Vì sao những khu compound bên sông nước được lòng giới siêu giàu?

Khu compound bên sông – Biểu tượng của giới tinh hoa toàn cầu

Được biết đến với cái tên “city within city” (thành phố bên trong thành phố) hay “all – in – one” (tất cả trong một), mô hình compound được xem là sự lựa chọn hàng đầu của giới siêu giàu tại các quốc gia phát triển. Khởi nguồn từ nước Mỹ với những cộng đồng biệt lập đầu tiên chạy dọc theo những sườn đồi tại Hollywood đến vùng ven biển Đông Bắc đầy yên bình, che chở cho cuộc sống kín đáo, được bảo vệ chặt chẽ của giới thượng lưu, dần dần mô hình compound đã trở thành hình mẫu cho các cộng đồng biệt lập khác và dần lan rộng trên toàn thế giới.

Không chỉ là một không gian sống, mô hình này còn là biểu tượng sống thượng lưu của mỗi thành phố, khu vực. Trong đó có thể kể đến khu Beverly Hills Gateway – nơi ở của nghệ sĩ lừng danh Beverly Hilton, đồng thời là nơi diễn ra giải thưởng danh giá toàn cầu Golden Globes (Quả cầu vàng). Bên cạnh đó là khu Malibu Colony Beach, hay còn được biết đến với cái tên The Colony, là nơi ở của các ngôi sao như Tom Hanks, Rita Wilson. Hai khu vực này được xem là biểu tượng của giới thượng lưu Los Angeles, đồng thời là một trong những khu phố đáng khao khát nhất trên thế giới.



Compound bên sông trở thành khát khao sở hữu của giới thượng lưu toàn cầu.

Tại Châu Á, mô hình compound cũng đang dần phát triển, trong đó có thể kể đến khu Pudong Thượng Hải với quá trình phát triển thần tốc, mang đến nhiều cơ hội cho chủ nhân của nó, khu Tengah (Singapore) và Mon’t Kiara (Malaysia).

Đặc điểm chung của những khu vực này là gần biển hoặc sông với tầm nhìn tuyệt đẹp cùng cuộc sống vừa nhộn nhịp vừa yên bình trên mặt nước. Tất cả những tiện nghi sang trọng, hiện đại bậc nhất đều năm trong một khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn để mọi cá nhân, gia đình luôn an tâm tận hưởng cuộc sống với những cuộc vui bất tận, những ngày dài cùng chơi đùa dưới nắng vàng.

Viết tiếp lối sống thịnh vượng đẳng cấp thế giới cùng Compound The Aqua

Theo Báo cáo thống kê dữ liệu các nước ASEAN từ dữ liệu Wealth Report 2021 của công ty tư vấn Knight Frank, trong năm 2020, Việt Nam có 19.419 triệu phú USD và con số này được dự báo sẽ tăng lên thành 25.812 vào năm 2025.

Với số lượng giới siêu giàu ngày càng tăng lên, mô hình compound sẽ nhanh chóng trở thành xu thế tại Việt Nam. Trong đó, phải kể đến Compound The Aqua tại dự án Waterpoint của Tập đoàn Nam Long.

Bên thiên nhiên sông nước mênh mông, khai thác tối đa thế đất vuông vắn và phong thủy hưng vượng, tụ lộc sinh tài, Compound The Aqua tiếp giáp vịnh nước ngọt nhân tạo Harbor 8,6ha độc đáo, liền kề công viên ven sông phân khu Aquaria diện tích khoảng 3,5ha, Compound The Aqua được xem là khu vịnh cảng kết hợp trục thương mại giao thương sầm uất, không gian bên bến du thuyền được bao bọc bởi thành hành lang thiên nhiên xanh mát mang đến lối sống trong lành, hưng thịnh.



Vịnh Cảng nước ngọt tấp nập vừa mang đến nhịp sống sôi động, vừa hài hoà

không gian sống gần gũi thiên nhiên cho chủ nhân The Aqua.

Nhờ được xây dựng theo mô hình các khu biệt lập trong tổng thể dự án, mỗi khuôn viên với diện tích đất từ 300m2 trở lên tại Compound The Aqua đều đảm bảo trọn vẹn an ninh và sự riêng tư. Tại căn nhà của mình, mỗi người đều được tự do, thoải mái tổ chức các bữa tiệc thân mật nhằm kết nối người thân, bạn bè, hay gặp gỡ đối tác, đảm bảo sự riêng tư.

Tính biệt lập của Compound The Aqua còn được thể hiện qua thiết kế của khu biệt thự đẳng cấp cao Grand Villa từng đoạt giải thưởng kiến trúc quốc tế danh giá “Best Architecture Single Residence Vietnam – IPA Award”. Dựa trên phong cách kiến trúc Nhật đương đại với 38 mẫu khác nhau. Mỗi không gian tại đây đều dựa trên phong cách thiết kế rộng mở, kết hợp với lối sắp đặt không gian chung và riêng đầy dụng ý khi vừa mang tính kết nối, vừa tôn trọng không gian riêng tư của các thành viên trong gia đình. Tất cả tạo nên một ngôi nhà vừa thể hiện rõ tính cố kết gia đình trong nét sinh hoạt truyền thống của người Á Đông, vừa tôn trọng không gian riêng của mỗi cá nhân trong nhà.



Các câu lạc bộ cộng đồng The Aqua Club house – nơi kết nối cộng đồng “hàng xóm” xứng tầm

Compound The Aqua sẽ mang đến một môi trường sống đẳng cấp cũng như kết nối cùng “hàng xóm” thượng lưu xứng tầm, từ đó đem đến những cơ hội, tiềm năng lớn về chất lượng cuộc sống và sự phát triển lâu dài.

Bên cạnh đó, Compound The Aqua còn sở hữu lối quy hoạch thân thiện với thiên nhiên với hệ thống công viên, kênh đào được bố trí len lỏi khắp nội khu. Những dòng nước nhỏ len lỏi trong từng đường đi, lối bước không chỉ mang lại môi trường xanh mát mà còn thể hiện cho dòng chảy của nhịp sống đang phát triển thịnh vượng từng ngày với ý nghĩa phong thủy cực kỳ to lớn.

Bên cạnh đó, đề cao giá trị gia đình, tại Compound The Aqua mỗi cư dân có thể dễ dàng tìm thấy không gian để quây quần và tận hưởng trọn vẹn cuộc sống. Trong khuôn viên xanh mát, trẻ em được nô đùa, được làm bạn với cỏ cây, hoa lá. Cha mẹ có không gian nghỉ ngơi và tận hưởng được trọn vẹn, ông bà sẽ được dạo bộ,hít thở bầu không khí trong lành, có nhiều khoảng không thoải mái để luyện tập thể dục thể thao, giao lưu với những người bạn đồng niên.



Thành phố bên sông Waterpoint – nơi mọi thế hệ thành viên trong gia đình

đều tìm thấy không gian yêu thích và kết nối với nhau.

Nếu cần các hoạt động chung để gắn kết hơn, mỗi gia đình có thể tổ chức dã ngoại, cắm trại tại công viên, bên vùng vịnh hoặc tổ chức những chuyến du ngoạn bằng du thuyền sang trọng và riêng tư trên sông nước miền Tây giữa không gian bình yên, tự tại.