Skylake, Vinhomes Green Bay…

Ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Trưởng Bộ phận Nghiên cứu thị trường của Batdongsan.com.vn cho biết chỉ số giá chung cư Hà Nội tăng 1% so với quý trước. Đáng chú ý, giá thuê có tốc độ tăng cao hơn giá bán. Nếu chủ nhân một căn hộ cho thuê ở Hà Nội cần đến 20,5 năm để hoàn vốn thì con số này tại TP.HCM chỉ là 18,7 năm.

Tại thị trường TP.HCM, căn hộ chung cư có mức giá rao bán và tốc độ tăng giá cao hơn so với Hà Nội. Cụ thể, giá rao bán tại TP.HCM trong quý 3/2019 là 37 triệu đồng/m2, tốc độ tăng giá so với quý 3/2018 là 11,8%. Trong khi đó, giá rao bán quý 3/2019 của Hà Nội là 29 triệu đồng/m2, tốc độ tăng giá so với cùng kỳ năm ngoái chỉ đạt 3,9%. Con số này nhỏ hơn nhiều lần so với TP.HCM.

Trong khi giá cho thuê trung bình trong quý 3/2019 của Hà Nội là 11,1 triệu đồng/tháng, tỷ suất lợi nhuận đạt 5% thì giá thuê trung bình trong quý 3/2019 của TP.HCM đạt 14,2 triệu đồng/tháng, tỷ suất lợi nhuận đạt 5,4%.



Ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Trưởng Bộ phận Nghiên cứu thị trường của Batdongsan.com.vn

Bên cạnh đó, mặt bằng giá chung cư ở khu vực trung tâm và ngoài trung tâm TP.HCM đều cao hơn so với Hà Nội. Giá rao bán chung cư trung bình tại các quận trung tâm Hà Nội là Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Ba Đình lần lượt là 36, 45, 55 triệu đồng/m2 thì tại TP.HCM các quận trung tâm Phú Nhuận, quận 10, quận 3 có mức giá cao hơn hẳn, lần lượt là 50, 55, 77 triệu đồng/m2.

Tại khu vực ngoài trung tâm Hà Nội, Đông Anh, Hà Đông, Hoàng Mai có giá rao bán trung bình lần lượt là 20, 20, 23 triệu đồng/m2. Trong khi đó, tại TP.HCM, Bình Tân, Bình Chánh, quận 9 có giá bán trung bình lần lượt là 25, 25, 29 triệu đồng/m2.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hiếu, sở dĩ thị trường TP.HCM hấp dẫn hơn Hà Nội trên các phương diện từ giá bán, giá thuê, tỉ lệ hoàn vốn, tỷ suất lợi nhuận là bởi dù kinh tế Hà Nội phát triển tốt nhưng TP.HCM luôn được biết đến với vai trò trọng điểm, là đầu tàu phát triển kinh tế của cả nước. Độ mở của nền kinh tế ở TP.HCM cũng cao hơn. Hầu hết các công ty nước ngoài đến Việt Nam đều chọn TP.HCM làm văn phòng đại diện. Sản phẩm bất động sản ở thành phố này đa dạng về lựa chọn hơn so với Hà Nội. Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên và cơ học của TP.HCM liên tục tăng cao qua các năm, thu hút sự gia nhập đông đảo của tầng lớp lao động đến từ mọi miền cả nước và lực lượng chuyên gia nước ngoài. Sự gia tăng mạnh mẽ này là nguyên nhân khiến nhu cầu ở và đầu tư tại TP.HCM cao hơn hẳn so với Hà Nội ở tất cả các phân khúc từ bình dân đến cao cấp.

Thực tế cũng cho thấy, nhu cầu mua ở và nhu cầu đầu tư tại TP.HCM luôn cao hơn so với Hà Nội. Không ít nhà đầu tư từ Hà Nội chọn TP.HCM là nơi rót vốn. Chính vì khả năng khai thác kinh doanh bất động sản của thị trường TP.HCM cao nên những biến động về giá, tỷ suất lợi nhuận cũng vượt trội hơn so với Hà Nội.

Hải Nguyên