Việt Nam Đang Bắt Kịp Thế Giới Về Tốc Độ Tăng Trưởng Bất Động Sản Hàng Hiệu?

Masterise Homes chính thức công bố hợp tác với S&S Christie’s International Real Estate (S&S CIRE), đưa các dự án bất động sản hạng sang của mình lên nền tảng giao dịch bất động sản cao cấp hàng đầu thế giới.

Masterise Homes, nhà phát triển bất động sản hàng hiệu lớn nhất Đông Nam Á, chính thức ký kết hợp tác với S&S Christie’s International Real Estate (S&S CIRE) và công bố niêm yết toàn bộ danh mục sản phẩm hạng sang và siêu sang do công ty phát triển trên nền tảng toàn cầu Christie’s International Real Estate. Sự kiện công bố đối tác chiến lược đánh dấu bước ngoặt quan trọng của cả hai công ty, một thương hiệu Việt Nam tiên phong, tầm vóc quốc tế và một tên tuổi danh tiếng trên toàn cầu trong phân khúc xa xỉ, cùng hướng tới mục tiêu đưa bất động sản Việt Nam vươn tầm thế giới, đồng thời cung cấp dịch vụ xuất sắc và bảo đảm quyền tiếp cận những tài sản uy tín nhất thế giới đến khách hàng.

Danh mục các dự án bất động sản do Masterise Homes phát triển niêm yết trên mạng lưới toàn cầu của CIRE cũng đã được công bố, bao gồm: Grand Marina, Saigon – Khu căn hộ hàng hiệu Marriott & JW Marriott lớn nhất thế giới, nằm trên di sản Ba Son (Quận 1, TP.HCM); The Rivus – các dinh thự mang thương hiệu Elie Saab thuộc dạng siêu hiếm trên thế giới, sở hữu bến du thuyền định danh đầu tiên tại Việt Nam (Quận 9, TP.HCM); và các sản phẩm nhà phố thương mại giá trị cao SOHO nằm trong khu đô thị chuẩn quốc tế, biểu tượng của khu vực Đông Nam Á, The Global City (TP. Thủ Đức) – khu đô thị đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam hiện nay được thiết kế bởi Foster+Partners.

Masterise Homes cam kết mang đến những sản phẩm thực sự đặc biệt, giới thiệu những tài sản uy tín thế giới tới khách hàng toàn cầu.

Việc hợp tác giữa Masterise Homes và S&S CIRE đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình vươn tầm quốc tế, khẳng định vị thế tiên phong của Masterise Homes trong phân khúc bất động sản hàng hiệu. Đây cũng là lần đầu tiên các dự án bất động sản tại Việt Nam được vinh danh trên sàn giao dịch danh giá này, đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe về chất lượng công trình, dịch vụ quản lý và giá trị tích lũy bền vững.

Với tầm nhìn tiên phong, Masterise Homes là đơn vị đầu tiên phát triển bất động sản nhà ở hàng hiệu tại Việt Nam. Theo đó, Masterise Homes đã áp dụng các mô hình phát triển bất động sản hàng hiệu được công nhận trên toàn thế giới, hợp tác với những thương hiệu hàng đầu trong mảng dịch vụ khách sạn; thiết kế… Từ khâu thiết kế, xây dựng tới vận hành dự án, mọi chi tiết đều tuân thủ nghiêm ngặt những chuẩn mực toàn cầu khắt khe nhất. Đặc biệt, yếu tố quyết định dự án được coi là bất động sản hàng hiệu là yếu tố vị trí, chẳng hạn như vị trí độc tôn tại trung tâm thành phố hay địa thế thủy bao hiếm có.

Elie Saab, nhà thiết kế thời trang haute couture đã hợp tác với các nhà phát triển bất động sản mang sự tinh xảo, lộng lẫy trong các thiết kế của mình kiến tạo các dự án thuộc dạng siêu hiếm. Trên thế giới chỉ có chưa tới 20 khu dinh thự và căn hộ siêu sang mang thương hiệu Elie Saab, tọa lạc tại những nơi có tầm nhìn tuyệt mỹ, là biểu tượng cho phong cách sống xa hoa của giới siêu giàu: nhìn ra vịnh Dubai (UAE), nằm trên đảo Qetaifan North (Doha, Qatar), Hyde Park – một trong những khu vực danh giá nhất London (Anh), khu nghỉ dưỡng ven biển cao cấp bên bờ Địa Trung Hải (Ai Cập), nhìn ra biển Địa Trung Hải và núi Sierra Blanca (Tây Ban Nha)…

Phát biểu nhân sự kiện này, bà Tú Lê, Giám đốc vận hành, S&S Group cho biết: “Christie’s International Real Estate tự hào luôn duy trì những tiêu chuẩn khắt khe nhất khi lựa chọn các sản phẩm niêm yết, phản ánh di sản hơn 250 năm của nhà đấu giá Christie’s trong việc giới thiệu những tài sản giá trị cao cho khách hàng toàn cầu. Mỗi bất động sản phải đại diện cho sự sang trọng, độc đáo và khan hiếm, từ biệt thự ven biển, lâu đài lịch sử, đến căn hộ hiện đại hay dinh thự độc bản. Việc lựa chọn bất động sản niêm yết của S&S CIRE tại Việt Nam cũng dựa theo tiêu chuẩn toàn cầu về đánh giá và thẩm định bất động sản, cũng như tầm nhìn về chất lượng dịch vụ và thương hiệu của S&S Group.”

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Tạp chí Điện tử Xây dựng

Thời gian xuất bản: 13/03/2025 07:05

Link nguồn: https://tapchixaydung.vn/viet-nam-dang-bat-kip-the-gioi-ve-toc-do-tang-truong-bat-dong-san-hang-hieu-20201224000028957.html

