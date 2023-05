Ông Nguyễn Đức Quang – Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh và Marketing của Vinhomes

chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện 61 sàn đại lý

Buổi lễ diễn ra trang trọng với sự góp mặt của đại diện chủ đầu tư Vinhomes và lãnh đạo của 61 đại lý phân phối bất động sản hàng đầu khu vực miền Nam. Trong buổi lễ ký kết, đại diện chủ đầu tư Vinhomes đã có những chia sẻ tâm huyết về dự án Vinhomes Grand Park và đặc biệt là phân khu The Origami sắp được công bố ra thị trường.

Trong số 61 đại lý tham gia đợt này, Việt Á Land nổi lên là một trong những đại lý chiến lược hàng đầu của Vinhomes. Với sự đầu tư lớn về quy mô nhân sự, ngân sách marketing dự án, cộng với sự am hiểu thị trường và chiến lược phân phối dự án phù hợp, Việt Á Land đã nhận được sự tin tưởng ủng hộ từ quý khách hàng và các đối tác liên kết phân phối. Kết quả là hiện tại Việt Á Land đã có hơn 450 suất Booking căn hộ The Origami và đạt được chứng nhận đại lý “vàng” (Gold Agent).

trao hoa cho Ông Trần Văn Chinh – Đại diện Việt Á Land

Việt Á Land là đơn vị phân phối bất động sản chuyên nghiệp, là đối tác phân phối chiến lược của những chủ đầu tư uy tín hàng đầu như Vinhomes, Tập đoàn Trung Thủy , CT Group và đặc biệt là chủ đầu tư hàng đầu châu Á – Hongkong Land. Với bề dày kinh nghiệm phân phối các dòng sản phẩm căn hộ cao cấp, nhà phố, biệt thự, shophouse,… Việt Á Land hứa hẹn sẽ còn thành công hơn nữa và hướng đến mục tiêu trở thành một trong những đại lý dẫn đầu cuộc đua tại siêu dự án Vinhomes Grand Park.

The Origami – Phân khu căn hộ theo phong cách Nhật Bản

Sau thành công ngoài sức mong đợi từ phân khu 1 The Rainbow với con số kỷ lục hơn 10.000 căn hộ được phân phối thành công trong 17 ngày, chủ đầu tư Vinhomes chính thức công bố phân khu căn hộ thứ 2 mang tên The Origami. Phân khu The Origami được chủ đầu tư Vinhomes hợp tác phát triển cùng với tập đoàn Mitsubishi Nhật Bản, đây là phân khu đẹp nhất đại đô thị Vinhomes Grand Park với thiết kế cao cấp theo phong cách đặc trưng của xứ sở hoa Anh Đào. Với quy mô 12.000 căn hộ, The Origami sẽ là sự lựa chọn an cư và đầu tư lý tưởng tại Thành phố phía Đông TP.HCM.