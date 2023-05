Vốn 300 Triệu Đồng, Người Trẻ Có Thể Sở Hữu Chung Cư Cao Cấp Tại Hạ Long?

Bada&San Tower – Căn hộ resort&smart living phong cách chuẩn Hàn Quốc đầu tiên tại Quảng Ninh

Sở hữu căn hộ chung cư với mức vốn nhỏ

Mới đây, chủ đầu tư N.H.O đã chính thức thông báo về việc mở bán lần 2 toà tháp Bada Tower và San Tower thuộc dự án The Dragon Castle Hạ Long. Đây là bộ đôi toà tháp lấy cảm hứng dựa trên chuẩn mực sống của thành phố du lịch Busan (Hàn Quốc) – một trong những nơi đáng sống nhất thế giới.

Theo công bố từ chủ đầu tư, tuỳ vào diện tích, vị trí, mức giá trung bình cho căn hộ tại đây có giá từ 1,2 tỷ đồng. So với thị trường căn hộ hiện nay, trong thời điểm giá chung cư tăng mạnh khi nguồn cung hạn chế, đây là một mức giá được nhận định vừa tầm với nhiều khách hàng.

Đặc biệt, chính sách thanh toán linh hoạt cùng hỗ trợ trực diện từ dòng vốn ngân hàng giúp người mua nhà hoàn toàn dễ dàng sở hữu một căn hộ chung cư cao cấp tại toà tháp Bada Tower & San Tower. Theo đó, chỉ cần khoản vốn ban đầu khoảng 300 triệu đồng, khách hàng sẽ được ký hợp đồng mua bán và trở thành chủ nhân của căn hộ chung cư cao cấp. Chủ đầu tư chia tiến độ thanh toán thành 7 lần, và mức thanh toán dao động từ 10-25%/lần tương đương với mức từ 120 triệu – 300 triệu đồng/lần thanh toán. Chính sách thanh toán thành nhiều đợt giúp cho người mua chủ động được dòng tiền. Nếu khách hàng không vay, mức chiết khấu lên tới 5%. Và nếu thanh toán sớm 95% trong vòng 10 ngày kể từ thời điểm ký hợp đồng mua bán sẽ được hưởng chiết khấu kép lên tới 8%.

Sở hữu căn hộ thời điểm này có cơ hội nhận được Iphone 14 hoặc xe máy Air Blade

Trường hợp khách hàng sử dụng đòn bẩy tài chính, mức hỗ trợ từ phía ngân hàng lên tới 70% giá trị căn hộ và được ân hạn nợ gốc tới 12 tháng. Trong bối cảnh room tín dụng ngân hàng đang thắt chặt, việc phê duyệt hồ sơ giải ngân càng chặt chẽ song khách hàng mua Bada Tower và San Tower vẫn tiếp cận dòng vốn từ nhà băng. Điều này cho thấy căn hộ tại The Dragon Castle Hạ Long sở hữu pháp lý đầy đủ và được đánh giá tốt về tính thanh khoản, mức định giá cao.

Như vậy, khách hàng chỉ cần bỏ ra số vốn ban đầu khoảng gần 300 triệu đồng, đến quý II/2023, người mua sẽ được bàn giao căn hộ với tiện ích đầy đủ. Khách hàng có thể cho thuê hoặc làm homestay. Nếu lựa chọn kinh doanh cho thuê, khách hàng thu được dòng tiền đều đặn để bù đắp phần lãi vay và hoàn vốn khi chính sách ân hạn kết thúc.

Mức giá và tiến độ thanh toán chia nhỏ thành nhiều đợt cũng đặc biệt hấp dẫn với những gia đình trẻ bắt đầu ra ở riêng. Chỉ cần bỏ 1 số vốn nhỏ ban đầu, gia đình trẻ chỉ việc xách vali vào ở trong căn hộ hoàn thiện cơ bản. Đặc biệt, chủ đầu tư còn dành nhiều quà tặng hấp dẫn cho khách hàng mua nhà ở thời điểm này như Iphone 14 hoặc xe máy Air Blade.

Sống tận hưởng trong căn hộ cao cấp

Tận hưởng chất lượng sống cao cấp tại toà tháp Bada và San Tower.

Một mức tài chính tầm trung cùng khoản vốn nhỏ bỏ ra ban đầu, cơ hội tận hưởng trải nghiệm sống mang đậm chất Hàn đã trở thành hiện thực trong tầm tay.

Kết nối giao thông thuận lợi, sở hữu những tầm view hướng biển, núi xanh mộng mơ, bộ đôi toà tháp Bada và San Tower là lựa chọn lý tưởng an cư giữa lòng thành phố vịnh biển. Từ đây, chủ nhân chỉ mất vài phút tới bãi biển, cảm nhận hương vị của biển khơi. Cũng từ vị trí này, chủ nhân chỉ cần di chuyển vài phút tới trung tâm giải trí khác như Quảng trường mặt trời, Bảo tàng Quảng Ninh…

Đặc biệt, bên trong The Dragon Castle Hạ Long hội tụ các yếu tố lý tưởng cho một tổ ấm tuyệt vời, nơi được kỳ vọng cho lối sống đẳng cấp với phong cách sống hoàn toàn khác biệt và riêng tư. Xuất phát điểm từ ý tưởng mang đến cuộc sống chất lượng chuẩn Busan dành cho cư dân với hơn 30 tiện ích phong phú, hiện đại, dự án hướng đến một không gian sống đa dạng nhằm lưu giữ mọi khoảnh khắc hạnh phúc tươi đẹp, gắn kết các mối quan hệ gia đình, bạn bè. Tại đây, sự an toàn được đặt lên tối cao với: công nghệ an ninh 24/7 với hệ thống camera tiên tiến, thang máy có hệ thống lọc không khí, thiết bị nhận diện gương mặt, bảo vệ chuyên nghiệp và đặc biệt là nội khu không xe cộ sẽ khiến cho gia chủ cảm nhận cuộc sống đầy đủ nhất.

Sáng sớm, mở tung cánh cửa sổ, thu trọn cảnh sắc thiên nhiên của thành phố vịnh biển, hít căng lồng ngực, cảm nhận nhiệt huyết tràn đầy cùng nguồn năng lượng đón ngày mới. Khi ánh đèn thắp lên, cùng gia đình quây quần ngồi tận hưởng bữa tiệc BBQ ngay trong nội khu sẽ hẳn là một trải nghiệm tuyệt vời. Mỗi ngày sống tại The Dragon Castle Hạ Long là một ngày trọn vẹn xúc cảm, bình yên, hạnh phúc.