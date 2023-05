Vì sao Charm Diamond trở thành tháp biểu tượng tại trung tâm Dĩ An

Hồ bơi vô cực điện phân muối đầu tiên tại Bình Dương

Nếu các hồ bơi cao cấp thường gây ấn tượng bởi thiết kế tràn bờ, tầm nhìn tuyệt mỹ hay vách kính trong suốt, thì hồ bơi tại Charm Diamond còn chất lượng hơn thế. Đây là lần đầu tiên Bình Dương xuất hiện hồ bơi vô cực được xử lý theo công nghệ điện phân muối để sát khuẩn và thanh lọc mà không dùng hóa chất clo như hồ bơi thông thường. Cư dân sẽ không phiền mũi bởi mùi clo cũng chẳng cần lo lắng về sức khỏe, làn da, mái tóc…



Công nghệ “điện tích hạnh phúc” tại Tầng 20

Charm Diamond cũng là dự án đầu tiên tại Dĩ An ứng dụng công nghệ lọc không khí bằng ion âm hay còn được gọi là “điện tích hạnh phúc”. Đây là công nghệ sử dụng ion âm hấp thụ các hạt lơ lửng, kết tủa chúng lại thành hạt bụi đủ nặng để rơi xuống và sau đó xử lý vệ sinh dễ dàng hơn, mang lại môi trường sống trong lành vượt trội.

Trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, cư dân có thể thư giãn với không gian đã được thanh lọc ở tầng 20, tập gym tăng cường sức khỏe hay nghỉ ngơi tận hưởng khung cảnh từ độ cao 70m.

Kiến trúc biểu tượng

Không chỉ sở hữu độ cao ấn tượng với 35 tầng căn hộ, Charm Diamond còn được xem là dự án biểu tượng cho kiến trúc hiện đại nhờ vào thiết kế mặt tiền kính được tối đa hóa cho tầm nhìn rộng mở. Chủ đầu tư DCT Partners – thành viên tập đoàn Charm Group chấp nhận mức chi phí xây dựng cao để tối giản bê tông bằng mặt kính giúp tòa tháp khoác lên bộ cánh sang trọng xứng tầm với chủ nhân danh giá.

Đây cũng là lần đầu tiên, tại Dĩ An, khu căn hộ được chủ đầu tư mạnh tay ứng dụng Facade ánh sáng. Khi đi vào hoạt động người dân Dĩ An sẽ được thưởng thức những màn trình diễn ánh sáng hấp dẫn bừng sáng trong đêm từ tòa tháp biểu tượng này, tương tự như tòa Landmark, Times Square, Vietcombank Tower tại trung tâm TP. HCM.



Ban công tràn viền phòng khách và phòng ngủ

Đi sâu vào bên trong các căn hộ hai phòng ngủ, chủ nhân được sở hữu ngôi nhà tràn ngập ánh nắng, gió trời với thiết kế 2 ban công cửa kính cường lực tràn viền gồm ban công phòng khách và ban công còn lại trong phòng ngủ lớn. Tất cả nội thất đều trang bị theo chuẩn cao cấp, đặc biệt phải kể đến bồn tắm nằm tương đương với resort nghỉ dưỡng.

Đặc quyền ôm trọn Vincom Plaza ngay khuôn viên

Với trung tâm thương mại Vincom duy nhất Dĩ An nằm trong khuôn viên, cư dân Charm Diamond sẽ một bước chạm tới đẳng cấp sống sang. Không cần phải đi xa khi phố hàng hiệu, rạp chiếu phim cùng hàng loạt cửa hàng mua sắm, vui chơi giải trí nằm ngay ngưỡng cửa từ Lotte Cinema, khu vui chơi dành cho thiếu nhi TiNiWorld, siêu thị Vinmart, các shop thương mại xa xỉ,…



Kiêu hãnh ôm trọn Vicom trong khuôn viên

Hệ tiện ích thời thượng trên tầm nhìn panorama đắt giá

Trên tầm nhìn thượng đỉnh panorama ở tầng cao 35 – vị trí cao nhất Dĩ An, chủ nhân của Charm Diamond được tận hưởng chuẩn sống thượng lưu thời thượng. Ngắm hoàng hôn và nhâm nhi cocktail bên pool bar, thư giãn nhẹ nhàng với vườn dạo bộ trên không hay boganic garden, “party” hết mình tại Diamond Skyview quy tụ hệ sinh thái nhà hàng, coffee hay quầy bar 5 sao. Từ đây, chỉ cần hướng mắt ra xa, thành phố Dĩ An – Thủ Đức – Biên Hòa – Thuận An thu trọn trong tầm mắt. Một điểm nhìn hội tụ tất cả những tinh hoa.



Hệ tiện ích đẳng cấp ở tầng thượng với tầm nhìn panorama triệu đô

Spa Hàn Quốc trứ danh Jjim-Jil-Bang

Phục hồi sức khoẻ, tái tạo năng lượng cùng liệu pháp đến từ Jjim-Jil-Bang trứ danh từ Hàn Quốc – những tiện ích dường như chỉ có ở resort 5 sao, nay được gói trọn trong cuộc sống sang trọng tại Charm Diamond. Rèn luyện sức khỏe với các lớp Yoga & Spa. Thư thái với phòng Sauna, phòng xông hơi nóng-lạnh-đá muối, tắm jacuzzi tại Charm Spa. Thoải mái tận hưởng các dịch vụ chăm sóc & yêu chiều bản thân: nails, salon, massage, skincare…

Vận hành theo chuẩn Nhật

Để mang đến trải nghiệm chuẩn 5 sao cho cư dân Charm Diamond, chủ đầu tư đã hợp tác cùng Tập đoàn Tokyu PM có bề dày hơn 100 năm tại Nhật trong lĩnh vực vận hành tòa nhà thương mại và căn hộ hạng sang.

Dưới sự quản lý của đội ngũ Tokyu PM, cư dân được tiếp đón và chăm sóc như thượng khách mỗi ngày theo tinh thần người Nhật. Tất cả khu vực tiện ích luôn có đội ngũ tận tình hỗ trợ từ việc mở cửa xe, khuân hành lý nặng cho đến việc che dù cho cư dân, khách quý.

Các dịch vụ chăm sóc căn hộ, dịch vụ tư nhân như dọn nhà, giặt ủi, thuê xe đạp, tổ chức BBQ… có mặt 24/7 chỉ cần vài thao tác trên ứng dụng là đặt lịch xong. Mọi hoạt động của cư dân như gửi yêu cầu, đặt lịch, giao dịch, thanh toán phí… đều có thể thực hiện online, đảm bảo chuẩn sống an toàn, tiện lợi.

Đặc quyền Charm Care cho chủ nhân danh giá

10 năm sống trọn vẹn cùng dịch vụ chăm sóc chu toàn của Charm Group là đặc quyền dành riêng cho chủ nhân Charm Diamond. Theo đó, tất cả chủ nhân sẽ được nhận gói Charm Care lên tới 800 triệu trong 10 năm cho các dịch vụ Charm Fitness, Charm Spa, sử dụng Charm Club sang trọng để tiếp đón khách quý tại gia với lounge riêng tư hoặc phòng họp VIP cùng hàng loạt ưu đãi, giảm giá dịch vụ được ưu tiên cho cư dân sở hữu Charm ID.