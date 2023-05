Thị trường mới có thể là một ẩn số thú vị

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn năm 2017 đã chỉ ra những tiền đề vững chắc cho bài toán phát triển kinh tế – xã hội và thu hút đầu tư đa lĩnh vực trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới. Với truyền thống là một tỉnh kháng chiến, Bắc Kạn đã và đang cho thấy những nỗ lực to lớn trong chiến lược đổi mới sáng tạo, xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững.

Đối với lĩnh vực bất động sản, mặc dù Bắc Kạn chưa có nhiều dấu ấn nổi bật so với các địa phương lân cận như Thái Nguyên hay Lạng Sơn nhưng hòa chung trong dòng chảy của bất động sản khu vực Đông Bắc Bộ, đây là thị trường tiềm năng để khai thác dòng sản phẩm phục vụ nhu cầu cư trú và kinh doanh thương mại của lực lượng lao động tại địa phương. Bên cạnh đó, Bắc Kạn sở hữu nhiều yếu tố để phát triển du lịch như các danh lam thắng cảnh và địa danh lịch sử, điều này cũng góp phần tô điểm cho bức tranh bất động sản thêm những gam màu tươi sáng.

Thêm vào đó, việc là một thị trường mới và chưa ghi nhận nhiều dự án đầu tư bất động sản cũng có thể là một điểm cộng cho Bắc Kạn bởi cơ hội thu hút các tập đoàn uy tín trong vai trò tiên phong và “khai phá” một vùng đất mới.

Dự án Nhà phố thương mại quy mô đầu tiên tại Bắc Kạn

Ngày 27/12/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 2268/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại tổ 8A, phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn cho tổ chức trúng đấu giá là Công ty CP Vincom Retail.

Theo đó, Dự án Vincom Shophouse Bắc Kạn đã được Tập đoàn Vingroup khởi công vào tháng 4/2019 và dự kiến hoàn thành vào quý 1/2020 với tổng diện tích xây dựng gần 6.460m2. Dự án tọa lạc tại khu đất là trụ sở cũ của UBND TP. Bắc Kạn, nơi ngã tư đường Trường Chinh giao cắt với đường Hùng Vương, kết hợp với 02 đường nhánh nội khu tạo nên vị trí đắc địa như một ốc đảo có 4 con đường bao quanh.



Phối cảnh tổng thể của dự án Vincom Shophouse Bắc Kạn

Tương tự như các dự án Shophouse của Vingroup, Vincom Shophouse Bắc Kạn bao gồm hệ thống tiện ích đẳng cấp All – In – One (Tất cả trong một) tiêu chuẩn 5 sao mang đến những trải nghiệm thân thiện cho cư dân. Mỗi căn Shophouse tiêu chuẩn theo kiến trúc tân cổ điển của Pháp được xây dựng trên diện tích đất 75m2, với 3,5 tầng và được thụ hưởng các dịch vụ tiện ích như bãi đỗ xe, vườn hoa, hệ thống chiếu sáng, cây xanh…

Đặc biệt hơn nữa, những căn Vincom Shophouse Bắc Kạn đều có 2 mặt tiền với những căn tiêu chuẩn và 03 mặt tiền đối với 02 căn góc, điểm đặc thù này càng làm tăng giá trị thương mại cho những căn Shophouse tại đây đồng thời cũng tạo nên nét nổi bật, độc tôn cho tổng thể dự án.

Nằm trong tổ hợp trung tâm thương mại lớn nhất tại tỉnh Bắc Kạn, Vincom Shophouse không chỉ góp phần xây dựng mỹ quan đô thị mà còn thúc đẩy lĩnh vực kinh doanh thương mại, đáp ứng nhu cầu về dịch vụ đa dạng cho người dân. Dự án hứa hẹn làm thay đổi bộ mặt của tỉnh Bắc Kạn và là đòn bẩy cho phát triển kinh tế và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.



Mỗi căn Vincom Shophouse đều có từ 2 – 3 mặt tiền được xây

dựng theo kiến trúc tân cổ điển của Pháp

Chính sách sở hữu vượt trội

Được phát triển bởi tập đoàn Vingroup, Vincom Shophouse Bắc Kạn mang đến sự tín nhiệm tuyệt đối cho khách hàng về chất lượng sản phẩm cũng như cơ hội đầu tư hấp dẫn. Với minh chứng là 30 tổ hợp Vincom Shophouse được Vingroup phát triển thành công trên toàn quốc, Vincom Shophouse Bắc Kạn hứa hẹn là dự án tiếp theo thu hút sự chú ý của giới đầu tư.

Với các chính sách bán hàng hấp dẫn như: Miễn phí Quản lý Dịch vụ trong 10 năm đầu; Tiến độ thanh toán linh hoạt; Hưởng ưu đãi vay đến 70% và hỗ trợ lãi suất đến hết tháng 6/2020, Vincom Shophouse Bắc Kạn là dự án hội tụ “nguồn lợi kép” không thể bỏ qua.

Đặc biệt, thời hạn sở hữu là một điểm cộng đắt giá của dự án. Trong khi hầu hết các dự án bất động sản thường công nhận sở hữu khoảng 50 năm thì Vincom Shophouse Bắc Kạn cam kết “Sổ đỏ riêng biệt – Sở hữu vĩnh viễn”, điều này khiến các nhà đầu tư có thể yên tâm về dòng lợi nhuận, hiệu quả khai thác cũng như giá trị pháp lý. Theo đó, dự án không chỉ mang lại dòng tiền đều đặn cho nhà đầu tư mà còn góp phần gia tăng giá trị chuyển nhượng, giao dịch và thế chấp trong tương lai.

Tự hào với bước đi tiên phong tại thị trường Bắc Kạn giàu tiềm năng đang chờ đợi khai phá, Vincom Shophouse Bắc Kạn hoàn toàn có thể trở thành dự án nền tảng cho lĩnh vực bất động sản tại địa phương này, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời khơi nguồn đầu tư cho những công trình quy mô hơn nữa trong tương lai.



Chính sách “Sổ đỏ riêng biệt – Sở hữu vĩnh viễn” mang lại dòng lợi nhuận bền vững

và gia tăng giá trị giao dịch của dự án trong tương lai.

