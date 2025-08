Vì Sao The Maris Vũng Tàu Trở Thành "Hub" Và Là Điểm Phải Đến - “Must Come” Giữa Thành Phố Biển

Đến Đà Nẵng, đa số du khách đều ghé qua Bà Nà Hill, đến Phú Quốc ghé Grand World, đến Nha Trang ghé Vinpearl… đó là “công thức” thành công của các tổ hợp du lịch đình đám. Tại TP. Vũng Tàu, thời gian tới cũng sẽ xuất hiện một điểm phải đến “must come”, nơi đón trọn dòng du khách và đóng vai trò đại sứ nâng tầm nền du lịch.

Quy Mô Lớn Nhất Tp Biển, Níu Chân Du Khách Với Hơn 100 Tiện Ích Đỉnh Cao

Dễ nhận thấy, những tổ hợp “must come” luôn phải đáp ứng tiêu chí quy mô lớn, tích hợp đa loại hình dịch vụ vui chơi giải trí kết hợp lưu trú và nghỉ dưỡng, có hướng phát triển độc đáo so với khu vực.

Vũng Tàu dù đứng top 1 du lịch phía Nam song đa phần du khách chỉ lưu trú 1 ngày, thưởng thức hải sản – tham quan– café – tắm biển rồi về. Cơ sở lưu trú phát triển mạnh nhà nghỉ, khách sạn đơn lẻ, rất khó để tìm kiếm 1 resort cao cấp mặt biển, mô hình tích hợp quy mô lớn hoàn toàn vắng bóng. Điều này khiến nền du lịch mất đi điểm nhấn và khó kích cầu lưu trú dài ngày hoặc đón khách cao cấp.

Tuy nhiên, sự ra đời của tổ hợp nghỉ dưỡng – giải trí – thương mại 5 sao The Maris Vũng Tàu đã đánh dấu một cột mốc mới cho du lịch thành phố biển. Trước hết, dự án có quy mô lên tới 23ha, lớn bậc nhất trong số các dự án du lịch tại trung tâm TP đến thời điểm này.

Khác với chốn lưu trú đơn thuần, giờ đây với The Maris Vũng Tàu, du khách sẽ có những trải nghiệm kết hợp nghỉ dưỡng xứng tầm tại các khu lưu trú 5 sao với nhiều chọn lựa tại 192 căn biệt thự biển xa hoa hoặc căn hộ du thuyền Vega Alaric đẳng cấp vận hành bởi AHS – tập đoàn vận hành danh tiếng châu Á.

Hệ thống cảnh quan phong phú như: suối nguồn hạnh phúc, quảng trường cối xay gió, đại lộ 4 season, cầu tàu dài nhất phía Nam… với thiết kế mang tính biểu tượng bổ sung cho Vũng Tàu những check-in hấp dẫn không thể bỏ lỡ.

Tận hưởng những trò chơi cảm giác mạnh tại đấu trường thể thao biển lớn nhất khu vực với bộ môn thú vị như: dù lượn, lặn biển, mô tô biển, chèo thuyền kayak… Thanh dưỡng trọn vẹn thân – tâm – trí với hệ tiện ích chuyên biệt cho wellness như chuỗi hồ bơi vô cực lớn bậc nhất khu vực lên tới 2.225 m2 đã hoàn thiện, sân tennis, sân tập golf, massage, spa, sauna… Bến du thuyền 5 sao hiếm hoi trong khu vực là điểm hội tụ của giới thượng lưu.

Không thể thiếu chuỗi shophouse trung tâm mua sắm đẳng cấp. Khu quảng trường biển cũng là nơi sẽ diễn ra những show diễn đặc sắc, các lễ hội, festival bốn mùa sôi động, là tâm điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật. Đây còn là trung tâm ẩm thực – mua sắm – giải trí về đêm. Đặc biệt, với trung tâm hội nghị sang trọng hơn 1000 quan khách, The Maris Vũng Tàu sẽ là điểm hút trọn khách đoàn, khách hội nghị thượng đỉnh tầm cỡ quốc tế khi tới TP. Vũng Tàu.

Quy mô lớn cùng hệ tiện ích “all-in-one” đẳng cấp là mô hình TP. Vũng Tàu đang thiếu hụt

Quy tụ những điểm check–in độc đáo, những dãy phố thương mại sầm uất, những lễ hội sôi động và hàng loạt trò vui chơi giải trí đa sắc màu… tạo nên vòng quay náo nhiệt và không gian hội hè bất tận, tràn đầy năng lượng tại The Maris Vũng Tàu, tương tự như các đô thị du lịch biển nổi tiếng khác trên thế giới.

