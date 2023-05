VRES 2022 Sẽ Dự Báo Thời Điểm Đảo Chiều Của Thị Trường BĐS

Dòng Tiền Trong BĐS Đã Dịch Chuyển Từ Bắc vào Nam

Như thường lệ, hội nghị VRES cũng sẽ nhìn lại một năm của ngành BĐS Việt Nam khi tái hiện toàn cảnh biến động thị trường dựa trên dữ liệu lớn, đồng thời gợi mở những kịch bản cho thị trường BĐS năm 2023. Đây có thể là nguồn tham khảo hữu ích giúp các cá nhân và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực BĐS có kế hoạch kinh doanh phù hợp. Thực tế cho thấy các nội dung từ Batdongsan.com.vn phản ánh tương đối chính xác những gì đã, đang và sẽ diễn ra trên thị trường.

Ví dụ, vào đầu năm 2020, dựa trên dữ liệu, Batdongsan.com.vn nhận định dòng tiền trong BĐS sẽ dịch chuyển từ miền Nam ra miền Bắc. Cuối năm 2020 và đầu năm 2021, thị trường đã chứng kiến nhiều cơn sốt đất ở Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Đầu năm 2022, Batdongsan.com.vn lại đưa ra dự báo, dòng tiền sẽ sớm quay lại thị trường miền Nam. Thực tế, BĐS khu vực miền Nam, đặc biệt là tại TP. Hồ Chí Minh đang chứng kiến lượng quan tâm tăng mạnh hơn so với nhiều tỉnh phía Bắc. Trong quý 4/2022, lượt tìm mua BĐS tại TP. Hồ Chí Minh ước tính tăng 18% so với quý 1/2022, trong khi con số này của Hà Nội lại giảm 8%. Nhu cầu tìm thuê BĐS ở cả 2 thành phố đều hồi phục tốt trong năm 2022 nhưng TP. Hồ Chí Minh chứng kiến tốc độ hồi phục mạnh mẽ hơn với mức độ quan tâm tới BĐS cho thuê tăng 103% so với đầu năm, trong khi Hà Nội tăng 63%.