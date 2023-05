Viva Plaza: căn hộ 3 mặt “view” sông nổi bật tại khu Nam

Phối cảnh dự án Viva Plaza nổi bật trên mặt tiền đại lộ Nguyễn Lương Bằng, kề bên chợ Phước Long (www.viva-plaza.vn).

Môi trường trong lành, tiện ích nổi bật

Viva Plaza được xây dựng trên khu đất rộng 5.852m2 ngay mặt tiền đại lộ Nguyễn Lương Bằng, trục tài chính – thương mại quốc tế xuyên tâm của khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Quận 7. Dự án cao 24 tầng và 2 tầng hầm để xe, cung cấp cho thị trường 295 căn hộ cao cấp với diện tích linh hoạt từ 1 – 3 phòng ngủ cùng nhiều tiện ích hiện đại khép kín như 3 tầng trung tâm thương mại, khu chăm sóc y tế, phòng sinh hoạt cộng đồng, trường mầm non, phòng tập gym – yoga, khu nhà hàng – café, khu vui chơi trẻ em, khuôn viên cảnh quan, khu BBQ ngoài trời…

Viva Plaza được xem như làn gió mới làm sôi động thị trường bất động sản khu Nam tại thời điểm đầu năm 2022 bởi hàng loạt ưu điểm nổi bật về pháp lý, tiến độ thi công, giá bán cũng như chính sách thanh toán…

Theo đó, Viva Plaza được bao quanh bởi ba mặt thoáng nhìn ra sông Nhà Bè, sông Phú Xuân và Rạch Đĩa nên không gian xung quanh luôn thoáng mát. Tận dụng lợi thế này, các kiến trúc sư đã thiết kế các căn hộ với ít nhất 2 mặt thoáng, balcony và cửa sổ rộng lớn tăng cường khả năng đón gió và ánh sáng tự nhiên. Nhờ đó, không gian nội thất căn hộ luôn sáng, thoáng và có tầm nhìn tối đa ra thiên nhiên xung quanh.

Viva Plaza đã hoàn thiện mọi thủ tục pháp lý và xây dựng đến tầng 12.

Không chỉ tích hợp hệ thống tiện ích hoàn chỉnh, đáp ứng mọi nhu cầu hàng ngày của cư dân, Viva Plaza còn được hưởng lợi trực tiếp từ hệ thống tiện ích đa dạng của Phú Mỹ Hưng. Từ Viva Plaza chỉ vài phút di chuyển sẽ tiếp cận Crescent Mall, SC Vivo City; hồ Bán Nguyệt, cầu Ánh Sao, công viên Nam Viên; Bệnh viện FV, Tâm Đức; trường quốc tế Canada, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Renaissance, Đinh Thiện Lý, RMIT…; Trung tâm hội chợ – triển lãm SECC; bến du thuyền và sân golf Phú Mỹ Hưng…

Bên cạnh đó, tọa lạc ngay mặt tiền đại lộ Nguyễn Lương Bằng, Viva Plaza còn dễ dàng tiếp cận các dịch vụ tài chính – ngân hàng, khách sạn 5 sao, các khu văn phòng làm việc đẳng cấp. Đặc biệt, kề bên Viva Plaza là chợ Phước Long – một trong những ngôi chợ sầm uất nhất Quận 7 – mang lại sự thuận tiện tối đa cho các chủ nhân khi luôn bận rộn với công việc và chăm sóc con cái. Như vậy, Viva Plaza vừa sở hữu những tiện ích đẳng cấp giàu tính trải nghiệm vừa có những tiện ích thiết thực nâng cao chất lượng cuộc sống hàng ngày cho cư dân, một yếu tố lý tưởng mà những dự án cùng phân khúc khó sánh kịp.

Ưu đãi chồng ưu đãi

Trong đợt này, chủ đầu tư của Viva Plaza – Công ty cổ phần Bất động sản Việt Nam (Vinaland) – tung ra thị trường giỏ hàng hạn chế với mức giá chỉ từ 45 triệu đồng/m2. Với những khách hàng đang có nhu cầu sở hữu căn hộ để an cư với mức chi phí vừa phải, có thể khẳng định Viva Plaza đang mang đến một cơ hội khó bỏ qua bởi mặt bằng giá căn hộ trên thị trường TPHCM đang liên tục lập đỉnh giá mới. Tại thời điểm này, ngay cả những dự án có giá trong khoảng 50 – 60 triệu đồng/m2 cũng rất khó tìm. Nếu có cũng nằm rất xa trung tâm, giao thông và tiện ích đều còn hạn chế. Ngay tại khu vực Nam Sài Gòn, giá căn hộ trên thị trường sơ cấp cũng đã từ 90 – 100 triệu đồng/m2.

Bên cạnh mức giá cạnh tranh, Viva Plaza còn mang đến cho khách hàng ưu đãi kép khi chỉ phải đóng 30% cho đến khi nhận nhà vào đầu năm 2023 mới phải đóng tiếp và tặng gói nội thất hoàn thiện nhà bếp, phòng vệ sinh từ các thương hiệu hàng đầu của châu Âu như Hafele, Malloca… Với loạt ưu đãi này, thực tế chi phí khách hàng bỏ ra để sở hữu căn hộ Viva Plaza thấp hơn nhiều so với giá chủ đầu tư công bố.

Viva Plaza cách hồ Bán Nguyệt và cầu Ánh Sao chỉ vài phút di chuyển.

Ở góc độ khác, thời điểm này Viva Plaza cũng là dự án hiếm hoi được chủ đầu tư đưa ra thị trường khi đã hoàn thiện 100% pháp lý. Dự án cũng đã xây dựng đến tầng 12 nên khách hàng giao dịch có thể ký hợp đồng mua bán căn hộ ngay lập tức để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình.

Theo giới kinh doanh bất động sản, phân khúc căn hộ tại TPHCM vẫn đang trong chu kỳ tăng trưởng mạnh do nhu cầu nhà ở của người dân rất lớn. Mặt khác, quỹ đất khan hiếm và hành lang pháp lý để triển khai dự án chưa thông suốt sẽ khiến cho nguồn cung tiếp tục thiếu hụt. Do vậy, thời gian tới giá căn hộ có thể lại tăng lên một mức mới, nhất là khi hiệu ứng từ việc đấu giá đất Thủ Thiêm và các dự án khu trung tâm chào giá lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi mét vuông đang lan rộng. Trong bối cảnh đó, những dự án vừa sở hữu vị trí tốt, tiện ích phong phú vừa có giá bán hợp lý như Viva Plaza sẽ là cơ hội hiếm có để những người đang có nhu cầu an cư thỏa mãn được giấc mơ!

Hải Nam