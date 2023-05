Vì sao Charm Resort Hồ Tràm trở thành trái tim nghỉ dưỡng giữa thủ phủ du lịch đẳng cấp?

Thủ phủ nghỉ dưỡng 5 sao đang thành hình

Những điểm đến truyền thống như Nha Trang, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Vũng Tàu đang đối mặt với áp lực bê tông hóa. Nguyên nhân là do phát triển sớm, chưa có quy hoạch đồng bộ từ ban đầu nên quỹ đất mặt tiền biển bị chia nhỏ với dãy khách sạn, nhà hàng, resort mọc xen kẽ khu dân cư.

Trong khi đó, Hồ Tràm với lợi thế phát triển sau, tài nguyên thiên nhiên nguyên vẹn với điểm đặc trưng một bên rừng, một bên biển. Quỹ đất lớn giúp nơi đây dễ dàng quy hoạch được những tổ hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp về hướng biển, phía trong giữ nguyên hiện trạng rừng tràm nguyên sinh. Nơi đây còn có bãi biển được đài CNNGo (Mỹ) đánh giá là bãi biển đẹp nhất hành tinh, sở hữu suối nước nóng nổi tiếng và có rừng nguyên sinh lớn bậc nhất cả nước. Tất cả ưu thế về thiên nhiên đều hướng tới việc có lợi cho sức khỏe và phù hợp với nghỉ dưỡng chuẩn 5 sao thuần túy.

Hồ Tràm là điểm đến duy nhất tại cung đường biển phía Nam có quy hoạch bãi tắm công cộng tại xã Phước Thuận quy mô lên đến 10ha gồm phố đi bộ, phố ẩm thực, bãi tắm, quảng trường sự kiện, khu vui chơi… Chuỗi tiện ích đa dạng tạo nên độ dày và sự liên kết chặt chẽ, giúp du khách thuận tiện trong trải nghiệm mà không bị tách rời tiện ích công như những đô thị biển khác.

Mặt khác, đây cũng là second home biển liền kề Đông Nam Bộ với khoảng cách chỉ dưới 2 giờ di chuyển, đón đầu nhu cầu nghỉ dưỡng và sở hữu ngôi nhà thứ hai của giới thượng lưu toàn khu vực. Sân bay Long Thành tiếp tục là cú hích giúp nơi đây tối ưu dòng khách phía bắc và quốc tế đến trải nghiệm thiên đường nghỉ dưỡng 5 sao.

Cùng với các tiện ích công đang gấp rút triển khai, cung đường biển Hồ Tràm liên tục đón nhật loạt dự án lớn. Thống kê hiện nay có khoảng 83 dự án với nhiều điểm đến nổi bật như Tổ hợp Grand Hồ Tràm Strip, Hyatt Regency, NovaWorld Ho Tram, Ho Tram Complex,…Đây là sẽ cơ sở để Hồ Tràm sẵn sàng trở thành thủ phủ resort 5 sao duy nhất tại phía Nam.

“Trái tim” nghỉ dưỡng gọi tên Charm Resort Hồ Tràm

Giờ đây, BĐS Hồ Tràm được xem là tấc đấc tấc vàng, đặc biệt là những dự án sở hữu mặt tiền biển. Tuy nhiên trong 32km mặt tiền biển, Hồ Tràm có 10km thích hợp cho tắm biển. Trong 10 km này chỉ có 3km trải dài xuyên suốt không đá ngầm và Charm Resort Hồ Tràm là tổ hợp nghỉ dưỡng duy nhất sở hữu toàn bộ bãi tắm quý giá tạo ra sự khan hiếm xa xỉ khó có cơ hội thứ 2 để sở hữu.