Đây là một màu sắc mới mà Vũng Tàu chưa có. Đồng thời cũng là lý do hàng đầu khiến tổ hợp trở thành “hub” du lịch và điểm phải đến khi đặt chân tới thành phố biển. Cần nhấn mạnh rằng, với hiện trạng quỹ đất mặt biển đã cạn, việc sở hữu quỹ đất quy mô để phát triển mô hình tổ hợp tương tự như The Maris Vũng Tàu là khó khả thi.

600m Mặt Biển Độc Quyền

Là thành phố du lịch quốc dân lâu đời, 42km mặt tiền biển của TP. Vũng Tàu đã phủ kín nhà hàng khách sạn và đa số đều cách biển 1 con đường. Hiện Vũng Tàu có 1,200 cơ sở lưu trú song điểm lưu trú có mặt biển riêng chỉ đếm trên “đầu ngón tay” trong khi mô hình resort khá nhỏ giọt và đã phát triển khá lâu.

600m mặt biển riêng là giá trị độc quyền chỉ có tại The Maris Vũng Tàu

Do đó, việc The Maris Vũng Tàu sở hữu 600 m mặt biển riêng được xem là giá trị đặc quyền giữa thành phố tấc đất tấc vàng. Bãi biển không có đá ngầm, không có dòng chảy xiết là điểm đến an toàn dành cho du khách muốn khám phá nhiều hoạt động trên bờ dưới nước, thể thao biển, tái tạo năng lượng chăm sóc sức khỏe, tổ chức tour du lịch, team building, tiệc cưới bãi biển, party…cùng nhiều hoạt động 24/7 sôi động. Nằm trong vùng khí hậu phía Nam, nơi có hơn 300 ngày nắng ấm, The Maris Vũng Tàu khai thác hoạt động du lịch và nghỉ dưỡng quanh năm.

Vị Thế “Trái Tim” Tp. Vũng Tàu

Động lực lớn để The Maris Vũng Tàu trở thành điểm phải đến – must come là vị thế “trái tim” thành phố. Theo đó, tổ hợp tọa lạc trên cung được resort cao cấp đẹp nhất thành phố biển, thuộc khu du lịch Chí Linh, liền kề sân golf Paradise và kế bên Bãi Sau.

Đáng chú ý, Bãi Sau vừa được Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu quy hoạch thành trung tâm du lịch chất lượng cao với điểm nhấn là công viên mở, bãi tắm công cộng, khu dịch vụ sang trọng, khu kinh tế đêm, quảng trường trung tâm thành phố. Việc chỉnh trang Bãi Sau đưa nơi đây thành trung tâm du lịch thương mại dịch vụ mới của toàn thành phố. Từ đó giúp The Maris Vũng Tàu đón trọn dòng khách cao cấp.

Mặt khác, từ đây chỉ cần 5 phút để tiếp cận toàn bộ hệ tiện ích hiện hữu của TP như Lotte Mart, Imperial Plaza, tượng Chúa Kitô. Đồng thời trong 15 phút trải nghiệm toàn bộ danh thắng của Vũng Tàu.

Cận cảnh Vega Alaric – khu căn hộ kiến trúc du thuyền độc đáo, bàn giao toàn bộ nội thất châu Âu chuẩn 5 sao trong tổ hợp The Maris Vũng Tàu

TP. Vũng Tàu đang đặt mục tiêu trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao đẳng cấp quốc tế. Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng trong lộ trình này đều lấy những tổ hợp đóng vai trò “must – come” làm động lực. Với sự hội tụ đầy đủ đặc tính của một điểm đến “must – come”, The Maris Vũng Tàu sẽ là nền tảng quan trọng cùng thành phố vươn tầm quốc tế. Và lẽ dĩ nhiên khi bản thân tổ hợp cũng chính là điểm đến “must-come”, giá trị về nghỉ dưỡng, an cư, khai thác lưu trú hay đầu tư là điều không cần bàn cãi!

Chính sách bán hàng hấp dẫn khi sở hữu căn hộ “du thuyền” Vega Alaric:

Chính sách thanh toán linh hoạt, giãn tiến độ đến 3 năm. Cụ thể, năm 2023 thanh toán 15%, năm 2024 thanh toán tiếp 15%, năm 2025 thanh toán tiếp theo 20%, thông báo nhận bàn giao căn hộ thanh toán 20%, năm 2026 thanh toán 25% và nhận sổ thanh toán 5% còn lại.

Căn hộ Vega Alaric bàn giao full nội thất châu Âu trị giá tới 400 triệu đồng.

Hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn lãi gốc 18 tháng.

Chiết khấu thanh toán nhanh lên đến 10%.

Cam kết mua lại sau 24 tháng với lãi suất 12%/2 năm…

