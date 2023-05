Vừa ra mắt CIC-Luxury đã khuấy động thị trường BĐS cao cấp tại Lào Cai

Dự án BĐS cao cấp CIC-Luxury tại Lào Cai thu hút giới đầu tư ngay từ khi mới ra mắt

Sở hữu những ưu thế vượt trội về vị trí, thiết kế, pháp lý… shophouse CIC-Luxury nhanh chóng trở thành “thỏi nam châm” thu hút sự “săn đón” của giới đầu tư sành sỏi ngày từ khi ra mắt. Theo đại diện của Chủ đầu tư, dự án tạo được sức nóng bởi thừa vị trí “kim cương” ngày giữa lòng thành phố Lào Cai và số lượng hữu hạn chỉ 105 sản phẩm cùng pháp lý mình bạch, hoàn thiện.

Từ vị trí chiếc lược nằm trên 2 trục đường chính Hoàng Liên và Lê Quý Đôn, CIC-Luxury đóng vai trò trung tâm kết nối hàng loạt các tuyến đường huyết mạch tại thành phố Lào Cai. Song song đó, dự án tọa lạc ngay gần công viên Nhạc Sơn, cách quảng trường trung tâm và Cửa khẩu chỉ trong khoảnh cách đi bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh và giao thương. Đây chính là bảo chứng cho tiềm năng tăng giá trong tương lai cho CIC-Luxury khi quỹ đất sạch tại khu vực trung tâm thành phố ngày càng hữu hạn và thị trường bất động sản cao cấp vẫn còn vắng bóng.

CIC-Luxury chỉ bao gồm 105 shophouse với pháp lý minh bạch, hoàn thiện

Cùng với đó, quá trình hoàn thiện hạ tầng giao thông cũng đồng thời mở ra cơ hội đưa TP. Lào Cai trở thành một thị trường bất động sản giàu tiềm năng phát triển. Tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai đã đi vào vận hành từ năm 2014; tuyến cao tốc Sapa – Lào Cai dự kiến hoàn thành trong quý 2/2021; các tuyến quốc lộ 4E, quốc lộ 279, tỉnh lộ 156 tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ; tuyến cao tốc Nội Bài – Giang đang triển khai thi công đường kết nối Hà Giang với cao tốc Nội Bài – Lào Cai sẽ rút ngắn đáng kể thời gian hành trình nối liền thủ đô Hà Nội – Hà Giang… Tất cả thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường địa ốc Lào Cai, thu hút nhiều “ông lớn” bất động sản đến đầu tư trong những năm trở lại đây như Sun Group, Kosy Group…

“Số lượng dự án xuất hiện ngày càng nhiều đồng thời mang đến nhiều sự lựa chọn hơn cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, Lào Cai dù là “thành phố cửa khẩu” với các hoạt động giao thương nhộn nhịp nhưng vẫn thiếu những khu mua sắm, giải trí chất lượng cao, đẳng cấp mang tiêu chuẩn quốc tế, hoặc những nơi quy tụ những mô hình kinh doanh nhượng quyền thương hiệu xa xỉ. Do đó, mô hình shophouse cao cấp của CIC-Luxury thật sự là “cơn mưa giải hạn” dành cho các nhà đầu tư. Được thiết kế gồm 6 tầng cao theo kiến trúc Tân cổ điển châu Âu sang trọng, với diện tích linh hoạt từ 107-157m2, dự án mang đến không gian sống rộng rãi, lý tưởng và đa công năng cho cả nhu cầu an cư và kinh doanh,” một nhà đầu tư cho biết.

Dự án sở hữu chuỗi tiện ích nội khu "all in one" đẳng cấp

Bên cạnh các tiềm năng vượt trội, dự án còn được “trang bị” hệ thống tiện ích nội khu “all in one” đa dạng, đẳng cấp, gồm có: Trung tâm thương mại, trung tâm thể dục thể thao, khu vui chơi, công viên… cùng hệ thống bảo an 3 lớp: bảo an ngoại khu, nội khu và hệ thống khóa cao cấp tại nhà, dẫn lối không gian sống tiện nghi & an nhiên cho 105 chủ nhân.