Charm Resort Hồ Tràm có cấu trúc lý tưởng khi chiều sâu rất ngắn trong khi chiều dài ôm trọn lên tới 3km mặt tiền biển

Khảo sát các dự án đang triển khai trên cung đường Hồ Tràm, đa phần các tổ hợp chỉ có một phần nhỏ diện tích mặt biển, kéo dài vào sâu bên trong hoặc không tiếp giáp trực diện biển. Trong khi đó, Charm Resort Hồ Tràm lại có cấu trúc địa hình khá đặc biệt khi diện tích bờ biển chiếm chủ yếu và chiều sâu khá ngắn. Điều này giúp toàn bộ hệ sinh thái tiện ích, căn hộ nghỉ dưỡng đến biệt thự biển của toàn tổ hợp đều ôm trọn vịnh biển đẹp nhất Hồ Tràm.

Đường bờ biển là bãi bồi, khi thủy triều rút bờ biển tạo nên 1 bờ cát phẳng rộng lớn được kéo dài bất tận. Đây là điểm đến an toàn dành thích hợp cho tất cả các hoạt động trên bờ và dưới nước, bao gồm cả thể thao biển. Lợi thế này không chỉ giúp gia đình có phút giây thư giãn tuyệt vời mà còn thu hút được những những dòng khách đặc trưng như khách hội nghị, khách doanh nghiệp chơi team building hay các giải đấu thể thao biển trong nước và quốc tế

Vị thế trái tim của thủ phủ du lịch 5 sao càng được củng cố khi cuối tháng 11 vừa qua, Charm Resort Hồ Tràm được vinh danh "Kiến trúc mang tính biểu tượng đẹp nhất Việt Nam" tại Dot Property Viet Nam Awards 2021.

Tổ hợp vinh dự giành giải thưởng “Kiến trúc mang tính biểu tượng đẹp nhất Việt Nam”

Về quy mô, các dự án triển khai tại Hồ Tràm trong giai đoạn này phổ biến từ 6 – 21ha, Charm Resort Hồ Tràm là tổ hợp có quy mô lớn bậc nhất khu vực lên tới 40ha. Cũng bởi quỹ đất lớn phát triển theo mô hình “all – in – one” với hàng trăm tiện ích kết hợp đường bờ biển dài ấn tượng, tổ hợp này vượt qua nhiều tiêu chí chọn lọc khắt khe để vinh dự nhận được sự hợp tác của loạt thương hiệu toàn cầu như Best Western – Top 10 tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới vận hành khu căn hộ biển và villa cho phân kỳ đầu tiên Best Western Premier. Đây cũng là dự án đầu tiên tại Việt Nam nhận được sự hợp tác từ Goco Hospitality – tập đoàn lớn nhất thế giới chuyên về chăm sóc sức khỏe và trị liệu, có chi nhánh tại hơn 40 quốc gia và luôn gắn liền với các wellness resort luxury.

Nhiều ưu thế vượt trội giúp tổ hợp trở thành trái tim, biểu tượng nghỉ dưỡng giữa thủ phủ du lịch 5 sao

Đặc biệt, không “hòa lẫn” và “hòa tan” giữa thiên đường nghỉ dưỡng 5 sao, Charm Resort Hồ Tràm tạo cho mình dấu ấn riêng biệt nhằm tối ưu lợi thế cạnh tranh. Theo đó, trong phân khu đầu tiên – Best Western Premier Charm Resort Hồ Tràm, chủ đầu tư Charm Group đã bố trí diện tích 7.2ha để thiết lập tổ hợp chuyên trị liệu và tái tạo theo tiêu chuẩn quốc tế lần đầu tiên xuất hiện tại thị trường BĐS phía Nam. Đây là chiến lược hoàn toàn khác biệt, bắt nhịp đúng xu thế wellness travel và lối sống wellness đang được toàn cầu ưa chuộng sau đại dịch.

Với ưu thế vô song từ 3km mặt tiền biển không đá ngầm, quy mô rộng lớn, chiến lược đột phá và sự góp mặt bởi những tập đoàn danh tiếng, không ngạc nhiên khi Best Western Premier Charm Resort Hồ Tràm trở thành trái tim, biểu tượng nghỉ dưỡng kiêu hãnh mà giới thượng lưu đang săn đón suốt thời gian qua.