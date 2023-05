Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown Mở Bán Phân Khu Thời Đại: 100% Giỏ Hàng Có Chủ

Thị trường phía Đông tăng nhiệt khi sản phẩm khác biệt mở bán

Gần 2000 nhà đầu tư và khách hàng đã có mặt tại Vịnh biển bốn mùa Paradise Bay – trái tim của đại đô thị Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown để dự lễ mở bán “Giao khúc thượng lưu, tuyệt tác bốn mùa” ngày 29/10 vừa qua. Dù 18 giờ các hoạt động mới chính thức khai màn nhưng khu vực sân khấu đã được “phủ kín” từ rất sớm. Thậm chí, khách hàng từ các tỉnh miền Trung và phía Nam cũng có mặt.

Bà Hồng Vân (Hải Phòng) chia sẻ, bà để mắt tới sản phẩm hàng hiệu này ngay từ khi những thông tin đầu tiên được tiết lộ và cũng đã ưng ý ngay khi tới tham quan dự án. “Rất mừng là hôm nay tôi đã may mắn chốt được căn đã “chấm” từ trước đó. Đây chắc chắn sẽ là “ngôi nhà thứ hai” đầy sức hấp dẫn của gia đình tôi ở thủ đô” – Bà Vân chia sẻ.

Thị trường bất động sản phía Đông tăng nhiệt với phiên mở bán sôi động phân khu Thời Đại

Theo thông tin từ ban tổ chức, chỉ trong thời gian rất ngắn, 100% giỏ hàng được tung ra trong lần mở bán ngày 29/10 đều đã có chủ với tốc độ “chốt đơn” thần tốc. Trước đó, thị trường phía Đông Hà Nội cũng đã ghi nhận liên tiếp các kỷ lục bán hàng ở các phân khu tại Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire kế cận.

10 khách hàng may mắn rinh giải vàng khi tham gia phiên mở bán phân khu Thời Đại

Tạo nên sự nhộn nhịp cho phiên mở bán còn có chương trình biểu diễn âm nhạc với sự góp mặt của ca sĩ Võ Hạ Trâm – giọng ca nữ đầy nội lực của Vbiz. Những màn biểu diễn “thăng hoa” có sự hỗ trợ của dàn âm thanh, ánh sáng chuyên nghiệp với màn LED cỡ lớn đã khắc họa rõ nét cuộc sống hạnh phúc tại tâm điểm thượng lưu Thời Đại. Cùng với đó, chủ đầu tư cũng tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng và 10 khách hàng may mắn đã nhận được 10 phần thưởng có giá trị là 1 chỉ vàng 9999.

Những mảnh ghép thượng lưu tạo nên sự đắt giá của phân khu Thời đại

Có nhiều nhân tố tạo nên sức nóng của phiên mở bán phân khu Thời Đại. Từ góc độ thị trường, trong khi nguồn cung phân khúc thấp tầng nói chung vẫn đang trong tình trạng khan hiếm, sự ra mắt của Thời Đại vẫn được nhiều khách hàng chờ đợi. Cùng với đó là uy tín thương hiệu của Vinhomes, vốn được bồi đắp thêm với những thành công liên tiếp tại Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire mới đây càng tạo niềm tin cho các nhà đầu tư. Nhưng trên hết là những ưu thế vượt trội của sản phẩm.

100% giỏ hàng phân khu Thời Đại đã tới tay khách hàng trong phiên mở bán ngày 29/10

Nằm ở cửa ngõ của Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown, phân khu Thời Đại được thừa hưởng toàn bộ ưu thế hạ tầng giao thông đồng bộ đã vận hành của khu vực phía Đông Hà Nội. Đó là hệ thống các cây cầu bắc qua sông Hồng cùng nhiều tuyến đường nghìn tỉ trọng điểm như cao tốc Hà Nội – Hải Phòng; Quốc lộ 5B, nút giao Cổ Linh…

Trong tương lai gần, sẽ có thêm cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 và đường vành đai 3.5 hòa vào mạng lưới này, giúp các cư dân dễ dàng di chuyển vào trung tâm Hà Nội và hay tới các cực tăng trưởng năng động như Hải Phòng, Quảng Ninh…

Trong lòng đại đô thị, phân khu Thời Đại cũng là tọa độ có vị trí đắc địa bậc nhất khi cùng lúc tiếp giáp Đại lộ Bốn Mùa rộng tới 51m, kết nối trực tiếp với Đại lộ San Hô 51m của Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire; đồng thời kế cận 10 tòa căn hộ, 2 tòa tháp văn phòng cùng việc sở hữu bãi xe hiện đại 2 tầng rộng gần 2,5 ha ngay tại công viên nội khu… Nhờ các điều kiện này mà 100% các căn thấp tầng trong phân khu đều có thể giao thương, buôn bán thuận lợi.

Phân khu Thời đại đắt giá bởi sở hữu nhiều ưu thế vượt trội về vị trí, hạ tầng và tiện ích

Phân khu Thời Đại đắt giá còn bởi sở hữu “tiêu chuẩn kép” vừa kinh doanh vừa là nơi an cư lý tưởng. Cụ thể, trong không gian tổng thể mang vẻ đẹp tinh tế của phong cách Đông Dương, chủ đầu tư còn bố trí bộ ba công viên boutique nghệ thuật Gallery Avenue, Times Garden và Tropical Garden tích hợp các tiện ích đẳng cấp sang trọng như resort như quảng trường Thời đại, tháp Đồng hồ điểm nhấn cao 30m, hồ bơi 830m2, sân chơi trẻ em…

Đặc biệt, khoảng cách từ tọa độ Thời Đại tới Vịnh biển Thiên đường Paradise Bay chỉ khoảng 150m, do đó, cư dân tương lai của phân khu sẽ dễ dàng hưởng trọn kỳ nghỉ dưỡng biển suốt 365 ngày trong năm. Hấp dẫn hơn cả là hồ bơi nước mặn trong nhà Four Seasons quy mô lên tới 2.000 m2 có thể đáp ứng nhu cầu tắm biển suốt 4 mùa, ngay cả giữa những ngày mùa đông lạnh giá. Cùng với đó là trải nghiệm thú vị tại hồ bơi ngoài trời Tropical Lagoon rộng tới 2,85 ha, bộ đôi hồ bơi phong cách Olympic diện tích 3.000 m2, sân tập gym hàng trăm máy tập… Trẻ nhỏ thì có khoảng trời riêng là sân chơi nước Coral; sân chơi Aquarium và đặc biệt là Vịnh trượt nước Aqua Bay do VinWonders thiết kế.

Nhà đầu tư đặt niềm tin vào phân khu Thời Đại còn bởi tín nhiệm năng lực của chủ đầu tư Vinhomes, đã luôn đảm bảo tiến độ thần tốc cho các dự án. Như ở Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire, chỉ chưa đầy nửa năm ra mắt đã bàn giao hơn 1.700 căn tới tay khách hàng và dự kiến con số trong năm nay sẽ là hơn 7.000 căn. Còn ở Vinhomes Ocean Park 1, một cộng đồng cư dân gần 50.000 người đã hình thành chỉ sau 3 năm. Đây là yếu tố mang tới niềm tin cho nhà đầu tư, bởi giành được cơ hội sở hữu sản phẩm Thời Đại thì các phương án kinh doanh cũng sẽ sớm được kích hoạt để dòng tiền sớm mang về lợi nhuận.