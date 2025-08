Vì Sao Thị Trường Bất Động Sản Đang Tăng Nhiệt?

Lượng giao dịch bất động sản đang tăng trưởng mạnh ngay sau Tết Nguyên đán tại nhiều thị trường, nhiều khu vực. Dù hiện tượng nóng sốt hiện tại chỉ mang tính cục bộ, chưa phải câu chuyện toàn cục nhưng đã cho thấy một bức tranh tích cực của thị trường trong năm 2025.

Nhiều môi giới bất động sản đang vô cùng bận rộn sau Tết Nguyên đán. Dòng tiền đầu tư đang trở lại một số phân khúc, một số thị trường. Tại khu vực đất nền ăn theo tuyến đường vành đai 4 như đất nền khu Hà Phong , Cienco 5 thuộc Mê Linh hay khu vực Yên Nghĩa (Hà Đông), Bắc Vọng, Bắc Phú thuộc đất nền Sóc Sơn đều ghi nhận lượng nhà đầu tư quan tâm đi xem đất, tìm hiểu tăng so với trước Tết. Không chỉ lượng người quan tâm tăng mà giao dịch thực tế trên thị trường cũng tăng đáng kể. Bà Nụ, một môi giới tay ngang tại thị trường đất nền Mê Linh và Sóc Sơn cho biết, lượng giao dịch tốt nhất sau Tết tập trung ở những mảnh đất gần vành đai 4, có tổng giá thành từ 4 tỷ đồng trở xuống. Những mảnh có tổng giá thành trên 5 tỷ đồng và dưới 1 tỷ đồng có giao dịch khá chậm.

Theo bà Nụ lý giải, khoảng giá trên 5 tỷ đồng trở lên là mức giá cao nên kén khách hơn. Trong khi đó, những mảnh có khoảng giá 1-1,5 tỷ đồng thì thường là những mảnh nhỏ, nằm sâu trong các ngõ ngách nhỏ của làng, phù hợp với ở thực hơn là đầu tư, tiềm năng tăng trưởng thấp nên cũng không được nhiều khách hàng lựa chọn.

Tại huyện Đan Phượng (Hà Nội), không chỉ môi giới bán dự án Vinhomes Wonder City mà cả môi giới bán đất nền xung quanh đại dự án này đều khá bận rộn. Theo khảo sát, lượng khách đến xem thực tế dự án đang thi công và xem đất nền xung quanh đại dự án này tuy là 2 tập khách hàng với “khẩu vị” khác nhau nhưng đều tăng đột biến, đặc biệt vào cuối tuần. Anh Vũ Minh Quang, môi giới bán đất nền tại Đan Phượng cho biết, kể từ khi dự án Vinhomes Wonder City chính thức mở bán thì lượng khách hàng đi xem đất nền cũng tăng mạnh. Anh Quang chia sẻ, khoảng 3 tuần nay, anh kín lịch cả hai ngày cuối tuần từ sáng đến tối dẫn khách xem đất, trong khi trước Tết và mới ra Tết, lượng khách chỉ bằng 1/3 hoặc 1/4 so với thời điểm hiện tại.