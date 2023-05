Nhà môi giới thích ứng nhanh việc bán hàng trong mùa dịch

Là nước chịu thiệt hại nhiều nhất do Covid-19, nền kinh tế nói chung và thị trường BĐS nói riêng tại Mỹ đang đối mặt với không ít thách thức. Trong tháng 3/2020 doanh số bán nhà tại Mỹ đã giảm 8,5% so với tháng trước đó, đánh dấu mức giảm theo tháng lớn nhất kể từ năm 2015. Doanh số bán nhà của Mỹ giảm trên toàn quốc, nhưng sự sụt giảm rõ rệt nhất là ở miền Tây – nơi doanh số đã giảm 13,6%. Trong cùng giai đoạn, doanh số bán nhà ở miền Nam nước này đã giảm 9,1%. Trong một cuộc khảo sát mới đây, NAR cho biết 8% trên tổng số hợp đồng mua bán nhà trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay đã bị hủy, gấp đôi tỷ lệ của quý trước đó. Trong số những hợp đồng bị hủy, dịch Covid-19 dường như là một yếu tố chính chiếm tới 22%.

Tuy nhiên, trong các tháng gần đây, nền kinh tế Mỹ đang chứng kiến những bước chuyển biến tích cực. Chỉ số Dow Jones, NASDAQ vẫn tăng cao, Chính phủ liên tục đưa ra những gói hỗ trợ kích hoạt giúp người tiêu dùng và các doanh nghiệp được vay vốn với lãi suất thấp. Trong quý 4/2020 tới đây, Chính phủ Mỹ cũng dự định đưa thêm những gói hôỗ trợ khác để giúp kinh tế Mỹ hồi phục.

Đáng chú ý, thị trường BĐS Mỹ có dấu hiệu phục hồi khá rõ ràng, đặc biệt là phân khúc nhà ở. Báo cáo chỉ số thị trường nhà ở mới nhất của Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Mỹ (NAHB) cho thấy, thị trường BĐS nước này đang có dấu hiệu ổn định và dần phục hồi. Cụ thể, chỉ số niềm tin của nhà thầu xây dựng đối với thị trường nhà đơn lẻ xây mới đã đạt 37 điểm trong tháng 5, tăng 7 điểm so với tháng 4. Thống kê của Hiệp hội Bất động sản Hoa Kỳ (NAR) chỉ ra, trong tháng 7/2020, giá nhà trung bình tại Mỹ đã tăng 8,5% so với năm trước, đạt mức cao nhất lịch sử với 349.000 USD. Các doanh nghiệp môi giới và kinh doanh BĐS tại Mỹ không chỉ trụ vững trong đại dịch mà còn duy trì hoạt động bận rộn hơn so với trước đó.



Dù đối mặt với suy thoái kinh tế nghiêm trọng vì Covid 19, BĐS tại Mỹ vẫn được đánh giá là thị trường tiềm năng với nhiều tín hiệu phục hồi.

Đánh giá về yếu tố giúp thị trường BĐS Mỹ thích ứng tốt trong bối cảnh dịch bệnh, bà Liễu Nguyễn, Đại sứ toàn cầu Hiệp hội môi giới BĐS Mỹ NAR nhận định, để đạt được những bước phục hồi trên, các doanh nghiệp môi giới và kinh doanh BĐS tại Mỹ đã thay đổi để thích ứng với đại dịch Covid-19. Trong đó việc ứng dụng công nghệ chính là chìa khóa hàng đầu cho mọi lĩnh vực kinh doanh hiện nay tồn tại, bao gồm cả bất động sản. Ứng dụng công nghệ được xem là điều đương nhiên phải tính đến với các ngành nghề và Covid-19 đã mang tốc độ của công nghệ đến với ngành BĐS nhanh hơn bao giờ hết.

“Nhìn trực tiếp vào giao dịch BĐS tại Mỹ, từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, các chủ đầu tư và nhà môi giới BĐS đã phải thay đổi tư duy và cách hành nghề. Đầu tiên là sự thay đổi trong cách vận hành công việc. Nhà môi giới học cách cập nhật thông tin, nâng cao kiến thức, kỹ năng và tầm nhìn qua các ứng dụng webinar, zoom… Chuyển đổi cách làm việc và hành nghề thích ứng với điều kiện hiện tại như mang khẩu trang, giữ khoảng cách, giới hạn thời gian, số lượng khách xem nhà. Quan trọng nhất là các chủ đầu tư lập tức có những lớp đào tạo cho nhân viên nhất là những nhân viên quản lý các văn phòng, sử dụng nhiều hơn hình ảnh, video tour, 3-D virtual tour cho người mua tương tác qua mạng và giảm thiểu tình trạng trực tiếp đi xem nhà”, bà Liễu Nguyễn chia sẻ.

