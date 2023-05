Vị Trí The Global City Ở Đâu? Đánh Giá Ưu Và Nhược Điểm

1. Đánh Giá Vị Trí The Global City Thủ Đức

Vị trí The Global City ở đâu?

The Global City có vị trí ngay mặt tiền đường Đỗ Xuân Hợp, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM. Ngoài đường Đỗ Xuân Hợp, dự án này còn tiếp giáp với đường song hành cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây và tuyến đường Liên Phường nối dài. The Global City cũng giáp Khu phức hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc – Sài Gòn Sports City ở phía Tây và giáp sông Rạch Chiếc ở phía Bắc.

Vị trí dự án The Global City

Ưu điểm

Liên kết vùng quanh dự án The Global City như sau:

Trong bán kính từ 1 – 3km, cư dân có thể di chuyển đến các địa điểm như trường học, chợ Xoài, Bệnh viện Đa Khoa Quận 2, siêu thị Vinatex,…

4km đến trường quốc tế ACG

5km đến chùa Huê Nghiêm

6km đến siêu thị BigC, Metro, Parkson

7km đến cầu Sài Gòn, trung tâm Bình Thạnh và KĐT Vinhomes Central Park….

Toạ lạc tại An Phú, nơi được mệnh danh là “khu nhà giàu” của Sài Gòn, hội tụ cộng đồng cư dân tri thức, The Global City còn nằm tại trung tâm của 6 vùng kinh tế trọng điểm tại Thủ Đức TP.HCM: Đại học quốc gia, khu công nghệ cao, trung tâm công nghệ sinh thái Tam Đa, trung tâm công nghệ tài chính Thủ Thiêm, đô thị tương lai Trường Thọ.

The Global City còn là dự án đón đầu hầu hết các hạ tầng đầu tư công trong tương lai: Tuyến Metro, dự án mở rộng đường cao tốc Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây lên 8 làn xe, mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp lên 60m, khép kín Vành Đai 2, dự án sân bay Long Thành. Đặc biệt là đường Liên Phường chạy liên thông qua chung cư Global khi được thông toàn tuyến, chắc chắn sẽ góp phần củng cố mức giá của dự án này lên một mức hấp dẫn khác.

Tuyến Cao tốc Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây

Nhược điểm: Hạn chế lớn nhất đến từ vị trí dự án này chính là tiếng ồn. Do dự án The Global City nằm sát với đường xa lộ và tuyến cao tốc Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, đường lớn Đỗ Xuân Hợp,… nên vấn đề về tiếng ồn, khói bụi là điều khó tránh khỏi. Để có thể khắc phục điểm yếu này, theo tìm hiểu của đội ngũ Batdongsan.com. Dù cách thức này không thể ngăn chặn hoàn toàn được tiếng ồn cũng như khói bụi,… nhưng nhìn chung cũng được suy giảm đáng kể.

Giá Bán The Global City Bao Nhiêu?

Giá The Global City trong giai đoạn mở bán lần đầu là từ 80 – 110triệu/m2, giá nhà nhà phố vườn sẽ có giá từ 15 – 20 tỷ/căn, biệt thự và shophouse với vị trí mặt tiền đường lớn có giá từ 40 – 50 tỷ/căn.

Những hình ảnh phối cảnh đầu tiên của phân khu cao tầng tại dự án The Global City

– Dự án The Global City mở bán đợt 2 vào ngày 23/04/2022 với phân khu nhà phố liền kề SOHO, giá như sau:

Các căn bình thường ở các dãy đã bán đợt 1: LK5, LK6 tăng 4-5%: từ 38-39 tỷ/căn

Các căn góc, chưa phải góc đường LK5, LK6: từ 55-56 tỷ/căn

Các căn LK7 không góc: từ 42-43 tỷ/căn

Các căn LK7 góc nhưng ko góc đường: từ 59-60 tỷ/căn

Dãy LK 3 cháy hàng.

Đặc biệt, khách mua sỉ từ 5 căn sẽ được 1 suất lấy căn góc. Giỏ hàng đợt 2 này chưa gồm 2% phí bảo trì dao đông từ 45,148 tỷ đến 61,387 tỷ.

– The Global City mở bán đợt 3 (tháng 9/2022) với giá như sau:

Shophouse dãy LK2 & LK15: từ 61,5 – 72,3 tỷ

LK1, LK8, LK13, LK14: từ 45,7 – 54,9 tỷ

LK10, LK12: từ 42,7 – 45,4 tỷ

Lưu ý: Giá đã gồm VAT và phí bảo trì, không bao gồm căn góc giữa và góc lớn.

Cập nhật giá bán The Global City mới nhất tháng 2/2023 tại Batdongsan.com.vn, trên thị trường đang có thông tin chủ đầu tư Masterise Homes sắp mở bán phân khu cao tầng. Giá rumor căn hộ rơi vào khoảng 180 triệu/m2.

Chính sách bán hàng tại The Global City

Tiến độ thanh toán The Global City: 07 đợt, mỗi đợt 10%. Thanh toán 30% còn lại tại thời điểm bàn giao

Chính sách vay ưu đãi, các gói vay từ 50%-70%-80% giá trị sản phẩm. Lãi suất 0% trong 24 tháng (không vượt quá ngày 31/12/2023). Chương trình này áp dụng cho khách ký hợp đồng từ 25/2/2022 đến 30/4/2022.

Khách đặt cọc 1 tỷ ban đầu sẽ được chuyển qua bất cứ dự án BĐS nào của tập đoàn Masterise Homes (hiệu lực đến ngày 30/9/2022).

Tất cả các hợp đồng thành công sẽ được CĐT tặng gói bảo hiểm với trị giá 0.8% đến từ Manulife.

Trên đây là những thông tin mà đội ngũ Batdongsan.com.vn đã thu thập và phân tích về vị trí The Global City cũng như giá bán cụ thể từng sản phẩm tại dự án này trong quá trình trải nghiệm và tham quan The Global City. Hy vọng đó là những thông tin hữu ích với bạn trong quá trình tìm hiểu và đi đến quyết định có nên mua căn hộ tại The Global City hay không.

