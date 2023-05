Vinhomes Công Bố Chính Sách Khủng Tại “Siêu Phẩm” Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown

Bộ siêu chính sách 5S chưa từng có

Là hợp phần cuối cùng hoàn thiện siêu quần thể đô thị biển 1.200ha của Vinhomes tại phía Đông Thủ đô, Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown đang là cái tên được nhắc đến hàng ngày trên thị trường bất động sản. Không chỉ gây sốt với những tiện ích đẳng cấp mang tới cuộc sống nghỉ dưỡng vui – khỏe dành riêng cho giới thượng lưu, Vinhomes còn trình làng “combo bom tấn” lần đầu tiên áp dụng bộ 5 siêu chính sách chưa từng có trong lịch sử thị trường BĐS thấp tầng.

Bộ 5 siêu chính sách lần đầu tiên của Vinhomes được đánh giá là hấp dẫn nhất thị trường trong bối cảnh hiện nay.

SIÊU AN TÂM. Lần đầu tiên, khách hàng mua bất động sản có thể “đầu tư không rủi ro” với cam kết lợi nhuận lên tới 37,5% trong 5 năm của chủ đầu tư. Đặc biệt, 37,5% chỉ là lợi nhuận tối thiểu đặt trong bối cảnh thị trường bất lợi nhất và khách hàng muốn thoái vốn mà không tìm được khách mua giá cao. Khi đó, chủ đầu tư đảm bảo sẽ mua lại với lợi nhuận lên tới 37,5% sau 5 năm. Tuy nhiên, với lịch sử tăng giá từ 200% – 500% của các sản phẩm thấp tầng tại Vinhomes Riverside, Vinhomes Ba Son, Vinhomes Ocean Park…, nhà đầu tư vào Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown không chỉ rất an tâm mà hoàn toàn có thể kỳ vọng lợi nhuận đột phá trong tương lai.

SIÊU SINH LỜI nhờ cam kết tiền thuê lên tới 30%/5 năm đối với các căn có tiêu chuẩn bàn giao hoàn thiện nội thất tại Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown. Với cam kết này của Vinhomes, khách hàng vừa có tài sản đầu tư vừa gia tăng lợi nhuận trong thời gian dài.

SIÊU TIỀM NĂNG sinh lời vượt trội được bảo chứng bởi thương hiệu Vinhomes, đặc biệt với sản phẩm bất động sản thấp tầng. Điều này được minh chứng thực tế từ Vinhomes Riverside, Vinhomes Ocean Park 1…, với các dự án đều tăng giá gấp nhiều lần sau khi chính thức được bàn giao, đi vào vận hành.

Chính sách cho vay SIÊU LINH HOẠT – hỗ trợ vay 40% hoặc tới 70% giá trị hợp đồng mua bán cùng ưu đãi lãi suất 0% trong 18 tháng, ân hạn nợ gốc 30 tháng.

SIÊU BẢO ĐẢM với việc Vinhomes đồng hành cùng khách hàng, cam kết đứng ra bảo đảm lãi suất tham chiếu 9,5%/năm trong 12 tháng tiếp theo sau khi hết thời gian hỗ trợ lãi suất, nâng tổng thời gian hỗ trợ tài chính lên tới 30 tháng giúp khách hàng yên tâm đầu tư. Chính sách này được đánh giá là vô cùng thiết thực trong bối cảnh hiện nay.

Cơ hội cuối cùng đầu tư chắc chắn sinh lời tại dự án BĐS nóng nhất thị trường

Anh Vũ Hoàng Kiên, một nhân viên kinh doanh đã gắn bó nhiều năm với Vinhomes cho biết: “Thị trường vốn đã khan nguồn cung nên thông tin Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown ra mắt được rất nhiều khách hàng quan tâm. Với chính sách chưa từng có trong lịch sử từ chủ đầu tư Vinhomes, không chỉ các nhà đầu tư lâu năm sẵn sàng xuống tiền, mà rất nhiều khách hàng mới cũng nhờ chúng tôi tư vấn để có thể rút tiền tiết kiệm đầu tư vào dự án”.