Cũng theo đại sứ toàn cầu NAR, trước Covid-19, những công nghệ này đã có sẵn nhưng vì dịch bệnh mọi người bắt buộc phải sử dụng thay vì được lựa chọn dùng hoặc không như trước đây. Trước đó, hồ sơ, văn bản đã có thể ký qua mạng nhưng trong mùa dịch các nhà môi giới chưa sử dụng công nghệ này buộc phải học cấp tốc để sử dụng mới có thể ký được hợp đồng mà không phải gặp mặt khách hàng. Điều này không chỉ giúp nhà môi giới tiếp cận khách mà còn giúp khách hàng có nhu cầu vẫn tiếp cận được sản phẩm nhưng giới hạn được rủi ro.

Bà Liễu Nguyễn, Đại sứ toàn cầu Hiệp Hội môi giới BĐS Mỹ NAR là diễn giả tại buổi tọa đàm trực tuyến “Kinh nghiệm của các nhà môi giới BĐS tại Mỹ trong đại dịch” tổ chức vào ngày 16/9 tới

Cơ hội sở hữu bất động sản tại Mỹ đang rộng mở

Nhìn nhận về cơ hội đầu tư tại thị trường BĐS Mỹ, bà Liễu Nguyễn cho rằng, kinh tế Mỹ vẫn phát triển và sẽ phát triển mạnh hơn một khi đã có thuốc ngừa và thuốc chữa bệnh (dự tính là cuối năm nay hoặc đầu năm tới) cho dù kết quả cuả cuộc bầu cử vào tháng 11 tới ra sao. Đây cũng là lý do chính giải thích tại sao kinh tế và thị trường Mỹ thu hút giới đầu tư thế giới với sự an toàn, bền vững và minh bạch. Bên cạnh đó, BĐS Mỹ cũng đang mở ra rất nhiều cơ hội tốt cho nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Qua cơn dịch bệnh, một số nhà đầu tư Mỹ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và muốn rời cuộc chơi. Đây là một cơ hội tốt để tìm được những BĐS tốt, nhất là BĐS thương mại vốn rất ít khi đăng bán trên thị trường. Người mua BĐS thương mại thường tích lũy để đầu tư cho thuê hay xem như tài sản để dành. Tuy nhiên sau cơn dịch bệnh, thị trường tiêu thụ, nhà ở, văn phòng, kho bãi, khách sạn đã thay đổi. Điển hình như ngành khách sạn, do khách du lịch và khách hội nghị ít đi, nhiều khách sạn gặp khó khăn trong vấn đề kinh doanh phải bán rẻ và nhà đầu tư đã mua rẻ những khách sạn này để biến chúng thành những khu chung cư cho thuê hoặc căn hộ để bán.

Dự đoán về bước phát triển tới đây của thị trường BĐS Mỹ, ông Dean Mon, Chủ tịch NAHB cho biết, sau nhiều tháng trầm lắng vì đại dịch, ngành BĐS được kỳ vọng sẽ là đầu tàu dẫn dắt nền kinh tế nước này phục hồi. NAHB dự đoán BĐS, cụ thể là nhà ở, sẽ có khả năng phục hồi nhanh hơn các ngành khác. Nhu cầu nhà ở bị dồn nén trong thời gian cách ly kéo dài vì đại dịch và lãi suất thấp có thể mở đường cho ngành BĐS phục hồi. “Sở hữu nhà vẫn luôn là nền tảng của Giấc mơ Mỹ, hậu Covid-19, nhu cầu sở hữu nhà nhiều khả năng sẽ gia tăng đáng kể. Một khi tình hình dịch bệnh khả quan hơn, kinh tế phục hồi vững chắc, giá BĐS chắc chắn sẽ lại tăng nhanh” ông Mon nhận định.

Ngày 16/9 tới đây, Batdongsan.com.vn sẽ tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến “Kinh nghiệm của các nhà môi giới BĐS tại Mỹ trong đại dịch”. Sự kiện này kết nối với các nhà môi giới chuyên nghiệp tại Mỹ nhằm chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức từ các doanh nghiệp và các thị trường BĐS trên thế giới về cách họ ứng phó với dịch bệnh và cách vượt qua các khó khăn của thị trường. Tọa đàm sẽ được tổ chức trực tuyến qua phần mềm Zoom kết nối 3 đầu cầu tại Washington DC, California và Hà Nội. Cụ thể: • Tại Hà Nội: 09:00 – 10:30, ngày 16/09/2020

• Tại Washington DC: 22:00 – 23:30, ngày 15/09/2020

• Tại California: 19:00 – 20:30, ngày 15/09/2020 * Theo dõi, cập nhật thường xuyên thông tin sự kiện tại Tại đây!

Phương Uyên