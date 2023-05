Vinhomes và Tập đoàn Vingroup đầu tư nhiều dự án lớn tại Hưng Yên

Vinhomes vừa đăng ký lập đề xuất đầu tư 2 dự án hạ tầng giao thông theo hình thức BT (xây dựng chuyển giao) tại Hưng Yên. Khu đô thị Đại An là dự án đối ứng thanh toán, đã được phê duyệt quy hoạch 1/500.

Dự án thứ nhất là xây dựng tuyến đường ĐT.382B hai bên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, đoạn từ giáp ranh giới Hà Nội đến giao QL.39. Tuyến đường gồm 6 làn xe với tổng chiều dài 14,5km. Điểm đầu tuyến thuộc xã Cửu Cao, huyện Văn Giang. Điểm cuối nằm tại xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ.

Dự án thứ hai là tuyến đường Vành đai 3,5 đoạn từ đường ĐT.379 đến giao QL.5. Tổng chiều dài tuyến đường là gần 6.215m, mặt cắt đường 60m. Điểm đầu nằm tại thị trấn Văn Giang, điểm cuối nằm tại xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm.

Khu đô thị Đại An sẽ được giao lại cho Vinhomes nếu đề xuất này được tỉnh Hưng Yên chấp thuận. Đơn vị lập quy hoạch dự án trước đây là Công ty CP Đầu tư Xây dựng Đại An. Khu đô thị Đại An nằm tại xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang và xã Tân Quang, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm. Tổng diện tích khu đô thị là gần 294ha, với dân số khoảng 42.000 người.

Tỉnh Hưng Yên cũng đang có 2 dự án lớn khác do Vinhomes và Tập đoàn Vingroup đầu tư. Dự án Khu đô thị sinh thái Dream City do Vinhomes đầu tư nằm tại các xã Long Hưng, Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, có diện tích khoảng 458ha. Dự án này đã được phê duyệt đồ án lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

Vingroup cũng là đơn vị lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị phía Đông sông Điện Biên. Dự án nằm tại xã Liễn Phương, TP. Hưng Yên, có tổng diện tích khoảng 232ha.

Khánh Trang