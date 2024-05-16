Vị Thế Của Phổ Yên Trên Bản Đồ Công Nghiệp Miền Bắc

Tuy là địa phương công nghiệp “sinh sau đẻ muộn” nhưng Phổ Yên (Thái Nguyên) đang ngày càng chứng tỏ mình là “chiến mã” trong cuộc đua thu hút vốn đầu tư FDI, khẳng định vị thế của mình trên bản đồ công nghiệp miền Bắc. Thị trường bất động sản Phổ Yên cũng vì thế mà bắt đầu trở nên sôi động, thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.

Phổ Yên: “Bản Doanh” Lớn Nhất Của Tập Đoàn Samsung Trên Thế Giới

Trên chặng đường 36 năm thu hút vốn đầu tư FDI của Việt Nam đã có dấu chân đồng hành của Samsung trong suốt 16 năm. Theo ông Park Hark Kyu – Tổng Giám đốc Phụ trách Tài chính của Tập đoàn Samsung – chia sẻ, tính đến nay, Samsung đã đầu tư vào Việt Nam với tổng số vốn lên đến 22,4 tỷ USD. Năm 2013, Tập đoàn cũng tin tưởng lựa chọn đặt cơ sở sản xuất điện thoại lớn nhất của Samsung trên thế giới tại Việt Nam, cụ thể là thành phố trẻ Phổ Yên (Thái Nguyên), lập tức mang đến sự thay da đổi thịt cho mảnh đất này.

Có Samsung đi trước dẫn đầu, hàng loạt Tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước chọn Phổ Yên làm điểm đến đầu tư an toàn. Kết quả là trên địa bàn hiện có 3/6 khu công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên với tổng diện tích 690ha. Phổ Yên trở thành địa phương dẫn đầu các huyện, thị, thành trong tỉnh Thái Nguyên và cả khu vực phía Bắc về thu hút đầu tư FDI với 6,8 tỷ USD, đưa tổng số vốn đăng ký đầu tư vào địa bàn lên 225 nghìn tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp của địa phương chiếm đến 91,2% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. Giá trị xuất khẩu ước đạt 24,2 tỷ USD, chiếm 96,5% giá trị kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Thành tích đáng tự hào này là minh chứng cho thấy Phổ Yên xứng đáng là đại diện cho tỉnh Thái Nguyên để “sánh vai” với các thủ phủ công nghiệp khác trên cả nước.

Để được Samsung “chọn mặt gửi vàng”, vị trí siêu kết nối chính là vũ khí mang tính chiến lược của Phổ Yên. Nằm ở cửa ngõ phía Nam của tỉnh Thái Nguyên, Phổ Yên cách thủ đô Hà Nội 56km, cách sân bay Nội Bài 30km, cách cảng Hải Phòng 200km. Thành phố trẻ này cũng sở hữu vị trí lý tưởng khi dễ dàng kết nối với các tỉnh thành thông qua cả ba hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, từ đó, tạo ra mạng lưới giao thông thuận lợi cho việc lưu thông và phát triển kinh tế – xã hội. Có thể kể đến như đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, Quốc lộ 3, đường sắt Hà Nội – Thái Nguyên, cụm cảng Đa Phúc…

Đặc biệt, sau khi tiếp nhận làn sóng đầu tư dồn dập, Phổ Yên không ngủ quên trên chiến thắng mà càng tập trung nâng cấp cơ sở hạ tầng, giao thông để tạo đà cho sự phát triển dài hạn. Tính riêng giai đoạn 2021-2023, thành phố đã đầu tư trên 2.400 tỷ đồng triển khai thực hiện 59 công trình hạ tầng giao thông; thu hút phát triển 25 khu dân cư, khu đô thị với kinh phí trên 42.000 tỷ đồng. Bức tranh toàn cảnh đầy triển vọng mở ra cơ hội phát triển tiềm năng cho nơi đây, không chỉ lĩnh vực công nghiệp mà còn cả bất động sản.

Tuyến đường liên kết các tỉnh Thái Nguyên – Bắc Giang – Vĩnh Phúc (màu xanh đậm) là một trong những dự án giao thông trọng điểm của Thái Nguyên, với tổng kinh phí đầu tư trên 3.700 tỷ đồng, đoạn qua Phổ Yên dài khoảng 33km

Nền Giá Bất Động Sản Phổ Yên Còn Nhiều Dư Địa

Tuy là địa phương công nghiệp “sinh sau đẻ muộn” nhưng Phổ Yên lại đang cho thấy mình xứng đáng là “chiến mã” trên cuộc đua về tiềm năng sinh lời dành cho các nhà đầu tư. Ngoài 3 trụ cột tạo nên thế vững chắc cho thị trường bất động sản Phổ Yên là vị trí kết nối, bức tranh đầu tư FDI tươi sáng và quy hoạch hạ tầng giao thông đồng bộ, thành phố trẻ đang lên này còn sở hữu một lợi điểm quan trọng là sự tham gia sát sao trong công tác quản lý từ phía chính quyền.

Rút kinh nghiệm từ bài học của các địa phương đi trước, công tác quản lý chưa theo kịp sự nóng lên của sự trường dẫn đến nhiều hệ lụy, chính quyền Phổ Yên đã đặt mục tiêu là để thị trường “nóng nhưng nằm trong kiểm soát”. Nhiều giải pháp hữu hiệu đã được đưa ra để vừa quản lý tốt, giữ ổn định lại tạo đà, thúc đẩy để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, mang lại lợi ích cho cả địa phương lẫn các nhà đầu tư, hình thành mối quan hệ bền vững đôi bên cùng có lợi.

Hình ảnh phối cảnh Khu đô thị Tấn Đức Central Park tại trung tâm TP. Phổ Yên

Cụ thể, TP. Phổ Yên phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện quản lý việc bán, huy động vốn của nhà đầu tư tại các khu dân cư, khu đô thị; yêu cầu các chủ đầu tư khi huy động vốn, rao bán phải có đủ điều kiện theo quy định. Bên cạnh đó, thành phố yêu cầu dự án phải đúng với quy hoạch xây dựng, thiết kế đã được phê duyệt, cấp phép xây dựng…

Chính những động thái rõ ràng, quyết liệt và kịp thời nay đã góp phần xây dựng môi trường đầu tư lành mạnh tại Phổ Yên, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh. Ngăn chặn tình trạng đầu cơ ngay từ bước đầu nên thị trường Phổ Yên không xuất hiện tình trạng nóng lên bất thường, thổi giá… nên nền giá bất động sản tại đây còn tương đối “mềm” so với các khu vực xung quanh, đặc biệt là khi so với những địa phương công nghiệp có con đường quy hoạch tương tự.

Theo ghi nhận từ thị trường, giá đất nhà phố tại Bắc Giang, Bắc Ninh dao động ở mức 80-150 triệu đồng/m2. Trong khi đó, tại Phổ Yên, những vị trí với định vị tương tự, giá chỉ dao động ở mức 38-80 triệu đồng/ m2 cho thấy khu vực này còn nhiều dư địa tăng giá.

Cùng với làn sóng đầu tư đang ngày một gia tăng tại đây, kết với với tin vui Phổ Yên đã gần hoàn tất các chỉ tiêu, sẵn sàng lên đô thị loại II vào năm 2025, thị trường bất động sản Phổ Yên được dự báo sẽ còn tiếp tục sôi động trong tương lai, là điểm tựa lý tưởng cho các nhà đầu tư.