Bùng nổ Second Home tại Việt Nam



Tăng trưởng của tầng lớp trung lưu tạo ra cơn sóng bùng nổ second home tại Việt Nam

Đầu tháng 8, Telegraph – Nhật báo lớn nhất tại Vương Quốc Anh đã xếp hạng Việt Nam là 1 trong 20 thị trường có tốc độ tăng trưởng “second home nghỉ dưỡng” cao nhất thế giới.

Theo thời báo này, có 3 nguyên nhân khiến phân khúc Second Home bùng nổ mạnh mẽ tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại:

Thứ nhất, tầng lớp trung lưu tại Việt Nam đang gia tăng mạnh mẽ. Báo cáo mới nhất của Ngân Hàng Thế Giới cho biết, tính từ năm 2014 đến năm 2016, trung bình mỗi năm có khoảng 1,5 triệu người gia nhập nhóm trung lưu. Nếu dùng mức tăng bình quân tạm tính này thì đến năm 2020, tầng lớp trung lưu chiếm khoảng 16,3% dân số Việt Nam.

Sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu sẽ khiến nhu cầu sở hữu Second home tại Việt Nam tăng mạnh. Cụ thể, trước năm 2018, các sản phẩm second home tại Việt Nam chủ yếu thuộc phân khúc biệt thự triệu đô dành cho giới thượng lưu, có giá lên tới 1 vài triệu USD mỗi căn. Tuy nhiên, 1-2 năm trở lại đây, dòng căn hộ nghỉ dưỡng có giá từ 1-2 tỷ đồng chiếm tỷ lệ chủ đạo dẫn dắt các thị trường Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc, Phan Thiết, Vũng Tàu… Mức giá này, được đánh giá phù hợp với tầng lớp trung lưu của Việt Nam.

Thứ 2, khách du lịch đến Việt Nam tăng mạnh theo tỷ lệ 2 chữ số trong 5 năm gần đây, kéo theo nhu cầu lưu trú tại các thành phố du lịch tăng mạnh, và nhu cầu đầu tư second home bùng nổ. Cụ thể, theo số liệu từ Tổng cục Du lịch, ước tính đến hết năm 2019, Việt Nam đón khoảng 15,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 2,7 triệu lượt khách so với năm ngoái và 80 triệu lượt khách nội địa, tăng hơn 6,8 triệu lượt khách so với cùng kỳ.

Cuối cùng, tình trạng quá tải dân số, thiếu không gian xanh, nạn kẹt xe, ô nhiễm khói bụi hay rác thải từ các nhà máy, áp lực lớn về công việc cũng là là những nguyên nhân chính khiến nhiều gia đình gia tăng nhu cầu sở hữu “second home” ở các thành phố biển để nghỉ dưỡng, xả stress và thanh lọc cơ thể.

Có thể thấy, sức hấp dẫn của dòng sản phẩm vừa có thể nghỉ dưỡng, vừa có thể kinh doanh sinh lời khi nhàn rỗi là những nguyên nhân chính khiến dòng sản phẩm second home bùng nổ ở thời điểm hiện tại.

Những thiên đường Second Home đang dần lộ diện

Trong một hội thảo về tiềm năng của Second Home, bà Dương Thuỳ Dung – Giám Đốc Nghiên Cứu Cấp Cao của CBRE cho biết: "Nếu như phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng chuyên đầu tư cho thuê tập trung nhiều tại Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc… thì phân khúc Second Home sẽ phát triển mạnh tại các thị trường như Vũng Tàu, Hồ Tràm, Long Hải… – nơi mà người Sài Gòn có thể di chuyển đến bằng xe hơi, phù hợp với những kỳ nghỉ cuối tuần, thậm chí là sáng đi tối về."

Ngoài lợi thế về địa lý, mức giá hợp lý chưa bị đẩy lên quá cao cũng là yếu tố giúp phân khúc Second Home bùng nổ tại Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Tràm. Tại các khu vực này, chỉ với 6-7 tỷ, là các nhà đầu tư đã có thể sở hữu một căn biệt thự 1-2 phòng ngủ view biển. Đây là mức giá không thể tìm thấy ở các thị trường kỳ cựu như Nha Trang, Đà Nẵng.



Phối cảnh dự án The Sóng Vũng Tàu

Thậm chí, ngay đến cả dự án căn hộ du lịch 5 sao đầu tiên của Vũng Tàu The Sóng (Tập Đoàn BĐS An Gia), sở hữu vị trí không thể đẹp hơn với những tiện ích “có một không hai” giá cũng chỉ giao động quanh mức trên dưới 40 triệu đồng/m2, tương đương từ 1,6 tỷ mỗi căn. Tính ra, nếu sở hữu một dự án tương tự The Sóng với vị trí “kim cương” trên những con đường resort tại Đà Nẵng, Nha Trang hay Phú Quốc, nhà đầu tư sẽ phải bỏ ra ít nhất 80-100 triệu/m2.

Được biết, dự án này đang gây sự chú ý lớn tại Vũng Tàu, tọa lạc tại mảnh đất kim cương mặt tiền đường Thi Sách, sát khách sạn 5 sao Pullman và cách Bãi Sau vài bước chân. Đặc biệt, theo quy hoạch mới nhất của Vũng Tàu, khu vực này sẽ được UBND TP. Vũng Tàu phát triển khu giải trí về đêm, nằm giữa tâm điểm của cung đường resort 5 sao. Theo giới đầu tư địa ốc Vũng Tàu, sẽ khó có thể tìm được một quỹ đất đẹp như The Sóng tại Vũng Tàu ở thời điểm hiện tại.



Công viên nước tại dự án The Sóng Vũng Tàu

Ngoài ra, dự án The Sóng còn được chủ đầu tư chi mạnh để phát triển hàng loạt các tiện ích “đỉnh” chưa từng xuất hiện tại Vũng Tàu như: Hồ mây trên độ cao hơn 100m dài 50m, tổ hợp sky bar, công viên nước trên cao đầu tiên của Vũng Tàu, siêu sảnh đón 5 sao cao 9m; và được vận hành bởi đơn vị vận hành khách sạn hàng đầu thế giới JLL.

Đối với xu hướng đầu tư nhà vườn nghỉ dưỡng Vũng Tàu, giới chuyên gia đánh giá: "Xu hướng sở hữu biệt thự hoặc căn hộ nghỉ dưỡng tại Bà Rịa – Vũng Tàu trong 2 năm gần đây gia tăng chóng mặt với tỷ lệ 2 con số mỗi năm. Các dự án nghỉ dưỡng tại thị trường này khi mở bán, đều bán cháy hàng trong 1 vài tuần. Đặc biệt đáng chú ý, 80% khách hàng mua nhà với mục đích nghỉ dưỡng tại đây là người Sài Gòn và các tỉnh lân cận."

Thế Phong