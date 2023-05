Vị Trí Lõi Trung Tâm - Pháp Lý Minh Bạch: Giá Trị Thật Tạo Sức Hút Của King Crown Infinity

Quỹ Đất Vàng Lõi Trung Tâm Tạo Giá Trị Triệu Đô

TP. Thủ Đức được định vị là đô thị sáng tạo, giữ vai trò dẫn dắt nền kinh tế khi đóng góp tới 30% GRDP TP.HCM và 7% GDP cả nước. Do đó, nơi đây trở thành khu vực phát triển sôi động, có nhiều tiềm năng để trở thành một CBD như Quận 1, Quận 3 trong tương lai. Trong đó, trọng điểm và bệ phóng phát triển của Thủ Đức dồn về các tuyến đường trung tâm mà tiêu điểm phải kể đến đường Võ Văn Ngân.

Đây là cung đường mang giá trị lịch sử thương mại lâu đời, đắt giá bậc nhất khu vực từ trước đến nay của Quận Thủ Đức (cũ). Đồng thời là tâm điểm kết nối của 6 phân khu kinh tế chức năng của thành phố sáng tạo. Đường Võ Văn Ngân cũng là cửa ngõ chiến lược kết nối vào TP. HCM của 3 thành phố năng động nhất phía Đông gồm TP. Dĩ An, TP. Biên Hòa, TP. Thủ Đức. Điều này giúp Võ Văn Ngân trở thành cung đường “đất vàng” với giá trị BĐS được định giá hàng triệu đô.

Khu phức hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp King Crown Infinity sở hữu hai mặt tiền đường đắt giá khu vực trung tâm thành phố Thủ Đức.

Đáng chú ý, King Crown Infinity là khu căn hộ hạng sang hiếm hoi sở hữu hai mặt tiền đắt giá, một mặt tọa lạc trên quỹ đất vàng trung tâm Võ Văn Ngân, một mặt tiếp giáp đường Nguyễn Bá Luật sắp mở rộng, đồng thời liền kề ga Metro Bến Thành – Suối Tiên. Đây là nguồn cung căn hộ cao cấp duy nhất của quận Thủ Đức (cũ) ra mắt thị trường trong thời gian gần đây.

Theo ghi nhận đầu năm 2023 trên trang Batdongsan.com.vn, giá căn hộ hạng sang tại vị trí trung tâm như Grand Marina khoảng 350-420 triệu mỗi m2, The Grand Manhattan khoảng 200-220 triệu/ m2, The River Thủ Thiêm khoảng 200-250 triệu/m2, The Marq hơn 250 triệu mỗi m2. Với vị trí được ví như trung tâm tại cửa ngõ phía Đông TP. Thủ Đức, giá bất động sản trên tuyến Võ Văn Ngân được đánh giá còn nhiều dư địa tăng trưởng cùng với nhịp phát triển của thành phố thông minh và lộ trình đường Nguyễn Bá Luật mở rộng. Từ đó, mở ra triển vọng sáng về tiềm năng gia tăng giá trị của King Crown Infinity.

Sở hữu vị trí độc tôn ngay trên dải đất vàng cũng là minh chứng cho giá trị quỹ đất, vị thế của chủ sở hữu và năng lực tài chính của nhà phát triển BCG Land.

Chiếm “Thế Thượng Phong” Với Pháp Lý Vững Vàng

Theo dự báo từ DKRA, nguồn cung căn hộ tại TP. Thủ Đức năm 2023 chỉ bằng 60% so với 2022. Nguyên nhân là do quỹ đất đã cạn đồng thời các dự án mới tiếp tục bị siết chặt về pháp lý. Theo giới chuyên gia, pháp lý sẽ vẫn còn là thách thức lớn của các doanh nghiệp bất động sản trong nhiều năm tới. Vì vậy, những dự án xây dựng được hành lang pháp lý hoàn chỉnh sẽ chiếm "thế thượng phong" trên thị trường.

Pháp lý vững vàng của King Crown Infinity mang đến sự an tâm cho khách hàng.

Ghi nhận tại thời điểm này, King Crown Infinity là một trong số ít dự án hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý như chấp thuận đầu tư, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng, …

Pháp lý vững vàng không chỉ mang đến sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng trong thời điểm “vàng thau lẫn lộn” mà còn là bệ phóng giúp giá trị dự án gia tăng theo thời gian. Đây cũng là quan điểm và cam kết phát triển bền vững của BCG Land trên thị trường bất động sản.

Xây Dựng Biểu Tượng Sống Mới Tạo Bệ Phóng Phát Triển Thành Phố Sáng Tạo

Theo dự báo đến năm 2025 TP.Thủ Đức thu hút 50.000 dân cư đến sinh sống và làm việc, trong đó có khoảng 20.000 kỹ sư cấp cao và chuyên gia nước ngoài. Điều này đã tạo ra áp lực về nguồn cung nhà ở hạng sang trong khu vực để đáp ứng nhu cầu của cư dân. Tuy nhiên hiện nay, nguồn cung này tập trung hơn 90% ở khu vực Thủ Thiêm/ Thảo Điền thuộc Quận 2 (cũ) trong khi Quận Thủ Đức (cũ) gần như vắng bóng.

Bên cạnh đó, cùng với sự phát triển kinh tế, nhiều người dân sinh sống lâu đời tại Thủ Đức có nhu cầu được nâng cấp cuộc sống đẳng cấp, tiện nghi, hiện đại hơn. Tuy nhiên quá trình này chưa tương xứng với điều kiện kinh tế của người dân nơi đây, khi mà trong khu vực chưa có những dự án xứng tầm.

Trong bối cảnh này, King Crown Infinity kiến tạo theo tiêu chuẩn Khu phức hợp thương mại dịch vụ và căn hộ hạng sang tạo ra thế phát triển cân bằng cho thành phố sáng tạo, giải quyết nguồn cầu nhà ở chất lượng cao trong khu vực.

Hệ tiện ích cao cấp nâng tầm chuẩn sống cho chủ nhân sở hữu tại King Crown Infinity

Khu căn hộ sở hữu 6 tầng TTTM & dịch vụ với hệ tiện ích đặc quyền dành riêng cho giới thượng lưu như Cigar & Wine Lounge, phòng tập Golf 3D, Co-working space, Hồ bơi điện phân muối, Pool bar, nhà hàng, spa… mang đến cho cư dân chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách sạn 5 sao quốc tế ngay tại chính căn hộ của mình.

BCG Land đầu tư mạnh tay vào kiến trúc mặt ngoài với thiết kế kiến trúc Parametric hiện đại, sử dụng công nghệ Bê tông cốt sợi thuỷ tinh GFRC để tạo ra những đường cong ấn tượng. Bên cạnh đó, hệ thống ánh sáng huyền ảo về đêm do bậc thầy kiến trúc sư người Ý Tommaso Frizzale thiết kế tạo ra không gian hình ảnh trình diễn đặc sắc như một tác phẩm nghệ thuật. King Crown Infinity là một biểu tượng sống đẳng cấp, niềm tự hào danh giá cho những chủ nhân sở hữu.

Lẽ dĩ nhiên, sở hữu một biểu tượng sống tại lõi đất vàng trung tâm, pháp lý vững vàng, sẽ khó có thước đo nào định vị giá trị tài sản trong tương lai bởi đó là vị thế và phong cách sống của tầng lớp thịnh vượng.