Vịnh biển thượng lưu phong cách resort 5 sao mang đến những đặc quyền lần đầu tiên cho cư dân Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown

Không phải ngẫu nhiên, Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown lại được thị trường hồi hộp đếm từng ngày trước thời điểm ra mắt. Bên cạnh giỏ hàng hấp dẫn với những sản phẩm độc đáo lần đầu tiên xuất hiện tại một dự án thấp tầng của Vinhomes, dự án cũng gây choáng ngợp bởi những tiện ích đẳng cấp mang tới những đặc quyền dành riêng cho giới thượng lưu.

Đó là biển nước mặn bốn mùa mang tới trải nghiệm tắm biển trong nhà suốt 365 ngày/năm; tổ hợp công viên vui chơi giải trí do VinWonders thiết kế với những đường trượt nước mang đậm dấu ấn của các khu vui chơi giải trí VinWonders lừng lẫy…. Ngoài ra, dự án cũng sở hữu hệ thống hàng chục công viên và bể bơi, trong đó có 2 bể bơi phong cách Olympics cùng chuỗi sân tập thể thao, vườn BBQ thượng lưu phong cách nghỉ dưỡng trải khắp trong dự án.

Là hợp phần cuối cùng của siêu quần thể đô thị biển 1.200ha, Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown được thừa hưởng hệ sinh thái các dịch vụ mang họ Vin đẳng cấp, với quy mô lớn chưa từng có, đảm bảo chất sống tiện nghi, đủ đầy cho cư dân.

Ngoài ra, dự án còn được giới đầu tư chú ý nhờ hiệu ứng lan toả mạnh mẽ từ Vinhomes Ocean Park với gần 50.000 cư dân đã về sinh sống. Cũng trong quần thể, Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire đã bàn giao gần 1.000 căn tới tay khách hàng chỉ sau 5 tháng kể từ khi ra mắt, hướng tới mục tiêu bàn giao 9.000 căn ngay trong năm 2022.

Không chỉ bàn giao thần tốc và tốc độ lấp đầy đáng kinh ngạc, Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire còn gây ấn tượng mạnh tại thị trường phía Bắc với việc tổ chức hàng loạt đại nhạc hội tầm cỡ quy mô quốc tế, cùng những lễ hội biển kéo dài trong nhiều tháng, thu hút hàng vạn lượt khách tham quan mỗi dịp cuối tuần. “Tiện ích tinh thần” mà Vinhomes mang tới cho cư dân chính là một trong những yếu tố giúp nhà đầu tư có niềm tin cho sản phẩm mới Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown sắp ra mắt.

Những đô thị đầy sức sống của Vinhomes tại khu vực phía Đông là bảo chứng cho khả năng sinh lời đột phá của dự án Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown.

Về vị trí, Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown sở hữu liên kết vùng thuận tiện thông qua các tuyến vành đai 3.5, vành đai 4 theo quy hoạch, kết nối trực tiếp vào tam giác kinh tế trọng điểm phía Bắc gồm Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, từ đó mở ra tiềm năng sinh lời không giới hạn cho các nhà đầu tư.

Đặc biệt, đà tăng giá bất động sản ở thị trường Hà Nội từ những năm trước vẫn chưa dừng lại, nhất là ở phân khúc nhà thấp tầng. Trong 6 tháng đầu năm nay, giá bán biệt thự trên thị trường thứ cấp đã tăng 37% và quanh mức 20% với shophouse và liền kề. Đặc biệt, nếu so sánh với năm 2018, tỉ lệ với các loại hình này còn có thể lên tới 200%, theo nghiên cứu của Savills Việt Nam.

Với những ưu thế vượt trội, sản phẩm đẳng cấp, khác biệt, đặc biệt là bộ 5 siêu chính sách 5S ưu việt, Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown chắc chắn sẽ là siêu phẩm đầu tư hấp dẫn bậc nhất thị trường BĐS cuối năm 2022.