Với sự tài trợ của Kohler và sự đồng hành của công ty bất động sản (BĐS) hàng đầu thế giới – Leading Real Estate Companies of the World®, lễ trao giải trực tuyến lần thứ hai của chung kết Giải thưởng Bất động sản Châu Á PropertyGuru đã được cải tiến và ghi hình theo các hình thức đảm bảo an toàn và sức khỏe hiện nay

Ở giải thưởng năm nay, Việt Nam đã xuất sắc giành được 6 giải thưởng nổi bật trong khu vực. Trong đó, danh hiệu Nhà phát triển phong cách sống tốt nhất (Châu Á) được trao cho Gamuda Land (HCMC) JSC. và Nhà phát triển bền vững tốt nhất (Châu Á) thuộc về CapitaLand Development (Vietnam). Đặc biệt, hai danh hiệu cạnh tranh nhất của năm là Thiết kế chung cư đẹp nhất (Châu Á) và Thiết kế cảnh quan chung cư đẹp nhất (Châu Á) đã lần lượt được trao cho cho dự án Promena của National Housing Organization, JSC. và dự án Grand Marina, Saigon của Masterise Homes. Dự án khu công nghiệp tốt nhất (Châu Á) đã thuộc về Khu công nghiệp Bình Dương của Frasers Property Việt Nam, trong khi hạng mục Thiết kế nội thất khách sạn đẹp nhất (Châu Á) được trao cho BIM Land (thành viên của BIM Group) với dự án Park Hyatt Phú Quốc Residences.

Lần đầu tiên trong lịch sử của giải thưởng, Sinar Mas Land, công ty đến từ Indonesia, đã vượt qua 9 quốc gia khác trong khu vực để giành được danh hiệu Nhà phát triển BĐS xuất sắc nhất (Châu Á). Chiến thắng này là một trong bảy danh hiệu Xuất sắc nhất Châu Á được trao cho các công ty Indonesia năm nay.

Bên cạnh đó, nhiều hạng mục giải thưởng khác trong đêm chung kết trao giải năm nay cũng được trao cho các nhà phát triển BĐS và dự án đến từ các quốc gia như Trung Quốc, Singapore, Hồng Kông, Philippines và Thái Lan.

Ngoài ra, giải thưởng Nhà phát triển đột phá (Châu Á), một trong chín hạng mục dành cho các nhà phát triển BĐS năm nay cũng đã được trao cho Mekong Land Development Co., Ltd., đến từ Campuchia.

Giải thưởng Biểu tượng PropertyGuru năm 2021 – giải thưởng được bình chọn bởi Tạp chí PropertyGuru Property Report, đã được trao cho ông Liam Wee Sin, Tổng Giám đốc điều hành UOL Group Limited, nhằm vinh danh người dẫn đầu trong lĩnh vực BĐS vì sự phát triển và khả năng lãnh đạo mà ông đã thể hiện kể từ khi nhận danh hiệu Nhân vật BĐS của năm tại Singapore vào năm 2015. Trước đó UOL Group Limited đã từng giành được giải thưởng Nhà phát triển BĐS xuất sắc nhất (Châu Á).

Sự kiện năm nay thu hút sự tham gia của khoảng 135 công ty. Danh sách ứng cử viên ở vòng Chung kết là các doanh nghiệp, dự án BĐS ưu tú của các thị trường ở khu vực châu Á đoạt giải trong chuỗi Giải thưởng Bất động sản Châu Á PropertyGuru năm 2021 được tổ chức theo hình thức kết hợp.

Ông Hari V. Krishnan, Giám đốc Điều hành của Tập đoàn PropertyGuru, cho biết: “Chuỗi Giải thưởng Bất động sản Châu Á PropertyGuru đã trở thành Tiêu chuẩn Vàng của lĩnh vực BĐS tại 16 thị trường trong suốt 16 năm qua. Những người thắng giải năm nay nhắc nhở chúng ta rằng những khó khăn gần đây không thể cản trở hoặc làm giảm giá trị của giải thưởng. Năm 2021, Giải thưởng Bất động sản Châu Á PropertyGuru đã góp phần giúp các nhà phát triển BĐS, nhà đầu tư quy mô lớn và các nhà thiết kế ngày một tiến bộ hơn, thúc đẩy ngành BĐS phát triển lên một giai đoạn mới và giúp các nhà đầu tư có sự lựa chọn chất lượng hơn. Tôi xin được gửi lời chúc mừng đến tất cả những người thắng giải năm nay!".





Kết quả của Giải thưởng Bất động sản Châu Á PropertyGuru lần thứ 16 được đánh giá và lựa chọn bởi một hội đồng giám khảo độc lập với sự đồng hành của nhà tài trợ bạch kim Kohler; nhà tài trợ vàng Leading Real Estate Companies of the World®; đối tác truyền thông chính thức: Batdongsan.com.vn, DDProperty.com, PropertyGuru.com.my, PropertyGuru.com.sg và Rumah.com; đối tác truyền hình cáp chính thức History Channel; tạp chí chính thức PropertyGuru Property Report; đối tác truyền thông chính thức: Dreamhub Consultancy, FleishmanHillard, Infinity Communications, Klareco Communications, MMG Group, PR Wire Consultancy, T&H Communications, và Two Way PR; đối tác từ thiện chính thức: Right To Play; đối tác ESG chính thức: Baan Dek Foundation; hiệp hội hỗ trợ Asia MarTech Society, phòng Thương mại Anh tại Thái Lan, viện Xây dựng Ceylon, Global Design Awards Lab, Green Building Consulting & Engineering, Hiệp hội Môi giới BĐS Singapore; và giám sát viên chính thức HLB.



Kể từ khi được thành lập tại Thái Lan vào năm 2005, Giải thưởng Bất động sản Châu Á PropertyGuru đã mở rộng, trở thành Tiêu chuẩn Vàng của ngành BĐS tại 16 thị trường, bao gồm cả Úc, Greater Niseko (Nhật Bản), Ấn Độ, Trung Quốc, Hồng Kông, Ma Cao và Sri Lanka.



