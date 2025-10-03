Vietnam Land Chính Thức Trở Thành Đại Lý Phân Phối Chiến Lược Vinhomes Green Paradise Tại Cần Giờ

Vietnam Land chính thức trở thành đại lý phân phối chiến lược dự án Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ, khẳng định vị thế doanh nghiệp tiên phong trong phân khúc bất động sản sinh thái – nghỉ dưỡng.

Vietnam Land Ghi Dấu Bước Ngoặt Hợp Tác

Trong bối cảnh bất động sản sinh thái ven biển ngày càng trở thành xu hướng đầu tư nổi bật, Công ty Cổ phần Dịch Vụ Môi Giới Vietnam Land đã chính thức trở thành đại lý phân phối chiến lược dự án Vinhomes Green Paradise do Vingroup phát triển tại Cần Giờ, TP.HCM. Đây không chỉ là cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển thương hiệu, mà còn là minh chứng cho uy tín và năng lực bền vững của Vietnam Land trên thị trường.

Vinhomes Green Paradise – Biểu Tượng Sống Xanh Tại Cần Giờ

Vinhomes Cần Giờ được quy hoạch tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ – nơi duy nhất của TP.HCM giáp biển và sở hữu hệ sinh thái rừng ngập mặn nguyên sinh đã được UNESCO công nhận. được quy hoạch tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ – nơi duy nhất của TP.HCM giáp biển và sở hữu hệ sinh thái rừng ngập mặn nguyên sinh đã được UNESCO công nhận.

Với diện tích gần 2.870 ha cùng tổng vốn đầu tư lên tới 11 tỷ USD, dự án được định vị là một trong những đại đô thị sinh thái biển lớn nhất Đông Nam Á. Vị trí ba mặt giáp biển Đông, một mặt giáp rừng ngập mặn, kết hợp hạ tầng giao thông đồng bộ như cầu Cần Giờ, cao tốc Bến Lức – Long Thành và cảng quốc tế Cần Giờ, tạo nên lợi thế độc bản, đưa dự án trở thành trung tâm nghỉ dưỡng – du lịch sinh thái mới của khu vực phía Nam.

Vietnam Land – Cầu Nối Niềm Tin Của Khách Hàng

Việc trở thành đại lý phân phối chiến lược của Vinhomes Green Paradise cho thấy Vietnam Land đang thực hiện đúng định hướng chiến lược: kết nối các dự án giá trị cao cấp với cộng đồng khách hàng tinh hoa. Sở hữu bề dày kinh nghiệm trong phân phối bất động sản cao cấp, đội ngũ chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp và mạng lưới khách hàng rộng lớn, Vietnam Land cam kết mang đến dịch vụ minh bạch, tận tâm và hiệu quả.

Sự hợp tác này không chỉ mở rộng cơ hội cho khách hàng trong nước và quốc tế, mà còn khẳng định vị thế hàng đầu của Vietnam Land trong lĩnh vực bất động sản sinh thái – nghỉ dưỡng.

Không Gian Sống Chuẩn Mực Quốc Tế

Với mật độ xây dựng chỉ 30%, Vinhomes Green Paradise dành phần lớn diện tích cho cây xanh, mặt nước và các không gian cộng đồng. Dự án quy tụ đầy đủ các loại hình sản phẩm: biệt thự, nhà phố, shophouse, căn hộ cao tầng, officetel, khách sạn, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng.

Đặc biệt, dự án gây ấn tượng mạnh với tòa tháp 108 tầng – biểu tượng “ngọn hải đăng thế kỷ mới”, cùng chuỗi tiện ích 6 sao: bãi biển nhân tạo dài hàng km, sân golf chuẩn quốc tế, cảng du thuyền, bệnh viện, trường học và trung tâm thương mại. Đây sẽ là điểm đến hội tụ giới tinh hoa toàn cầu.

Thời Cơ Vàng Để Đầu Tư

Với tiềm năng hạ tầng phát triển mạnh mẽ và giá trị sinh thái độc bản, Vinhomes Green Paradise được xem là dự án có sức hút bền vững trong tương lai. Đồng hành cùng Vietnam Land – đại lý phân phối chiến lược, khách hàng sẽ nhận được sự hỗ trợ tối đa, từ tư vấn chuyên sâu đến đảm bảo quyền lợi đầu tư.

Ông Trương Văn Trung – Tổng Giám đốc Vietnam Land nhấn mạnh: "Vinhomes Green Paradise không chỉ là một dự án bất động sản, mà còn là hiện thân của sự phồn vinh mới của TP.HCM trong kỷ nguyên vươn mình ra biển lớn. Với tinh thần tiên phong, Vietnam Land cam kết đồng hành cùng Vinhomes và toàn hệ thống đại lý, quyết tâm chinh phục mọi đỉnh cao mục tiêu đã đặt ra."

Việc Vietnam Land chính thức trở thành đại lý phân phối chiến lược Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ khẳng định thương hiệu và uy tín doanh nghiệp, đồng thời mở ra những cơ hội đầu tư xứng tầm cho khách hàng. Đây chính là thời điểm để đồng hành cùng Vietnam Land, kiến tạo nên một biểu tượng sống xanh – sinh thái – thịnh vượng tại vùng đất biển Cần Giờ.

Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Môi Giới Vietnam Land

Trụ sở: 280A17 Lương Định Của, Phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh

280A17 Lương Định Của, Phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh Văn phòng: STH 22.30 Thích Quảng Đức, Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

STH 22.30 Thích Quảng Đức, Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam Hotline: 0912132323

0912132323 Website: https://vietnamland.vn/

——-

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Thời gian xuất bản: 15:00 03/10/2025

Link nguồn: https://thitruongtaichinhtiente.vn/vietnam-land-chinh-thuc-tro-thanh-dai-ly-phan-phoi-chien-luoc-vinhomes-green-paradise-tai-can-gio-70879.html

——-