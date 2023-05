VRES 2021: kịch bản nào cho thị trường bất động sản 2022?

Thị trường cho thuê suy giảm mức độ quan tâm

Ông Nguyễn Quốc Anh cho biết, với thị trường mua bán nhà riêng, nhà mặt phố, mức độ quan tâm bất động sản tăng tại Hà Nội và giảm ở TP.HCM. So với năm 2019, mối quan tâm nhà mặt phố tăng 42%, nhà riêng tăng 17%. Trong khi đó, tại TP.HCM, mối quan tâm nhà mặt phố và nhà riêng giảm 33% so với năm 2019. Tuy nhiên, giá rao bán nhà riêng năm 2021 tiếp tục tăng. Tại Hà Nội, giá rao bán nhà riêng tăng 12%, nhà mặt phố tăng 16% so với năm 2020. Tại TP.HCM, giá rao bán nhà riêng tăng 2%, nhà mặt phố tăng 8% so với năm 2020.

Đáng chú ý, số lượng người Hà Nội tìm kiếm bất động sản TP.HCM suy giảm sau Covid-19. Năm 2018, 31% người tìm kiếm bất động sản TP.HCM đến từ Hà Nội thì đến năm 2021, con số này sụt giảm xuống chỉ còn 6%.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn nhận định về

thị trường bất động sản tại hội nghị bất động sản VRES 2021

Thị trường cho thuê tiếp tục ghi nhận sự suy giảm mức độ quan tâm năm thứ 2 liên tiếp tại Hà Nội và TP.HCM. Tại Hà Nội, mức độ quan tâm tới nhà mặt phố cho thuê giảm 41% so với năm 2019. Nhà riêng cho thuê giảm 18% so với 2019. Mức độ quan tâm với nhà mặt phố cho thuê tại TP.HCM giảm 44% so với 2019, nhà riêng cho thuê giảm 37% so với 2019.

Với thị trường đất nền, thông tin quy hoạch nhiều nơi gây ra hiện tượng sốt đất trong tháng 3/2021 và thông tin quy hoạch tiếp tục khiến mức độ quan tâm đất nền tăng trong các tháng cuối năm. G Sau thời gian giãn cách, thị trường đất nền đang chứng kiến đà phục hồi. Tháng 11/2021, lượng tìm kiếm từ khóa quy hoạch bằng 80% so với đỉnh sốt đất của thị trường thời điểm đầu năm là tháng 3/2021. So với năm 2020, mức độ quan tâm tới phân khúc đất nền tăng mạnh trên diện rộng như Hà Nội tăng 19%, Thái Nguyên tăng 123%, Lào Cai tăng 94%, Hòa Bình tăng 53%, Hưng Yên tăng 45%, Bắc Ninh tăng 41%, Quảng Ninh tăng 40%…

Trong phạm vi cách Hà Nội 50km, giá rao bán đất nền miền Bắc đều ghi nhận tăng mạnh như Bắc Ninh tăng 61%, Hưng Yên tăng 22%. Trong phạm vi cách Hà Nội 100km, giá rao bán đất Hòa Bình tăng 106%, Thái Nguyên 57%.

Kịch bản nào cho thị trường bất động sản 2022?

Nhận định về kịch bản thị trường bất động sản 2022, ông Nguyễn Quốc Anh cho biết nhu cầu mua bất động sản để đầu tư tiếp tục cao trong 1-2 năm tới. Mức độ quan tâm chung cư được kì vọng duy trì ổn định trong khi lượng tìm kiếm đất nền có thể tăng tại những khu vực có thông tin quy hoạch và đầu tư công.

Trong năm 2021, mức độ quan tâm tới phân khúc chung cư ghi nhận xu hướng tăng trở lại cuối năm, lượng tin đăng suy giảm ở các thành phố chính, giá rao bán tăng ở cả 3 phân khúc. Dự báo trong năm 2022, phân khúc chung cư vẫn có mức độ quan tâm duy trì ổn định, nhu cầu thuê tăng lên. Lượng tin đăng cũng sẽ tăng trưởng khi thị trường đón thêm nhiều dự án mới. Giá rao bán nhìn chung duy trì ổn định, có xu hướng tăng nhẹ.

Trong năm 2021, phân khúc nhà riêng, nhà mặt phố ở thị trường mua bán ghi nhận sự sụt giảm mức độ quan tâm ở TP.HCM và tăng trưởng tại Hà Nội. Trong năm 2022, phân khúc nhà riêng, nhà mặt phố sẽ hưởng lợi từ tỉ lệ tiêm vaccine cao và mở cửa du lịch. Cụ thể, bất động sản cho thuê sẽ tăng trở lại khi du lịch mở lại và người dân quen dần với dịch bệnh. Giá rao bán có xu hướng gia tăng tại những khu dân cư mới.

Ở phân khúc đất nền, năm 2021, mức độ quan tâm tăng tại các khu vực miền Bắc, giảm ở nhiều tỉnh thành miền Trung và miền Nam, giá rao bán tăng tại nhiều khu vực miền Bắc, Trung và Nam. Trong năm 2022, phân khúc đất nền sẽ tiếp tục thu hút lượng tìm kiếm cao tại những khu vực có đầu tư công. Giá rao bán sẽ tăng tại những khu vực có sự đầu tư này.

Duy Bách